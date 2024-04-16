1 день

Прибытие в Калмыкию. Элиста. Природный памятник «Одинокий тополь»

Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь нашим трансфером из г. Волгограда.

Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40 в первый день программы.

13:00-13:30 Заселение в гостиницу.

14:00 Обед в кафе «Калмычка».

15:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.

Вы узнаете историю кочевья калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.

Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.

16:00 Посещение старого хурула Сякюсн-Сюме.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

18:00 Переезд на Одинокий тополь.

Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.

Место, которое никого не оставит равнодушным.

Экскурсия, закат, прогулка по месту силы.

19.00-19.30 Переезд в город Элиста.

Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».

Общая протяженность маршрута - 350 км.