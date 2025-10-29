Плато Бермамыт известно с XIX века как туристическая мекка Горного Кавказа. Но путь к нему по-прежнему не так исхожен туристами, как к другим локациям, что делает это место особенно притягательным. Присоединяйтесь к нашему путешествию! Будет комфортно, познавательно и захватывающе красиво. Вы увидите Эльбрус с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, а также — Медовые водопады, сказочные пещеры, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом. Отправляемся в тур небольшой группой до 8 человек или в индивидуальном формате. Выбирайте подходящий для вас вариант и вперед за впечатлениями! Плато Бермамыт Мы заберем вас по вашему адресу и отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии. Именно там расположилась одна из самых фантастических локаций этого края — плато Бермамыт. Название «Бермамыт» переводят как «кривое колено». И правда — каньон уникален своими причудливыми изгибами, напоминает гигантскую заколдованную крепость с каменными колоннами и мощными скалистыми выступами. Вершина плато находится на высоте 2592 м. над уровнем моря. Эльбрус как на ладони — до него отсюда всего 30 км. Именно из-за вида на самую высокую гору Европы сюда и стремится попасть большинство путешественников. Здесь действительно роскошный и самый лучший вид на Эльбрус. Вы сможете убедиться в этом лично. Скалы Амфитеатр В километре от Бермамыта посетим еще один очень интересный объект, созданный природой. Это живописный скалистый обрыв, который прозвали Амфитеатром за его дугообразную ступенчатую форму. Посреди этой дуги вытянулся каменный выступ, отрог — своеобразная «сцена» и отличное место для захватывающих фото на фоне горных пейзажей. Скалы Монахи Чуть дальше мы увидим «Монахов» — так называют две скалы, которые похожи на людей, стоящих друг напротив друга. Вид этих скал впечатляет, а их появление окутано легендами. Наш гид обязательно расскажет вам историю этого места, и вы узнаете, почему скалы носят именно такое название. Следующие локации в маршруте — дополнительные, мы посещаем их по согласованию с группой и гидом за дополнительную плату • Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Эшкаконское водохранилище является основным источником водоснабжения г. Кисловодска. Отличный вид! Вдалеке даже видны горы-лакколиты КМВ.

Медовые водопады. Свое вкусное название, согласно легенде, водопады получили из-за гнездившихся в скалах пчёл. Всего Медовых водопадов 5. Причем Жемчужный, Скрытый и Шумный (Чёртова мельница) находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый Медовые — на речке Эчки-Баш.

Чайный домик. Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого! Важно знать:.

В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован Дополнительные расходы • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.

* Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом:

Чайный домик. Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого! Важно знать:.

Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 1000 руб. /чел.) • Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады) • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом ≈ 1500 руб.) * Позаботьтесь об удобной одежде по сезону Дополнительные опции • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате. Важная информация: В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата. В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован. Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.