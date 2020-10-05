7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По главным улицам курортного городка

Знакомство с городом начнется на главной площади: именно здесь вы узнаете, как формировалось поселение на месте современных Сак и где зарождался курорт. Рассказ я буду дополнять архивными фотографиями, которые помогут представить, какими был город 🏙️ в прошлые эпохи. Затем мы прогуляемся к первому в западном Крыму парку, а в сквере Пушкина поговорим о связи поэта с уютным городком. Вы отыщете мраморный «камень желаний», сможете испить живой воды из местного источника и поймете, почему Саки — по-настоящему сказочный городок. В финале прогулки я отведу вас к памятнику на берегу озера, который местные жители по-домашнему называют Бронтик, и расскажу, как вышло, что символом крымского города стал не кто-нибудь, а динозавр!

Сакское озеро: история 📖 «черного золота»

Конечно, знакомство с Саками будет неполным без прогулки вдоль его главной природной достопримечательности 🏛️ — соленого Сакского озера. На берегу водоема вы узнаете, какие мифы ходят в народе о его целебной силе. Я расскажу о сакском месторождении лечебных грязей, о том, какой путь прошли методики грязелечения от древности до наших дней, о курортной истории 📖 Сак и знаменитых местных здравницах. Хирурги Пирогов и Бурденко, писатели Гоголь и Леся Украинка, адмиралы Макаров и Лазарев — вы узнаете о незаурядных личностях, которые приезжали в курортный город 🏙️ за целебными грязевыми ваннами.

Организационные детали

По желанию, после экскурсии 🧭 вы сможете отдохнуть в бассейне с минеральной водой: оплачивается дополнительно, не забудьте купальные принадлежности.