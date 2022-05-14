Я проведу вас по интереснейшему маршруту Евпатории — району, где соседствуют памятники разный культур и религий:
После знакомства с истоками города мы пройдем по более современным кварталам. Посетим церковь св. пророка Илии, а затем на автомобиле проедем по Театральной площади, побываем у мемориала ВОВ «Красная горка» и отправимся за город — к озерам Евпатории.
Сперва мы остановимся у Лебединого озера: покормим птиц и сделаем пару кадров. А затем доберемся до соленого Розового озера, где я позабочусь об удобном отдыхе: