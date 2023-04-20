Отправьтесь с нами в невероятное путешествие! Вы увидите, как река Чегем, словно искусный художник, вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление, а дополнят картину потрясающие Чегемские водопады, вид которых не оставит вас равнодушным. Вы посетите древний перевал Актопрак — вокруг него сложилось множество захватывающих легенд.
Красивым завершением вашей экскурсии станет поход к озеру Гижгит, известному благодаря своей чистейшей бирюзовой воде.
Красивым завершением вашей экскурсии станет поход к озеру Гижгит, известному благодаря своей чистейшей бирюзовой воде.
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Что вас ожидает:
- Чегемские водопады
- Парадром Чегем
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чегем и его водопадыЧегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Расположен в Кабардино-Балкарской республике, почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — село Эль-Тюбю. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации.
Чегемские водопады — узкий каньон, который, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, откуда горные воды срываются потоками с отвесных каменных стен.
Перевал Актопрак Мало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения (Чегета и двуглавого великана, самой высокой горы Европы — Эльбруса) есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики. Так, по перевалу Актопрак более 600 лет назад ступала нога самого Тамерлана, а, согласно легендам, через него проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья.
Озеро Гижгит Его другое название — Былымское озеро. Оно представляет собой внушительных размеров водоем потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Важная информация • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Полет
- Питание
- Прокат питбайков
- Роупджампинг (50 м)
- Зиплайн (150 м)
- Конные прогулки
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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