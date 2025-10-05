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Железнодорожный вокзал – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал» в Ессентуках, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
«Вы рассмотрите знаковые локации города: Главные нарзанные ванны, Пантелеймоновский собор, вокзал, грязелечебницу имени Семашко, Верхние Николаевские ванны и многое другое»
5 июн в 08:00
6 июн в 08:00
2610 ₽ за человека
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
«Достопримечательности по маршруту: ж/д вокзал, курортный парк, дом «Качельный курган», лечебный парк, Воронцовская аллея, старые каптажи, музыкальная беседка, Институт механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
6 июн в 15:00
1000 ₽ за человека
Экспресс-прогулка по Ессентукам
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Экспресс-прогулка по Ессентукам
Первое знакомство с городом-курортом
Начало: У входа в Лечебный парк
«Привокзальная площадь и исторический вокзал — отсюда началась новая глава в истории Ессентуков, когда в конце 18 века здесь появилось ж/д сообщение»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Дата посещения: 1 окт 2025
Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,
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время пронеслось на одном дыхании, очень рекомендую, получила исчерпывающую информацию и ответы на все мои вопросы. Чувствуется любовь и трепетное отношение к своему делу.

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А
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Дата посещения: 27 июл 2025
Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
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Юлия
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и музыку. Я хочу выразить
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особую благодарность Инге, которая провела для меня индивидуальный тур.
Было забавно наблюдать, как прохожие с интересом смотрели на нас всё это время.

Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и
Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и
Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и
Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и+2
Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и
Замечательная экскурсия для знакомства с городом! Было очень интересно ходить по улицам, слушая интересные рассказы и
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Яковлев
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Экскурсия по Ессентукам оставила очень приятные впечатления! Город оказался уютным, спокойным и очень красивым. Особенно понравились ухоженные парки, знаменитые минеральные
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источники и атмосфера настоящего курортного города. Гид рассказывала интересно и с душой, было много любопытных фактов об истории Ессентуков, архитектуре и лечебных водах.

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Ю
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Позитивная прогулка! Спасибо Инге, провела нас по маршруту очень внимательно к нашим интересам.
Даже пасмурная погода не смогла испортить настроение во время Перехода. Рекомендую к посещению, Ессентуки вам откроются по-другому.
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А
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Отличная обзорная экскурсия по городу. Информативно и с позитивным настроем.
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Елена
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Как формат экскурсии, такую пробовали впервые. Интересно, необычно, непривычно. Из минусов, конечно не хватало живого общения с гидом, если по
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пути были вопросы, их не всегда можно было задать, формат не предполагал такого. Гид сопровождающий, конечно, молодец, артистичная, вовлеченая в процесс, если видела что мы пытаемся задать вопросы, останавливала звучание в наушниках, отвечала. Подойдет как эксперимент, попробовать что то новое, но живого общения, рассказа не заменит. Больше подходит для пассивных слушателей. Мы люди живые, любознательные, нам не хватило информации. Но, про это все было написано в описании к экскурсии, так что мы без претензий. Спасибо.

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А
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Интересный формат экскурсии и для детей, и для взрослых. Очень познавательно.
Прогулка в комфортром ритме, некоторые локации не входят в "стандартные" экскурсии. Как результат - каждый узнал что-то новенькое.
В завершение - приятный сюрприз
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Ольга
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Спорный формат проведения экскурсии, не совсем понятно, на какой это рассчитано возраст. 20 минут перед началом экскурсии никак не могли
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настроить наушники. В целом меня как взрослого не особо впечатлило, ребёнку лет 12, который был с нами в группе, очень сильно на голову давили наушники, из-за чего слушать было невозможно.

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Ольга
Экскурсия-спектакль в Ессентуках
Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали много интересного, сделали прекрасные
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фотографии. По пути нашли клад. Им оказался клубочек с нитками, которые позже нам пригодились для дерева желаний. В конце прогулки Инга вручила нам письма счастья. Благодарим за эмоции!

Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали
Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали
Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали
Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали+2
Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали
Экскурсия нам понравилась. В комфортном темпе прогулялись по городу с экскурсоводом Ингой. Погуляли по парку, узнали
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Всего 77 отзывов в Ессентуках в категории "Железнодорожный вокзал"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Железнодорожный вокзал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
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  2. Домбай;
  3. Гижгит;
  4. Чегемские водопады;
  5. Грязелечебница им. Семашко;
  6. Джилы-су;
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  8. Гора Кольцо;
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Сейчас в Ессентуках в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 2610. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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