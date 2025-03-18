Урочище Джилы-Су: влюбиться в Кавказ за один день

Оценить великолепие гор и водопадов и отдохнуть от городской суеты
Среди живописных кавказских ландшафтов прячется особенное место — урочище Джилы-Су.

Здесь есть всё: кристально чистый воздух, первозданные пейзажи и конечно, целебные нарзанные источники.

Вы насладитесь видами с нескольких смотровых площадок, полюбуетесь водопадами, почувствуете единение с природой. А если повезёт — даже познакомитесь с сусликами!
Урочище Джилы-Су: влюбиться в Кавказ за один день
Урочище Джилы-Су: влюбиться в Кавказ за один день
Урочище Джилы-Су: влюбиться в Кавказ за один день
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Мы остановимся на живописном плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и горную обсерваторию. Посидим на «Лавочке счастья» и сфотографируемся на фоне горных вершин.

На смотровой площадке «Бандитские шпили» полюбуемся остроконечными скалами, Малкинским ущельем и ещё раз посмотрим на красавец-Эльбрус.

Вы увидите и фантастические скалы «Аватары», которые при низкой облачности будто парят в воздухе.

Проедем по одной из самых красивых дорог России, которая уходит к Эльбрусу. И конечно, сделаем яркие фото на память.

В минеральных источниках вы попробуете несколько видов лечебной воды. А в тёплом нарзане можно будет искупаться.

А ещё будут целых три водопада! Сылтран-Су высотой 42 метра, Кызылкол-Су — его мы увидим с высоты птичьего полёта. И Каракая-Су — самый красивый из них.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном UAZ Patriot
  • По желанию мы сделаем ещё несколько остановок в тех локациях, которые будут вам интересны
  • За доплату (и если позволят погодные условия) экскурсию можно расширить — добавить треккинг на гору Тузлук и посещение Поляны Эммануэля

Дополнительные расходы (цена за человека)

  • Вход в Национальный парк — 200 ₽
  • Экологический сбор в Джилы-Су — 100 ₽
  • Вход на смотровую Аватар — 50 ₽
  • Питание — от 500 ₽
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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