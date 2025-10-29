Мы отправимся с вами на одну из лучших фотолокаций на Кавказе — плато Бермамыт.
Но ключевая причина, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда? — это невероятный вид на Эльбрус.
Вы увидите пятитысячник с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом.
Но ключевая причина, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда? — это невероятный вид на Эльбрус.
Вы увидите пятитысячник с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом.
Описание экскурсии
Плато Бермамыт известно с XIX века как туристическая мекка Горного Кавказа. Но путь к нему по-прежнему не так исхожен туристами, как к другим локациям, что делает это место особенно притягательным. Присоединяйтесь к нашему путешествию! Будет комфортно, познавательно и захватывающе красиво. Вы увидите Эльбрус с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, а также — Медовые водопады, сказочные пещеры, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом. Отправляемся в тур небольшой группой до 8 человек или в индивидуальном формате. Выбирайте подходящий для вас вариант и вперед за впечатлениями! Плато Бермамыт Мы заберем вас по вашему адресу и отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии. Именно там расположилась одна из самых фантастических локаций этого края — плато Бермамыт. Название «Бермамыт» переводят как «кривое колено». И правда — каньон уникален своими причудливыми изгибами, напоминает гигантскую заколдованную крепость с каменными колоннами и мощными скалистыми выступами. Вершина плато находится на высоте 2592 м. над уровнем моря. Эльбрус как на ладони — до него отсюда всего 30 км. Именно из-за вида на самую высокую гору Европы сюда и стремится попасть большинство путешественников. Здесь действительно роскошный и самый лучший вид на Эльбрус. Вы сможете убедиться в этом лично. Скалы Амфитеатр В километре от Бермамыта посетим еще один очень интересный объект, созданный природой. Это живописный скалистый обрыв, который прозвали Амфитеатром за его дугообразную ступенчатую форму. Посреди этой дуги вытянулся каменный выступ, отрог — своеобразная «сцена» и отличное место для захватывающих фото на фоне горных пейзажей. Скалы Монахи Чуть дальше мы увидим «Монахов» — так называют две скалы, которые похожи на людей, стоящих друг напротив друга. Вид этих скал впечатляет, а их появление окутано легендами. Наш гид обязательно расскажет вам историю этого места, и вы узнаете, почему скалы носят именно такое название. Следующие локации в маршруте — дополнительные, мы посещаем их по согласованию с группой и гидом за дополнительную плату • Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Эшкаконское водохранилище является основным источником водоснабжения г. Кисловодска. Отличный вид! Вдалеке даже видны горы-лакколиты КМВ.
Медовые водопады. Свое вкусное название, согласно легенде, водопады получили из-за гнездившихся в скалах пчёл. Всего Медовых водопадов 5. Причем Жемчужный, Скрытый и Шумный (Чёртова мельница) находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый Медовые — на речке Эчки-Баш.
Чайный домик. Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого! Важно знать:.
- В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован Дополнительные расходы • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
* Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом:
Чайный домик. Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого! Важно знать:.
Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 1000 руб. /чел.) • Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады) • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом ≈ 1500 руб.) * Позаботьтесь об удобной одежде по сезону Дополнительные опции • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате. Важная информация: В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата. В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован. Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Обзорная площадка с видом на Эльбрус
- Скалы Амфитеатр
- Скалы Монахи
- Медовые водопады и чайный домик (по согласованию с гидом)
- Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом)
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (минивэн или внедорожник)
Что не входит в цену
- Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом): ≈ 1500 руб.
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом): 1000 руб.)
- Входной билет на Медовые водопады: 60 руб. /чел. (оплачивается на въезде)
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Замечательная поездка! Главное, чтобы повезло с погодой, у нас - вид на Эльбрус был затянут облаками. Но, несмотря на это, впечатления - потрясающие, зарядились мощной энергетикой гор! Экстремальный джипинг по пути на плато и мастерство водителей по горном бездорожью - это еще один плюс экскурсии!
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Д
Гид Арафат отзвонился и приехал вовремя. Машина (Тойота) как нельзя больше соответствовала маршруту. Передвигались быстро, комфортно и уверенно. Завозил на все имеющиеся локации для осмотра, времени на ознакомление с окружающими
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Б
Экскурсия на плато Бермамыт оставила яркие впечатления. Великолепный вид на Эльбрус, благо погода не подвела. Плато круто обрывается вертикально вниз, образуя живописные камнные формирования. Этакий мини Гранд каньон. Несколько отличных
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О
Если попал на Кавказ, то обязательно нужно забраться в горы. Для этого вовсе не обязательно иметь хорошую физподготовку. Достаточно договориться с хорошей компанией (например,@mandms.tours) и вас доставят на джипе почти
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Н
Все понравилось, виды надо самим смотреть, передать красоту гор и холмов невозвожно, как и то, какие впечатления от того, что тебя окутывает облако) Нам повезло с погодой было и солнце,
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Е
Увидели много очень красивых мест, получилось очень много отличных фотографий на память! Большое спасибо Роману за интересную экскурсию, приятную атмосферу в группе и горячий чаëк в нужное время) Не было
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Входит в следующие категории Ессентуков
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