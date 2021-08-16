Что вас ожидает

Два озера на карте Крыма

Вы посетите два красивейших озера в окрестностях Евпатории. На Лебедином озере вы полюбуетесь белоснежными птицами, которые не прочь принять угощение из рук и попозировать для фото. А затем увидите Сасык-Сиваш — знаменитый нежно-розовый водоем. Я открою секрет такого оттенка воды, покажу место, где добывают соль, и, конечно, сделаю для вас фотографии в розовых декорациях.

К степным ветрякам

Теперь держим курс на запад от Евпатории: здесь в степи вас встретят огромные ветряки — еще одна интересная локация для съемки! Вы с разных ракурсов рассмотрите первую крымскую ветроэлектростанцию, которая сейчас функционирует, и сделаете футуристичные фотографии.

По следам Казантипа: пляж и инсталляции

Мы заедем в село Поповка, где много лет проводился фестиваль Казантип: сейчас это место именуется Zcity. Со времен фестиваля здесь осталось немало арт-объектов, к которым нынешние владельцы добавили новые. Мы рассмотрим незаурядные инсталляции Zcity, а затем у вас будет время, чтобы отдохнуть на одном из лучших пляжей Крыма.

На протяжении поездки я буду делать для вас фотографии — в течение недели после экскурсии вы получите самые удачные снимки в цветокоррекции.

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