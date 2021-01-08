3 отзыва оставили туристы

Крымское ханство В путешествии по загадочной древней Евпатории вы посетите множество удивительных святынь. Мы увидим единственную на постсоветском пространстве обитель дервишей XV–XVI веков и поговорим о загадочных философах-странниках, упоминаемых поэтами и писателями. Вы побываете не только у великолепной Ханской мечети, похожей на Софийский собор в Стамбуле, а ещё и у Деревянной, а также насладитесь великолепными морскими пейзажами. Двадцать пять веков Чем еще богата Евпатория? Вы узнаете о хачкарах — уникальном атрибуте армянской культуры и непременном спутнике каждой молитвенной армянской святыни, увидите купеческую и ремесленную синагоги, местную Стену плача, средневековые турецкие бани, и многое другое! Я расскажу не только об увиденных достопримечательностях 🏛️, но и о том, как возник и развивался на протяжении столетий наш приморский городок, поделюсь местными легендами и преданиями и подскажу, как сэкономить, отдыхая в нашем городе.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ по собору св. Николая не требует дополнительной оплаты
Девушкам необходимо покрывать головы при посещении собора, если юбки или шорты выше колен — на время пребывания в соборе следует повязывать поверх своей одежды юбки (выдаются в соборе). Мужчинам при посещении синагоги необходимо быть в головных уборах, при отсутствии своих можно воспользоваться имеющимися там кипами (лёгкими небольшими шапочками).
Начало и место завершения
🚩 у Соборной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Отличная экскурсия. Все понравилось. Два часа пролетели незаметно. Спасибо.
Елена
26 сен 2020
Игорь классный гид. Прогулка по Евпатории оказалась увлекательной и познавательной. Простая подача информации, даже нашей младшей дочери 4х лет было интересно. Старшим детям (11 и 20 лет) и нам полезно было узнать историю древнего города. Два часа пролетели незаметно и в то же время оставили приятные воспоминания о городе.
Анастасия
7 сен 2020
Было интересно, даже подросткам. Экскурсию рекомендую!