Курортная архитектура, променады и памятники, зелень парков — наш идеальный фон для фотосессии в Ессентуках. На прогулке я расскажу вам историю города и Кавминвод в целом.
Вы попробуете местный нарзан в старинной галерее, полюбуетесь грандиозным зданием Ессентукской Грязелечебницы и уникальным Институтом механотерапии. А я поймаю лучшие моменты в объектив!
Вы попробуете местный нарзан в старинной галерее, полюбуетесь грандиозным зданием Ессентукской Грязелечебницы и уникальным Институтом механотерапии. А я поймаю лучшие моменты в объектив!
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
- Встретимся на ж/д станции Ессентуки
- Спустимся до Театральной площади
- Сделаем яркие фотоснимки у входа в парк
- Посетим Музыкантские беседки, фонтаны, тенистые аллеи, скульптуры
- Попробуем местный нарзан в старинной галерее
- Обсудим историю парка и Кавминвод
- Осмотрим уникальное здание Института механотерапии
- Посидим на Лавочке дружбы и примирения
- Николаевские ванны удивят своей красотой и продуманностью строения
- А вишенкой на торте будет грандиозное здание грязелечебницы
Каждый шаг будет сопровождаться интересными легендами и съёмкой контента (фото и видео).
Организационные детали
- Все сделанные снимки и видеоролик до 1 минуты я отправлю вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Профессиональные фото (от 10 штук) с лёгкой ретушью, свето- и цветокоррекцией — в течение 10 дней
- Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha A7 Mark II и смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra
- По запросу организую трансфер из Пятигорска — 7000 ₽
- При выборе трансфера возможен заезд в храмовый комплекс Петра и Павла. В него входят два храма, четыре часовни и 22-метровая статуя Христа. Выше неё в стране нет!
- Если хотите добавить колорита вашим снимкам, можно взять этноплатья в прокат — от 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ессентуках
Провела экскурсии для 103 туристов
Привет! Я Ирина — фотограф, влюблённый в Кавказ. Показываю фантастические локации, делюсь интересными фактами и делаю путешественников счастливыми уже более 10 лет.Задать вопрос
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