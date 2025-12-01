В Ессентуках есть места, где особенно приятно гулять — например, по уютным аллеям Курортного парка, в тихом и зелёном парке Победы или рядом с величественной бальнеолечебницей.
Какой бы вариант вы не выбрали — в любом случае на память у вас останутся яркие фотографии и приятные впечатления.
Описание фото-прогулки
Выбирайте одну из трёх локаций — и отправимся на прогулку!
- Курортный парк — сердце города. Здесь — тенистые аллеи, симпатичные скульптуры, фонтаны и бюветы
- Грязелечебница им. Семашко — один из символов Ессентуков. Историческое здание в древнегреческом стиле
- Парк Победы — зелёный и очень спокойный уголок прямо в центре города
Вы будете наслаждаться красотой природы или архитектуры — а мы сделаем для вас яркие профессиональные снимки на память.
Организационные детали
- Съёмка проводится на Nikon D5100
- В течение суток после прогулки вы получите 10–20 профессиональных фото, из них 5–6 фото в обработке и ретуши. Мы пришлём ссылку на облачное хранилище
- По желанию можем снять видео для соцсетей на iPhone — детали уточняйте в переписке
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
Входит в следующие категории Ессентуков
