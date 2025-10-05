Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
2210 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
13 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 октября 2025Обзорная экскурсия по ЕссентукамДата посещения: 1 октября 2025Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,
- ААнна27 июля 2025Обзорная экскурсия по ЕссентукамДата посещения: 27 июля 2025Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
- ООксана14 ноября 2025На мой взгляд, данная экскурсия больше подходит для детей и подростков, которые не хотят углубляться во что либо. Мне не хватило глубины и исторических моментов. Хотя идея отличная. Пожелание авторам-наполнить рассказ историческими фактами и моментами.
- ГГалия17 октября 2025Необычно и очень интересно! Благодарю ❤️
- ИИрина6 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Очень не обычный формат подачи информации. Увидели много интересных мест,которые сами бы не смогли посмотреть. Информация очень
- ￼￼￼Александра23 сентября 2025Замечательную прогулку по Ессентукам с экскурсионным сопровождением подарил нам экскурсовод Андрей, очень рекомендуем. Под приятную беседу прошлись по ключевым объектам,
- ЕЕлена22 сентября 2025Необычная экскурсия, не банальная подача материала. Походили, посмотрели, на посоедок подарили красивые открытки с видами курорта.
- ЕЕлена18 сентября 2025Иммерсивное путешествие по городу, интересно и необычно, рекомендую для любознательных и кто не боится экспериментировать, мне показалось что это больше для детей, что бы увлечь их, но мне тоже понравилось, креативный гид)))
- ККуприянова15 сентября 2025Экскурсия милая, но в большей степени рассчитана на детей и подростков. Можно получить самое общее представление о городе приятно прогуливаясь среди достопримечательностей. Если вы ожидаете более глубокого исторического погружения стоит выбрать что-то другое.
- ААлексей8 сентября 2025Очень понравилось, Андрей - интересный рассказчик, много знающий о городе и охотно отвечающий на дополнительные вопросы. Отдельное спасибо за то
- ЕЕкатерина4 сентября 2025Мне очень понравилось, экскурсия в спокойном ритме, есть время и поглазеть, и пофокаться. Большой плюс что в наушниках, даже если отбежал на десяток метров-ничего не упускаешь. Спасибо!)
- ССветлана30 августа 2025Спасибо большое за экскурсию в формате спектакля в наушниках,хороший формат подачи материала о городе,спасибо!!
- ААлександра25 августа 2025Интересная экскурсия. На экскурсии были с подростком 13 лет. Увлекательно и познавательно. Рекомендую
- ННаиля17 августа 2025Очень нравится формат таких экскурсий, неоднократно посещали в других городах.
Если честно, опираясь на опыт наших аудио-прогулок, ожидали большего. Красивые здания, интересные исторические факты, но не хватило какой-то изюминки.
- ЕЕвгения15 августа 2025Классная экскурсия в нестандартном формате! В наушниках звуковое сопровождение, хорошо слышно, ничего не отвлекает. Маршрут по популярным туристическим местам, но гораздо интереснее обычных экскурсий. Чувствуешь себя постоянно вовлеченным. Мне очень понравилось!
- ИИрина15 августа 2025Я так понимаю экскурсовод всегда разные, экскурсовод Инга нам понравилась
- ЛЛеванец4 августа 2025Такой формат экскурсии был впервые. В целом по изложению материала, времени, маршрута вполне достаточно для первого знакомства с городом. Благодарность экскурсоводу.
- ААлина2 августа 2025Очень интересный формат! Интересно и взрослым и детям. По-новому посмотрели на курортный парк, в котором до этого уже гуляли. Сам маршрут очень комфортный по продолжительности. Рекомендую к посещению всем❤️
- ММария30 июня 2025Такого формата экскурсии мы впервые и нам очень понравилось, основные места, интересное изложение материала👏 рекомендую🤩
- ККсения23 июня 2025Все понравилось. Дети были заинтересованы.
