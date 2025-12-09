Лучше любого предисловия об этой программе скажет галерея — посмотрите для вдохновения. За один день вы проедете по красивейшей дороге Кавказа мимо рек и альпийских лугов, скал и ущелий. Побываете на трёх водопадах, посмотрите на Эльбрус с разных ракурсов и навестите горы словно из фильма «Аватар». И всё это без спешки под рассказы гида о регионе.

Описание экскурсии

Гора Шаджатмаз: объёмные виды с плоской вершины

Отправляемся в урочище Джилы-Су на северном склоне Эльбруса — край, который славится термальными источниками. Название урочища и переводится как «тёплая вода». Первую остановку сделаем на горе Шаджатмаз, чтобы на высоте 2100 м полюбоваться Большим Кавказским хребтом.

Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара

Помните удивительные пейзажи планеты Пандора в фильме Джеймса Кэмерона? Мы покажем вам такое место на Кавказе. Здесь кажется, что скалы парят, ведь вокруг часто образуются плотные облака тумана. Впечатляют и скалы, и обрывистые утёсы, и зелёные просторы с новыми ракурсами Эльбруса.

Три водопада

Ещё одна достопримечательность Джилы-Су. Вы увидите водопад Эмир и водопад Султан — самый большой, его потоки обрушиваются из горной расщелины с высоты 40 м. Водопад Каракая-Су: из-за глины и мелких камней летом он окрашивается в оранжевый, а зимой красиво застывает.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике или минивэне

Мы заберём вас по вашему адресу в городах Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск или Минеральные Воды и привезём обратно после поездки

Время в дороге из Ессентуков до первой локации — 1–1,5 часа; от последней локации обратно — 2–2,5 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

Питание (заезжаем в проверенное кафе) — около 300 ₽ за чел. Также рекомендуем взять перекус и воду с собой

Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.

Экологический сбор — 200 ₽ за чел.

Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.

