Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity

Отправиться в погоню за лучшими кадрами к озеру-фламинго, инсталляциям Поповки и ветряным станциям

Для красивых фото
К западу от Евпатории притаилось немало фотогеничных и атмосферных локаций — именно они легли в основу этого маршрута.

Вы зайдете в розовые воды озера Сасык-Сиваш, перенесетесь в будущее у степных ветряков, окажетесь на потрясающем пляже Zcity среди арт-объектов.

А воспоминания о нашем путешествии сохранятся на ярких фотографиях!
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
Фототур по Западному Крыму: Розовое озеро, ветряки и Zcity
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Что вас ожидает

Два озера на карте Крыма

Вы посетите два красивейших озера в окрестностях Евпатории. На Лебедином озере вы полюбуетесь белоснежными птицами, которые не прочь принять угощение из рук и попозировать для фото. А затем увидите Сасык-Сиваш — знаменитый нежно-розовый водоем. Я открою секрет такого оттенка воды, покажу место, где добывают соль, и, конечно, сделаю для вас фотографии в розовых декорациях.

К степным ветрякам

Теперь держим курс на запад от Евпатории: здесь в степи вас встретят огромные ветряки — еще одна интересная локация для съемки! Вы с разных ракурсов рассмотрите первую крымскую ветроэлектростанцию, которая сейчас функционирует, и сделаете футуристичные фотографии.

По следам Казантипа: пляж и инсталляции

Мы заедем в село Поповка, где много лет проводился фестиваль Казантип: сейчас это место именуется Zcity. Со времен фестиваля здесь осталось немало арт-объектов, к которым нынешние владельцы добавили новые. Мы рассмотрим незаурядные инсталляции Zcity, а затем у вас будет время, чтобы отдохнуть на одном из лучших пляжей Крыма.

На протяжении поездки я буду делать для вас фотографии — в течение недели после экскурсии вы получите самые удачные снимки в цветокоррекции.

Организационные детали

  • Путешествовать будем на автомобиле Рено Сандеро Степвей, трансфер входит в стоимость
  • Дополнительных расходов не предвидится, если только в Поповке вы не захотите что-то купить перекусить или выпить
  • С собой стоит взять резиновые/коралловые тапочки (они пригодятся на Розовом озере и на пляже Поповки), а также очки, головные уборы, питьевую воду. Если захотите искупаться, позаботьтесь о купальниках и полотенце.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
16 авг 2021
Анна -прекрасный собеседник и гид. Она очень внимательна и терпелива. Надеюсь,фото будут тоже незабываемыми. .

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