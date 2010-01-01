Увидеть приморский город 🏙️ с необычного ракурса и посетить исторический центр.

Если для остальных эта экскурсия ⛳ проводится только летом, то для путешествующих со "Спутником" такая экскурсия возможна круглогодично - в том числе и зимой!

В межсезонье крыша автобуса-кабриолета закрыта. Автобус отапливается. На протяжении всей экскурсии 🧭 вас сопровождает экскурсовод. Смотрим главные улицы города с высоты второго этажа и прогуливаемся по исторической части.