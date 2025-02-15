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Курортная архитектура, променады и памятники, зелень парков — наш идеальный фон для фотосессии в Ессентуках. На прогулке я расскажу вам историю города и Кавминвод в целом.



Вы попробуете местный нарзан в старинной галерее, полюбуетесь грандиозным зданием Ессентукской Грязелечебницы и уникальным Институтом механотерапии. А я поймаю лучшие моменты в объектив!