Из Ессентуков - на урочище Джилы-Су

Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.
Описание экскурсии

Сокровища Джилы-Су

Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.

Кабардино-Балкария изнутри

Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 200 ₽/чел. + вход 200 ₽/чел., скалы аватары — 150 ₽/чел.
  • Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате для компании до 6 чел. (стоимость — 24 000 ₽ за 1–6 чел.)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1059 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.

