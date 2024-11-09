Храмовый комплекс Петра и Павла – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Храмовый комплекс Петра и Павла» в Ессентуках, цены от 6 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
На машине
скидка
15%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
Познакомиться с главными достопримечательностями Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и Пятигорска
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
11 ноя в 09:00
1650014 025 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Пешая
скидка
10%
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Сделать профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей и курортных пейзажей
Начало: На ж/д вокзале в Ессентуках
12 ноя в 15:00
13 ноя в 15:00
75006 750 за всё до 5 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями курортов
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1560014 040 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Храмовый комплекс Петра и Павла»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кавказские Минеральные Воды - за 1 день
  2. Фотопрогулка по Ессентукам
  3. 4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Чегемские водопады
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в ноябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Храмовый комплекс Петра и Павла" можно забронировать 3 экскурсии от 6 750 до 14 040 со скидкой до 15%.
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Храмовый комплекс Петра и Павла», цены от 6750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам