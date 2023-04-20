Чегем и его водопадыЧегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Расположен в Кабардино-Балкарской республике, почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — село Эль-Тюбю. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации.

Чегемские водопады — узкий каньон, который, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, откуда горные воды срываются потоками с отвесных каменных стен.

Перевал Актопрак Мало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения (Чегета и двуглавого великана, самой высокой горы Европы — Эльбруса) есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики. Так, по перевалу Актопрак более 600 лет назад ступала нога самого Тамерлана, а, согласно легендам, через него проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья.

Озеро Гижгит Его другое название — Былымское озеро. Оно представляет собой внушительных размеров водоем потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Важная информация • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.