Среди живописных кавказских ландшафтов прячется особенное место — урочище Джилы-Су. Здесь есть всё: кристально чистый воздух, первозданные пейзажи и конечно, целебные нарзанные источники. Вы насладитесь видами с нескольких смотровых площадок, полюбуетесь водопадами, почувствуете единение с природой. А если повезёт — даже познакомитесь с сусликами!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы остановимся на живописном плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и горную обсерваторию. Посидим на «Лавочке счастья» и сфотографируемся на фоне горных вершин.

На смотровой площадке «Бандитские шпили» полюбуемся остроконечными скалами, Малкинским ущельем и ещё раз посмотрим на красавец-Эльбрус.

Вы увидите и фантастические скалы «Аватары», которые при низкой облачности будто парят в воздухе.

Проедем по одной из самых красивых дорог России, которая уходит к Эльбрусу. И конечно, сделаем яркие фото на память.

В минеральных источниках вы попробуете несколько видов лечебной воды. А в тёплом нарзане можно будет искупаться.

А ещё будут целых три водопада! Сылтран-Су высотой 42 метра, Кызылкол-Су — его мы увидим с высоты птичьего полёта. И Каракая-Су — самый красивый из них.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном UAZ Patriot

По желанию мы сделаем ещё несколько остановок в тех локациях, которые будут вам интересны

За доплату (и если позволят погодные условия) экскурсию можно расширить — добавить треккинг на гору Тузлук и посещение Поляны Эммануэля

Дополнительные расходы (цена за человека)