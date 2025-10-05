Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
«Вы рассмотрите знаковые локации города: Главные нарзанные ванны, Пантелеймоновский собор, вокзал, грязелечебницу имени Семашко, Верхние Николаевские ванны и многое другое»
5 июн в 08:00
6 июн в 08:00
2610 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
«Достопримечательности по маршруту: ж/д вокзал, курортный парк, дом «Качельный курган», лечебный парк, Воронцовская аллея, старые каптажи, музыкальная беседка, Институт механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
6 июн в 15:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экспресс-прогулка по Ессентукам
Первое знакомство с городом-курортом
Начало: У входа в Лечебный парк
«Привокзальная площадь и исторический вокзал — отсюда началась новая глава в истории Ессентуков, когда в конце 18 века здесь появилось ж/д сообщение»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 1 окт 2025
Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,
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А
Дата посещения: 27 июл 2025
Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
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Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и музыку. Я хочу выразить
+2
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Экскурсия по Ессентукам оставила очень приятные впечатления! Город оказался уютным, спокойным и очень красивым. Особенно понравились ухоженные парки, знаменитые минеральные
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Ю
Позитивная прогулка! Спасибо Инге, провела нас по маршруту очень внимательно к нашим интересам.
Даже пасмурная погода не смогла испортить настроение во время Перехода. Рекомендую к посещению, Ессентуки вам откроются по-другому.
Даже пасмурная погода не смогла испортить настроение во время Перехода. Рекомендую к посещению, Ессентуки вам откроются по-другому.
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А
Отличная обзорная экскурсия по городу. Информативно и с позитивным настроем.
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Как формат экскурсии, такую пробовали впервые. Интересно, необычно, непривычно. Из минусов, конечно не хватало живого общения с гидом, если по
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А
Интересный формат экскурсии и для детей, и для взрослых. Очень познавательно.
Прогулка в комфортром ритме, некоторые локации не входят в "стандартные" экскурсии. Как результат - каждый узнал что-то новенькое.
В завершение - приятный сюрприз
Прогулка в комфортром ритме, некоторые локации не входят в "стандартные" экскурсии. Как результат - каждый узнал что-то новенькое.
В завершение - приятный сюрприз
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Спорный формат проведения экскурсии, не совсем понятно, на какой это рассчитано возраст. 20 минут перед началом экскурсии никак не могли
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Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали много интересного, сделали прекрасные
+2
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Всего 77 отзывов в Ессентуках в категории "Железнодорожный вокзал"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Железнодорожный вокзал»
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Сейчас в Ессентуках в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 2610. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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