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пути были вопросы, их не всегда можно было задать, формат не предполагал такого. Гид сопровождающий, конечно, молодец, артистичная, вовлеченая в процесс, если видела что мы пытаемся задать вопросы, останавливала звучание в наушниках, отвечала. Подойдет как эксперимент, попробовать что то новое, но живого общения, рассказа не заменит. Больше подходит для пассивных слушателей. Мы люди живые, любознательные, нам не хватило информации. Но, про это все было написано в описании к экскурсии, так что мы без претензий. Спасибо.