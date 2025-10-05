А Анастасия Обзорная экскурсия по Ессентукам Дата посещения: 1 октября 2025 читать дальше время пронеслось на одном дыхании, очень рекомендую, получила исчерпывающую информацию и ответы на все мои вопросы. Чувствуется любовь и трепетное отношение к своему делу. Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,

А Анна Обзорная экскурсия по Ессентукам Дата посещения: 27 июля 2025 Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!

О Оксана Экскурсия-спектакль в Ессентуках На мой взгляд, данная экскурсия больше подходит для детей и подростков, которые не хотят углубляться во что либо. Мне не хватило глубины и исторических моментов. Хотя идея отличная. Пожелание авторам-наполнить рассказ историческими фактами и моментами.

Г Галия Экскурсия-спектакль в Ессентуках Необычно и очень интересно! Благодарю ❤️

И Ирина Экскурсия-спектакль в Ессентуках читать дальше интересная. Подобрано и продумано все до мелочей, даже музыка. Происходит полное погружение в тему и не отвлекают посторонние звуки. Очень здорово. Спасибо,Анне за прекрасную экскурсию. Экскурсия очень понравилась. Очень не обычный формат подачи информации. Увидели много интересных мест,которые сами бы не смогли посмотреть. Информация очень

￼ ￼￼Александра Обзорная экскурсия по Ессентукам читать дальше обсудили прошлое, настоящее и будущее) особенно готовы отметить интересность старинной «качалки» - здание механотерапии) понравились тренажеры, само здание, и природа в парке. Очень повезло с погодой (конец сентября 2025). Решили обязательно вернуться сюда, уже с планами подлечиться по «курсовке». Парк очень уютный, располагает к прогулкам. Замечательную прогулку по Ессентукам с экскурсионным сопровождением подарил нам экскурсовод Андрей, очень рекомендуем. Под приятную беседу прошлись по ключевым объектам,

Е Елена Экскурсия-спектакль в Ессентуках Необычная экскурсия, не банальная подача материала. Походили, посмотрели, на посоедок подарили красивые открытки с видами курорта.

Е Елена Экскурсия-спектакль в Ессентуках Иммерсивное путешествие по городу, интересно и необычно, рекомендую для любознательных и кто не боится экспериментировать, мне показалось что это больше для детей, что бы увлечь их, но мне тоже понравилось, креативный гид)))

К Куприянова Экскурсия-спектакль в Ессентуках Экскурсия милая, но в большей степени рассчитана на детей и подростков. Можно получить самое общее представление о городе приятно прогуливаясь среди достопримечательностей. Если вы ожидаете более глубокого исторического погружения стоит выбрать что-то другое.

А Алексей Обзорная экскурсия по Ессентукам читать дальше что поскольку один из объектов не работал в дату экскурсии, то организатор предупредил и предложил перенести экскурсию на дату по моему выбору. Очень понравилось, Андрей - интересный рассказчик, много знающий о городе и охотно отвечающий на дополнительные вопросы. Отдельное спасибо за то

Е Екатерина Экскурсия-спектакль в Ессентуках Мне очень понравилось, экскурсия в спокойном ритме, есть время и поглазеть, и пофокаться. Большой плюс что в наушниках, даже если отбежал на десяток метров-ничего не упускаешь. Спасибо!)

С Светлана Экскурсия-спектакль в Ессентуках Спасибо большое за экскурсию в формате спектакля в наушниках,хороший формат подачи материала о городе,спасибо!!

А Александра Обзорная экскурсия по Ессентукам Интересная экскурсия. На экскурсии были с подростком 13 лет. Увлекательно и познавательно. Рекомендую

Н Наиля Экскурсия-спектакль в Ессентуках Очень нравится формат таких экскурсий, неоднократно посещали в других городах.

Если честно, опираясь на опыт наших аудио-прогулок, ожидали большего. Красивые здания, интересные исторические факты, но не хватило какой-то изюминки.

Е Евгения Экскурсия-спектакль в Ессентуках Классная экскурсия в нестандартном формате! В наушниках звуковое сопровождение, хорошо слышно, ничего не отвлекает. Маршрут по популярным туристическим местам, но гораздо интереснее обычных экскурсий. Чувствуешь себя постоянно вовлеченным. Мне очень понравилось!

И Ирина Экскурсия-спектакль в Ессентуках Я так понимаю экскурсовод всегда разные, экскурсовод Инга нам понравилась

Л Леванец Экскурсия-спектакль в Ессентуках Такой формат экскурсии был впервые. В целом по изложению материала, времени, маршрута вполне достаточно для первого знакомства с городом. Благодарность экскурсоводу.

А Алина Экскурсия-спектакль в Ессентуках Очень интересный формат! Интересно и взрослым и детям. По-новому посмотрели на курортный парк, в котором до этого уже гуляли. Сам маршрут очень комфортный по продолжительности. Рекомендую к посещению всем❤️

М Мария Экскурсия-спектакль в Ессентуках Такого формата экскурсии мы впервые и нам очень понравилось, основные места, интересное изложение материала👏 рекомендую🤩