Увидеть приморский город 🏙️ с необычного ракурса и посетить исторический центр.
Если для остальных эта экскурсия ⛳ проводится только летом, то для путешествующих со "Спутником" такая экскурсия возможна круглогодично - в том числе и зимой!
В межсезонье крыша автобуса-кабриолета закрыта. Автобус отапливается. На протяжении всей экскурсии 🧭 вас сопровождает экскурсовод. Смотрим главные улицы города с высоты второго этажа и прогуливаемся по исторической части.
Что входит
Проезд
услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, 19
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.