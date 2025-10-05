Мои заказы

Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Ессентуках

Найдено 5 экскурсий в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Ессентуках, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
2210 ₽ за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
На машине
6.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Пешая
1.5 часа
62 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
13 дек в 15:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Дата посещения: 1 октября 2025
    Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,
    читать дальше

    время пронеслось на одном дыхании, очень рекомендую, получила исчерпывающую информацию и ответы на все мои вопросы. Чувствуется любовь и трепетное отношение к своему делу.

  • А
    Анна
    27 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Дата посещения: 27 июля 2025
    Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
  • О
    Оксана
    14 ноября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    На мой взгляд, данная экскурсия больше подходит для детей и подростков, которые не хотят углубляться во что либо. Мне не хватило глубины и исторических моментов. Хотя идея отличная. Пожелание авторам-наполнить рассказ историческими фактами и моментами.
  • Г
    Галия
    17 октября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Необычно и очень интересно! Благодарю ❤️
    Необычно и очень интересно! Благодарю ❤️
  • И
    Ирина
    6 октября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия очень понравилась. Очень не обычный формат подачи информации. Увидели много интересных мест,которые сами бы не смогли посмотреть. Информация очень
    читать дальше

    интересная. Подобрано и продумано все до мелочей, даже музыка. Происходит полное погружение в тему и не отвлекают посторонние звуки. Очень здорово. Спасибо,Анне за прекрасную экскурсию.

    
  • ￼￼Александра
    23 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Замечательную прогулку по Ессентукам с экскурсионным сопровождением подарил нам экскурсовод Андрей, очень рекомендуем. Под приятную беседу прошлись по ключевым объектам,
    читать дальше

    обсудили прошлое, настоящее и будущее) особенно готовы отметить интересность старинной «качалки» - здание механотерапии) понравились тренажеры, само здание, и природа в парке. Очень повезло с погодой (конец сентября 2025). Решили обязательно вернуться сюда, уже с планами подлечиться по «курсовке». Парк очень уютный, располагает к прогулкам.

    
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Необычная экскурсия, не банальная подача материала. Походили, посмотрели, на посоедок подарили красивые открытки с видами курорта.
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Иммерсивное путешествие по городу, интересно и необычно, рекомендую для любознательных и кто не боится экспериментировать, мне показалось что это больше для детей, что бы увлечь их, но мне тоже понравилось, креативный гид)))
  • К
    Куприянова
    15 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Экскурсия милая, но в большей степени рассчитана на детей и подростков. Можно получить самое общее представление о городе приятно прогуливаясь среди достопримечательностей. Если вы ожидаете более глубокого исторического погружения стоит выбрать что-то другое.
  • А
    Алексей
    8 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Очень понравилось, Андрей - интересный рассказчик, много знающий о городе и охотно отвечающий на дополнительные вопросы. Отдельное спасибо за то
    читать дальше

    что поскольку один из объектов не работал в дату экскурсии, то организатор предупредил и предложил перенести экскурсию на дату по моему выбору.

    
  • Е
    Екатерина
    4 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Мне очень понравилось, экскурсия в спокойном ритме, есть время и поглазеть, и пофокаться. Большой плюс что в наушниках, даже если отбежал на десяток метров-ничего не упускаешь. Спасибо!)
    
  • С
    Светлана
    30 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Спасибо большое за экскурсию в формате спектакля в наушниках,хороший формат подачи материала о городе,спасибо!!
  • А
    Александра
    25 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Интересная экскурсия. На экскурсии были с подростком 13 лет. Увлекательно и познавательно. Рекомендую
  • Н
    Наиля
    17 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Очень нравится формат таких экскурсий, неоднократно посещали в других городах.
    Если честно, опираясь на опыт наших аудио-прогулок, ожидали большего. Красивые здания, интересные исторические факты, но не хватило какой-то изюминки.
  • Е
    Евгения
    15 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Классная экскурсия в нестандартном формате! В наушниках звуковое сопровождение, хорошо слышно, ничего не отвлекает. Маршрут по популярным туристическим местам, но гораздо интереснее обычных экскурсий. Чувствуешь себя постоянно вовлеченным. Мне очень понравилось!
  • И
    Ирина
    15 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Я так понимаю экскурсовод всегда разные, экскурсовод Инга нам понравилась
  • Л
    Леванец
    4 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Такой формат экскурсии был впервые. В целом по изложению материала, времени, маршрута вполне достаточно для первого знакомства с городом. Благодарность экскурсоводу.
    Такой формат экскурсии был впервые. В целом по изложению материала, времени, маршрута вполне достаточно для первого знакомства с городом. Благодарность экскурсоводу.
  • А
    Алина
    2 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Очень интересный формат! Интересно и взрослым и детям. По-новому посмотрели на курортный парк, в котором до этого уже гуляли. Сам маршрут очень комфортный по продолжительности. Рекомендую к посещению всем❤️
  • М
    Мария
    30 июня 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Такого формата экскурсии мы впервые и нам очень понравилось, основные места, интересное изложение материала👏 рекомендую🤩
    
  • К
    Ксения
    23 июня 2025
    Экскурсия-спектакль в Ессентуках
    Все понравилось. Дети были заинтересованы.

