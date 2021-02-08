14 отзывов оставили туристы

Игорь

Ответ гида: Ольга, здравствуйте. Ваш немногословный комментарий показался мне странным. Подавляющее большинство пишет, что на моих экскурсиях происходит магия, что люди готовы ходить со мной весь день, что я рассказываю не только об истории, но и современной местной жизни, позволяя посмотреть на город глазами евпаторийцев и что это невероятно интересно. В чём же дело? Неужели именно для Вас я решил провести заведомо неинтересную экскурсию? Неужели все эти люди пишут неправду и лишь притворяются, что моя экскурсия оставила у них восторженные воспоминания? Конечно, я мог бы лицемерить и написать в ответ, что мне очень жаль, что я не оправдал Ваших надежд, что я буду совершенствоваться, но мне абсолютно не жаль, ведь как бы я не совершенствовался, я не застрахован от Вашего плохого настроения и от новых троек. Единственная фраза "для первого знакомства с городом" подчёркивает, что Вы всё-же разбираетесь в типах экскурсий - действительно, обзорные экскурсии длительностью 1-2 часа предназначены для первого знакомства с городом. Странно, что Вы мотивировали тройку очевидным фактом, выставляя его в виде обоснования. И жаль, что Вы ничего не сказали мне в ходе экскурсии. Такие отзывы, как Ваш, тоже важны - на их фоне отзывы мотивированные кажутся более убедительными.