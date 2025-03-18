Здесь есть всё: кристально чистый воздух, первозданные пейзажи и конечно, целебные нарзанные источники.
Вы насладитесь видами с нескольких смотровых площадок, полюбуетесь водопадами, почувствуете единение с природой. А если повезёт — даже познакомитесь с сусликами!
Описание экскурсии
Мы остановимся на живописном плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и горную обсерваторию. Посидим на «Лавочке счастья» и сфотографируемся на фоне горных вершин.
На смотровой площадке «Бандитские шпили» полюбуемся остроконечными скалами, Малкинским ущельем и ещё раз посмотрим на красавец-Эльбрус.
Вы увидите и фантастические скалы «Аватары», которые при низкой облачности будто парят в воздухе.
Проедем по одной из самых красивых дорог России, которая уходит к Эльбрусу. И конечно, сделаем яркие фото на память.
В минеральных источниках вы попробуете несколько видов лечебной воды. А в тёплом нарзане можно будет искупаться.
А ещё будут целых три водопада! Сылтран-Су высотой 42 метра, Кызылкол-Су — его мы увидим с высоты птичьего полёта. И Каракая-Су — самый красивый из них.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном UAZ Patriot
- По желанию мы сделаем ещё несколько остановок в тех локациях, которые будут вам интересны
- За доплату (и если позволят погодные условия) экскурсию можно расширить — добавить треккинг на гору Тузлук и посещение Поляны Эммануэля
Дополнительные расходы (цена за человека)
- Вход в Национальный парк — 200 ₽
- Экологический сбор в Джилы-Су — 100 ₽
- Вход на смотровую Аватар — 50 ₽
- Питание — от 500 ₽