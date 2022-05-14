Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном

Посетить ключевые локации Евпатории, искупаться в соленом озере и сохранить на память видео

Индивидуальная
Эта экскурсия охватывает исторически значимые места Евпатории и ее самые живописные окрестности — Лебединое и Розовое озёра.

Я раскрою для вас историю города на улочках Малого Иерусалима, отвезу на соленое озеро, где неизменно получаются чудесные фотографии.

А видео с летающего дрона станут станут ярким дополнением нашего путешествия.
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
Малый Иерусалим и Розовое озеро: путешествие с дроном
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Что вас ожидает

Калейдоскоп Малого Иерусалима

Я проведу вас по интереснейшему маршруту Евпатории — району, где соседствуют памятники разный культур и религий:

  • мы поднимемся на звонницу собора св. Николая и рассмотрим всю старую часть города, а также увидим контуры Каламитского залива, напоминающие клешню краба.
  • поговорим о Ханской мечети, о минаретах и михрабах, а затем проведем небольшую видеосессию с дрона на фоне храма и мечети.
  • посетим подворье синагоги: я покажу редкие кадры из жизни общины, расскажу о ее жизни в 90-е годы и сегодня, а также проведу вас к местной Стене плача.
  • у караимских кенасс вы узнаете, в чём сходство караимов с иудеями и крымскими татарами, а в чем различия.
  • а еще увидите текие кружащихся дервишей, храм армянской общины, ворота дровяного рынка и другие достопримечательности.

Прогулка по новой Евпатории

После знакомства с истоками города мы пройдем по более современным кварталам. Посетим церковь св. пророка Илии, а затем на автомобиле проедем по Театральной площади, побываем у мемориала ВОВ «Красная горка» и отправимся за город — к озерам Евпатории.

Розовое озеро: эффектная фотолокация

Сперва мы остановимся у Лебединого озера: покормим птиц и сделаем пару кадров. А затем доберемся до соленого Розового озера, где я позабочусь об удобном отдыхе:

  • Телефоны во время купания можно положить в небольшую лодку, где также будут пресная вода, салфетки и полотенца.
  • В разборной палатке для переодевания вы сможете сменить одежду после купания или для фотосессии (кстати, на фоне озера отлично смотрится белая/светлая одежда).
  • Также для фото я возьму надувной флот: двухметрового розового фламинго и не только.
  • Конечно, не обойдется без аэросъёмки: дрон снимет вас с разных ракурсов — на берегу моря, на розовом и лебедином озёрах.

Организационные детали

  • Если задействован ваш транспорт, дополнительных расходов не будет. Если требуется автомобиль, транспортные услуги оплачиваются дополнительно: 2000 руб.
  • Летом стоит взять с собой головные уборы, одежду для посещения храмов (платки, юбки, также можно бесплатно воспользоваться юбками в храме), а также воду для питья и смывания соли
  • В летнее время экскурсия проводится в утренние часы, с ноября по май — в любое время. Если летом вы хотите побывать на озере в другое время, напишите мне — возможно, экскурсию можно будет провести днём или вечером.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора св. Николая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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