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Св. Троицком монастыре туристы стремились к Св. Луке, кто-то дошел до храма Петра и Павла, а до храма Елены и Константина почти никто не дошел, с учётом тотального ремонта вокруг объектов. Получилось, время отпущено много, а делать там было нечего, все уже хотели быстрее уехать. Я бы подумала о добавлении, например, места упокоения Св. Луки.