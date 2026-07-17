Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь с нами в невероятное путешествие! Вы увидите, как река Чегем, словно искусный художник, вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление, а дополнят картину потрясающие Чегемские водопады, вид которых не оставит вас равнодушным. Вы посетите древний перевал Актопрак — вокруг него сложилось множество захватывающих легенд.



Красивым завершением вашей экскурсии станет поход к озеру Гижгит, известному благодаря своей чистейшей бирюзовой воде. 5 34 отзыва

Кавказ Эксперт Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия -14% 4884 ₽ выгода 683.80 ₽ 4200.20 ₽ за человека 5 34 отзыва 12 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Наша программа начнется с Чегемских водопадов, которые неофициально называют Плачущими водопадами, а всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут. По пути проедем через перевал Актопрак — известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий. Через него проходил старинный торговый путь. Ущелья, которые соединяются перевалом, имеют свои особенности. Баксанское знаменито тем, что на нем расположились многочисленные курорты. А Чегемское отличается красивыми водопадами. Но также в нем находится «город мертвых» Эль-Тюбю. Это место считается аномальным — в 2009 году село было официально признано чудом России из-за долгожительства местного населения. И в завершение программы посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года. При желании мы заедем на парадром Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром, предлагающий посетителям целый спектр развлечений, которые подходят как новичкам, так и опытным спортсменам.

Ежедневно в 6:00,06:30,07:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чегемские водопады

Эль-Тюбю

Перевал Актопрак

Озеро Гижгит Что включено Услуги гида-водителя

Транспорт (внедорожник или минивэн) Что не входит в цену Активности горного парка (по желанию): роупджампинг 50 м. - 3500 руб. полет на параплане 15 мин - 7000 руб. зиплайн - 1500 руб. конные прогулки - 400 руб.

Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 1000 р. /чел.)

Посещение водопада Абай-Су (по желанию и согласованию с гидом) Место начала и завершения? Ваше место проживания (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.