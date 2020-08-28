2 отзыва оставили туристы

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Кенасы Евпатории — караим о караимах!

Узнать об истории древнего народа на экскурсии по храмовому комплексу и этнографическому музею

5
2 отзыва
Александр
Александр – Гид из Евпатории
Караимы — немногочисленный этнос.

На данный момент в Крыму их проживает всего около 500 человек.

Я — один из них, и потому могу рассказать о многом.

Посетив вместе со мной кенасы, вы познакомитесь с историей 📖, религией, языком и традициями караимского народа.

Поймете, почему у кастрюль вогнутые крышки, посмеетесь над нашими поговорками и удивитесь женским именам!
Задать вопросОбычно отвечает за 31 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!

Что вас ожидает

Караимские реликвии
Караимская община существовала в крымском ханстве еще в XIV веке, но официально Евпатория стала духовным центром народа после присоединения полуострова к Российской империи. Я расскажу о строительстве кенас и их архитектуре, Симе Бабовиче, духовной школе и послереволюционной судьбе комплекса. Мы осмотрим дворы с вековыми виноградными лозами и самый большой виноградник города, полюбуемся мраморными фонтанчиками, солнечными часами, витражным портиком, вспомним о приезде императоров Александра I и Николая II и изучим мемориальные доски, рассказывающие о знаковых для общины событиях.

Народный музей 🖼
В 1996 году на территории комплекса открылся музей 🖼 истории 📖 и этнографии крымских караимов. Вы увидите богатую экспозицию: предметы быта, одежду, посуду, мебель, элементы ритуалитета, уникальные документы, рукописи и фотографии 📸. Я покажу караимские молитвенники, изданные в Венеции в XVI веке, оригинальные предметы Крымской войны и национальную вышивку. Вы узнаете о религиозных представлениях караимов и осмотрите Пергаментный свиток Сефер-Тора, а после сможете посетить местное кафе и полакомиться традиционной караимской кухней.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии 🧭.
  • Дополнительные расходы: посещение кафе (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 у входа в комплекс Караимских кенас
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!
Кенасы Евпатории — караим о караимах!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр, мне 32 года и всю свою жизнь я провел в Евпатории. Побывать на Крымском полуострове и не узнать о караимах — то же, что не увидеть моря! Вот уже более 10 лет я знакомлю гостей города с богатой историей караимского этноса, к которому принадлежу сам. Если вы хотите разнообразить пляжный отдых увлекательной культурно-исторической экскурсией, буду рад провести ее для вас!
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2 отзыва оставили туристы

28 авг 2020
Александр отличный гид. Очень интересно рассказ про историю караимов. Показал нам одно из самых красивых мест в Евпатории. Заинтересовал даже подростка) Всем своим знакомым его с удовольствием порекомендую.
Татьяна
10 сен 2019
Экскурсию вел Александр, очень доброжелательный, внимательный, знающий гид!Ответил на все вопросы, что ему задавала. Про караимов очень давно хотела узнать от человека сведующего. Общение было приятным и полезным. Спасибо!

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