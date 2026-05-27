Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сокровища Джилы-Су

Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.

Кабардино-Балкария изнутри

Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.

Организационные детали