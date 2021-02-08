14 отзывов оставили туристы

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Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме

Поразиться этнорелигиозной мозаике на прогулке по самобытным кварталам Старого города

4.5
14 отзывов
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Вы побываете в колоритном древнем районе, где соседствуют христианские храмы, мечеть, синагога и караимские кенасы.

Под аккомпанемент кофейных ароматов, витающих на мощеных улочках, послушаете истории 📖 о разных народах, оставивших за 25 веков заметный след в облике и атмосфере города.

И в результате осознаете, насколько богата и многолика культура Евпатории.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 850 ₽ за человека

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Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме

Что вас ожидает

Этническое наследие города
Чтобы представить, сколько элементов различных культур и традиций накопила Евпатория, ставшая домом для множества народов, вы познакомитесь с несколькими знаковыми религиозными объектами.

  • Поговорим об иудейской общине города возле ремесленной синагоги Егия-Капай, возведённой в начале 20 века над подземной рекой, а чуть позже я покажу Купеческую синагогу.
  • На Караимской улице расскажу об одном из самых малочисленных тюркских народов, их культуре и своеобразных храмах.
  • Возле мечети Хан-Джами середины 16 века, где взошли на престол 18 ханов, обсудим особый статус главной исторической постройки Евпатории.
  • Также вы узнаете об основах суфизма и увидите оригинальную средневековую обитель Текие дервишей 15 века — в мире таких сохранилось только три!
  • У собора Св. Николая 19 века услышите историю 📖 храма и его основателя — Якова Чепурине.
  • И кроме того, осмотрите храм Сурб Никогайос 19 века — единственный действующий армянский храм западного Крыма.

Евпатория — шкатулка секретов
На прогулке 👣 вы не только прикоснетесь к истории 📖 народов через удивительные храмы города, но и осмотрите фрагменты средневековых Гезлевских ворот, насладитесь повсеместным ароматом свежеобжаренного кофе и погрузитесь в атмосферу этнических крымскотатарских мини-кварталов. Поговорим о периоде, когда здесь жил Владимир Высоцкий, а также о красивых 🤩 памятниках Евпатории — Доме Дувана и столетней гостинице Бо-Риваж. А еще я расскажу, чем живёт город 🏙️ сегодня и какие известные люди современности родом отсюда, проведу краткий авторский курс евпаториведения и раскрою местные «секретики».

Организационные детали

  • В программе предусмотрено посещение собора Св. Николая, все остальные объекты маршрута «Малый Иерусалим» осматриваются снаружи
  • В среду также проводится экскурсия ⛳ по ремесленной синагоге. Повествование охватывает внутреннее оснащение, основы иудаизма, основные праздники, историю 📖 синагоги, а также майсы, мудрые еврейские притчи.
  • По субботам в программу входит экскурсия ⛳ по церкви Св. пророка Илии с рассказом о сопряжённых со святыней чудесах, происходящих в современности. О ремесленной синагоге в этот день недели рассказывается снаружи.
  • Экскурсию ⛳ также можно провести в индивидуальном формате для группы менее 15 человек. Стоимость — 3500 руб.
Начало и место завершения
🚩 Около собора Св. Николая
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

14 отзывов оставили туристы

8 фев 2021
Хотелось бы больше конкретики.
Игорь
Ответ гида:Ольга, к сожалению, из вашего отзыва абсолютно не понятно, в чем именно Вам не хватило конкретики. Полагаю, что конкретики не хватает Вашему отзыву, а не моему рассказу. Во время экскурсии у Вас была возможность сообщить свои замечания, если бы они у Вас были, но этого не произошло. Немногословный отзыв появился гораздо позже самой экскурсии. Хорошо, что подавляющее количество моих экскурсантов, в отличие от Вас, оценивают мою экскурсию на "отлично" - было бы плохо, если бы было наоборот.
Наталия
30 янв 2021
Добрый день! Экскурсия прошла отлично. Для меня особо ценно - что экскурсия состояла не из сухих фактов, но из интересных историй, рассказ об исторических моментах перемежался фактами о современной жизни, шутками и интересными историями. Был даже небольшой интеркаткив с прохожими. Рекомендую к посещению 100%.
1 ноя 2020
Я уверена, что экскурсовод профессионально знает материал, заявленный на эту экскурсию, но... на момент нашего посещения похоже, что еще не все было отработано((( Вместо заявленных 2 часов, потратили более 3 часов, точно уже и не помню. Когда речь шла по теме, то текст от зубов отскакивал, на вопросы отвечал четко и понятно. Но часто отвлекался и было много лишнего, интересного, но лишнего... Каждое это отступление было по теме других экскурсий. Экскурсовод корректный и вежливый. Так что, когда программа будет обкатана, то отличная будет экскурсия!!!
1 окт 2020
Побывали на данной экскурсии в сентябре. Маршрут не сложный, по пути много интересного, старый город по своему красив, есть что посмотреть. Игорь рассказывает легко, непринужденно, видно, что знает много интересного. Очень запомнился момент про паучка-до сих пор вспоминаем с теплотой. Рекомендую экскурсию к посещению, спасибо Трипстеру.
22 сен 2020
Спасибо экскурсоводу - провел экскурсию даже при условии, что я была одна. Узнала много нового - какие то моменты записала, чтобы потом почитать и узнать больше самостоятельно. Внимание не отпускает, не скучно. Можно и вопросы задать, и порассуждать вместе. Хорошее чувство юмора, сам маршрут комфортен, не напрягает ни сложностью, ни скоростью. Обязательно посоветую друзьям. И вам советую)
11 сен 2020
Для первого знакомства с городом.
Игорь
Ответ гида:Ольга, здравствуйте. Ваш немногословный комментарий показался мне странным. Подавляющее большинство пишет, что на моих экскурсиях происходит магия, что люди готовы ходить со мной весь день, что я рассказываю не только об истории, но и современной местной жизни, позволяя посмотреть на город глазами евпаторийцев и что это невероятно интересно. В чём же дело? Неужели именно для Вас я решил провести заведомо неинтересную экскурсию? Неужели все эти люди пишут неправду и лишь притворяются, что моя экскурсия оставила у них восторженные воспоминания? Конечно, я мог бы лицемерить и написать в ответ, что мне очень жаль, что я не оправдал Ваших надежд, что я буду совершенствоваться, но мне абсолютно не жаль, ведь как бы я не совершенствовался, я не застрахован от Вашего плохого настроения и от новых троек. Единственная фраза "для первого знакомства с городом" подчёркивает, что Вы всё-же разбираетесь в типах экскурсий - действительно, обзорные экскурсии длительностью 1-2 часа предназначены для первого знакомства с городом. Странно, что Вы мотивировали тройку очевидным фактом, выставляя его в виде обоснования. И жаль, что Вы ничего не сказали мне в ходе экскурсии. Такие отзывы, как Ваш, тоже важны - на их фоне отзывы мотивированные кажутся более убедительными.
7 сен 2020
Я очень рада, что выбрала вариант сначала пройти с гидом по Малому Иерусалиму, а уже потом - гулять самостоятельно. После рассказов гида видишь город совсем по-другому. Игорь владеет огромным фактическим материалом и щедро им делится. Чувствуется, что он влюблен в свой город. Мне вдвойне повезло- это был день моего рождения, и, несмотря на то, что на групповую экскурсию была записана я одна, Игорь провел для меня полноценную замечательную экскурсию. Спасибо)
30 авг 2020
Подъём на звонницу собора святого Николая сразу же задает позитивное настроение экскурсии, которое успешно подкрепляется гидом всю продолжительность прогулки: исторические факты и интересные места, локальные мемы и информация о "каждодневной" жизни города, разные религиозные локации и необычные магазины - всё это, с фоном из шуток Игоря, оставляет прекрасное впечатление об экскурсии! Советую всем!
25 авг 2020
В Евпатории были в первый раз, хотелось узнать историю города. Игорь очень понятно и интересно обо всем рассказывает, время пролетает незаметно! Узнали много интересной информации, не только исторической, но и моменты из современной жизни города. Жалеем, что не посетили экскурсию в первые дни нашего отпуска, очень советуем для знакомства со старой частью города!
23 авг 2020
Очень понравилась экскурсия. Легко, интересно, весело и очень познавательно. Так бы и ходили весь день! Большое спасибо, Игорь!
16 авг 2020
Очень интересная экскурсия! Игорь с душой и большим пониманием и желанием раскрывает интересные темы по истории Евпатории! Очень рекомендую!
13 авг 2020
Интересная экскурсия, прекрасный гид Игорь.
9 авг 2020
Очень понравилась эксскурсия. Игорь интересно все рассказывал. Много впечатлений. Спасибо. Рекомедую.
3 авг 2020
Экскурскурсия не формальная, охватывающая огромный массив истории города и открывающая глаза на местный колорит. Рекомендована для веселых, находчивых и молодых душой.

Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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