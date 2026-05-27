Проехать по одной из красивейших дорог страны, насладиться видами Эльбруса и принять радоновые ванны
Расположенное в Северном Приэльбрусье, урочище Джилы-Су покорит вас фантастическими панорамами, горными реками, водопадами, термальными источниками и древними ущельями. Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.
Описание экскурсии
Сокровища Джилы-Су
Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.
Кабардино-Балкария изнутри
Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 200 ₽/чел. + вход 200 ₽/чел., скалы аватары — 150 ₽/чел.
Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате для компании до 6 чел. (стоимость — 24 000 ₽ за 1–6 чел.)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду. Платить при этом необязательно.
Николай — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1059 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
