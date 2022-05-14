Что вас ожидает

Калейдоскоп Малого Иерусалима

Я проведу вас по интереснейшему маршруту Евпатории — району, где соседствуют памятники разный культур и религий:

мы поднимемся на звонницу собора св. Николая и рассмотрим всю старую часть города, а также увидим контуры Каламитского залива, напоминающие клешню краба.

поговорим о Ханской мечети, о минаретах и михрабах, а затем проведем небольшую видеосессию с дрона на фоне храма и мечети.

посетим подворье синагоги: я покажу редкие кадры из жизни общины, расскажу о ее жизни в 90-е годы и сегодня, а также проведу вас к местной Стене плача.

у караимских кенасс вы узнаете, в чём сходство караимов с иудеями и крымскими татарами, а в чем различия.

а еще увидите текие кружащихся дервишей, храм армянской общины, ворота дровяного рынка и другие достопримечательности.

Прогулка по новой Евпатории

После знакомства с истоками города мы пройдем по более современным кварталам. Посетим церковь св. пророка Илии, а затем на автомобиле проедем по Театральной площади, побываем у мемориала ВОВ «Красная горка» и отправимся за город — к озерам Евпатории.

Розовое озеро: эффектная фотолокация

Сперва мы остановимся у Лебединого озера: покормим птиц и сделаем пару кадров. А затем доберемся до соленого Розового озера, где я позабочусь об удобном отдыхе:

Телефоны во время купания можно положить в небольшую лодку, где также будут пресная вода, салфетки и полотенца.

В разборной палатке для переодевания вы сможете сменить одежду после купания или для фотосессии (кстати, на фоне озера отлично смотрится белая/светлая одежда).

Также для фото я возьму надувной флот: двухметрового розового фламинго и не только.

Конечно, не обойдется без аэросъёмки: дрон снимет вас с разных ракурсов — на берегу моря, на розовом и лебедином озёрах.

Организационные детали