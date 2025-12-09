Ехать за разнообразием ландшафтов, за целебным нарзаном и за топовыми фото
Лучше любого предисловия об этой программе скажет галерея — посмотрите для вдохновения. За один день вы проедете по красивейшей дороге Кавказа мимо рек и альпийских лугов, скал и ущелий.
Побываете на трёх водопадах, посмотрите на Эльбрус с разных ракурсов и навестите горы словно из фильма «Аватар». И всё это без спешки под рассказы гида о регионе.
Описание экскурсии
Гора Шаджатмаз: объёмные виды с плоской вершины
Отправляемся в урочище Джилы-Су на северном склоне Эльбруса — край, который славится термальными источниками. Название урочища и переводится как «тёплая вода». Первую остановку сделаем на горе Шаджатмаз, чтобы на высоте 2100 м полюбоваться Большим Кавказским хребтом.
Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
Помните удивительные пейзажи планеты Пандора в фильме Джеймса Кэмерона? Мы покажем вам такое место на Кавказе. Здесь кажется, что скалы парят, ведь вокруг часто образуются плотные облака тумана. Впечатляют и скалы, и обрывистые утёсы, и зелёные просторы с новыми ракурсами Эльбруса.
Три водопада
Ещё одна достопримечательность Джилы-Су. Вы увидите водопад Эмир и водопад Султан — самый большой, его потоки обрушиваются из горной расщелины с высоты 40 м. Водопад Каракая-Су: из-за глины и мелких камней летом он окрашивается в оранжевый, а зимой красиво застывает.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном внедорожнике или минивэне
Мы заберём вас по вашему адресу в городах Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск или Минеральные Воды и привезём обратно после поездки
Время в дороге из Ессентуков до первой локации — 1–1,5 часа; от последней локации обратно — 2–2,5 часа
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание (заезжаем в проверенное кафе) — около 300 ₽ за чел. Также рекомендуем взять перекус и воду с собой
Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.
Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.
Особенности формата
Экскурсия подходит для путешественников любого возраста и с любой физ. подготовкой
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погоды и по согласованию с группой
Выбирайте удобную и тёплую одежду (в горах может быть прохладно) и обувь на нескользящей подошве
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для компании 1–6 чел. — 21 000 ₽
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!