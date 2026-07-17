Отправьтесь с нами в невероятное путешествие! Вы увидите, как река Чегем, словно искусный художник, вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление, а дополнят картину потрясающие Чегемские водопады, вид которых не оставит вас равнодушным. Вы посетите древний перевал Актопрак — вокруг него сложилось множество захватывающих легенд.
Красивым завершением вашей экскурсии станет поход к озеру Гижгит, известному благодаря своей чистейшей бирюзовой воде.
Красивым завершением вашей экскурсии станет поход к озеру Гижгит, известному благодаря своей чистейшей бирюзовой воде.
Описание экскурсииНаша программа начнется с Чегемских водопадов, которые неофициально называют Плачущими водопадами, а всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут. По пути проедем через перевал Актопрак — известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий. Через него проходил старинный торговый путь. Ущелья, которые соединяются перевалом, имеют свои особенности. Баксанское знаменито тем, что на нем расположились многочисленные курорты. А Чегемское отличается красивыми водопадами. Но также в нем находится «город мертвых» Эль-Тюбю. Это место считается аномальным — в 2009 году село было официально признано чудом России из-за долгожительства местного населения. И в завершение программы посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года. При желании мы заедем на парадром Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром, предлагающий посетителям целый спектр развлечений, которые подходят как новичкам, так и опытным спортсменам.
Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Эль-Тюбю
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Активности горного парка (по желанию): роупджампинг 50 м. - 3500 руб. полет на параплане 15 мин - 7000 руб. зиплайн - 1500 руб. конные прогулки - 400 руб.
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 1000 р. /чел.)
- Посещение водопада Абай-Су (по желанию и согласованию с гидом)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Ездили с гидом Артуром, экскурсия прошла потрясающе, чего только стоит перевал Актопрак! У нас было много остановок, также Артур сказал, что можно заехать в термы, но организатор об этом не
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М
Спасибо гиду-водителю Роману! Забрали нас от места проживания. туда же и доставили. Увидели мы прекрасные горные виды, услышали рассказ обо всем, что видели за окном автомобиля. И запечатлели на память самое интересное! День прошел прекрасно! Не смотря на то, что поездка длилась 12 час, практически не устали. Было жалко расставаться с такими красивыми местами,осталось ощущение "недогуленности", хотелось еще.
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Т
Всё очень понравилось, величественные виды, внимательный гид, очень хочется вернуться снова!
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А
Очень понравился тур, особенно чегемское ущелье и малый водопад это просто нечто, наш гид очень был внимателен к нам, шутил, рассказывал истории, традиции. Привез в очень вкусное кафе. Очень рекомендую этот тур, еще вернемся!!!
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S
Отличная экскурсия! Очень понравилась и мне, и детям (10 и 13 лет). 12 часов пролетели незаметно. Отдельное спасибо гиду Камилю — рекомендую!
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П
Экскурсия была замечательная! Очень хороший гид Игорь, впечатлений очень много и все они самые лучшие!
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