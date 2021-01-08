3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Крымское ханство

В путешествии по загадочной древней Евпатории вы посетите множество удивительных святынь. Мы увидим единственную на постсоветском пространстве обитель дервишей XV–XVI веков и поговорим о загадочных философах-странниках, упоминаемых поэтами и писателями. Вы побываете не только у великолепной Ханской мечети, похожей на Софийский собор в Стамбуле, а ещё и у Деревянной, а также насладитесь великолепными морскими пейзажами.

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Двадцать пять веков

Чем еще богата Евпатория? Вы узнаете о хачкарах — уникальном атрибуте армянской культуры и непременном спутнике каждой молитвенной армянской святыни, увидите купеческую и ремесленную синагоги, местную Стену плача, средневековые турецкие бани, и многое другое! Я расскажу не только об увиденных достопримечательностях 🏛️, но и о том, как возник и развивался на протяжении столетий наш приморский городок, поделюсь местными легендами и преданиями и подскажу, как сэкономить, отдыхая в нашем городе.

Организационные детали