Эта неспешная пешая экскурсия — ключ к пониманию души Ессентуков. Мы пройдём теми же аллеями, которыми гуляли аристократы и творческая элита России век назад.
Вы не просто увидите великолепную архитектуру, но и буквально ощутите вкус истории, попробовав воду из легендарных источников.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Курортный парк — ухоженное сердце города, где соседствуют вековые деревья, изящные галереи и знаменитые бюветы.
- Величественную архитектуру Серебряного века: Николаевские ванны, грязелечебницу имени Семашко и здание Механотерапии.
- Символы курорта: скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею», с которыми связаны городские легенды.
- Первую гостиницу — скромное здание «Компанейской», с которой начинался курортный бум.
- Места кинематографической славы, где снимали всенародно любимые фильмы.
Вы узнаете
- Как обычный военный пост на границе империи превратился в бальнеологическую столицу России.
- Историю открытия первых источников и людей, определивших судьбу курорта.
- Чем отличаются знаменитые воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» и как их правильно пить.
- Почему дореволюционные «тренажёры» в здании механотерапии — уникальный памятник эпохи.
- Какие народы жили на этой земле до основания курорта и какие следы они оставили.
- Забавные и трагические истории из жизни курорта в разные эпохи.
Организационные детали
- Экскурсия состоится в любую погоду.
- Вода в бювете бесплатная, вам нужно оплатить только стаканчик (7-10 ₽), либо взять с собой кружку.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Семашко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 161 туриста
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Нам очень понравилась экскурсия, Натали - супер Гид, спасибо большое
