  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе

Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе

Что вы увидите

  • Обзорно:
  • собор святого Николая.
  • храм святого пророка Илии
  • ханскую мечеть
  • реконструкцию средневековых ворот "Одун-базар" къапусу
  • спорткомплекс "Арена-Крым"
  • Театральную площадь, городской бювет
  • текие дервишей.
Увидеть приморский город 🏙️ с необычного ракурса и посетить исторический центр.
Если для остальных эта экскурсия ⛳ проводится только летом, то для путешествующих со "Спутником" такая экскурсия возможна круглогодично - в том числе и зимой!
В межсезонье крыша автобуса-кабриолета закрыта. Автобус отапливается. На протяжении всей экскурсии 🧭 вас сопровождает экскурсовод. Смотрим главные улицы города с высоты второго этажа и прогуливаемся по исторической части.
Что входит
  • Проезд
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, 19
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь
Игорь
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Игорь проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по вечерней Евпатории
850
1.5 часа
Прогулка по вечерней Евпатории
11 отзывов
Удивительная Евпатория
850
2 часа
Удивительная Евпатория
3 отзыва
Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов!
3 500
2 часа
Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов!
3 отзыва
Собор св. Николая - духовный центр города.
200
0.5 час
Собор св. Николая - духовный центр города.

Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
3 500
4 часа
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
3 отзыва
Евпатория - город 25-ти веков
500
3 часа
Евпатория - город 25-ти веков
2 отзыва
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
1 800
2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Евпатория за 2 часа
3 500
2 часа
Евпатория за 2 часа