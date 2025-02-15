Фотопрогулка по Ессентукам

Сделать профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей и курортных пейзажей
Курортная архитектура, променады и памятники, зелень парков — наш идеальный фон для фотосессии в Ессентуках. На прогулке я расскажу вам историю города и Кавминвод в целом.

Вы попробуете местный нарзан в старинной галерее, полюбуетесь грандиозным зданием Ессентукской Грязелечебницы и уникальным Институтом механотерапии. А я поймаю лучшие моменты в объектив!
Фотопрогулка по Ессентукам
Фотопрогулка по Ессентукам
Фотопрогулка по Ессентукам
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

  • Встретимся на ж/д станции Ессентуки
  • Спустимся до Театральной площади
  • Сделаем яркие фотоснимки у входа в парк
  • Посетим Музыкантские беседки, фонтаны, тенистые аллеи, скульптуры
  • Попробуем местный нарзан в старинной галерее
  • Обсудим историю парка и Кавминвод
  • Осмотрим уникальное здание Института механотерапии
  • Посидим на Лавочке дружбы и примирения
  • Николаевские ванны удивят своей красотой и продуманностью строения
  • А вишенкой на торте будет грандиозное здание грязелечебницы

Каждый шаг будет сопровождаться интересными легендами и съёмкой контента (фото и видео).

Организационные детали

  • Все сделанные снимки и видеоролик до 1 минуты я отправлю вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Профессиональные фото (от 10 штук) с лёгкой ретушью, свето- и цветокоррекцией — в течение 10 дней
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha A7 Mark II и смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra
  • По запросу организую трансфер из Пятигорска — 7000 ₽
  • При выборе трансфера возможен заезд в храмовый комплекс Петра и Павла. В него входят два храма, четыре часовни и 22-метровая статуя Христа. Выше неё в стране нет!
  • Если хотите добавить колорита вашим снимкам, можно взять этноплатья в прокат — от 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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