Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Магия вечерней Евпатории С наступлением сумерек вы отправитесь на прогулку 👣 по Старой Евпатории, погружаясь с помощью моих рассказов и современной видеотехники в ее прошлое и настоящее. В программе экскурсии:
Собор Святого Николая — вы узнаете, как он выглядел сто лет назад, и увидите архивные видеокадры визита в него императора в 1916 году. А также по желанию оцените внутреннее убранство храма, рассмотрите лики святых и провидцев и раскроете, где стоят певчие во время богослужения.
Текие дервишей — вы увидите видеофрагменты дервишского кружения и узнаете о об удивительных способностях средневековых странников-философов и о современном суфизме в Евпатории.
Ворота дровяного рынка — я покажу, как они выглядели изначально, и помогу сравнить оригинал с современной копией.
Синагога — вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости, узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. А также увидите, как проходят танцы 💃 с Торой.
В конце прогулки небольшой сюрприз — вы сможете сделать оригинальное фото с гербом Евпатории, которое будет напоминать о нашем чудесном курорте!
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит в вечернее время, с использованием портативного видеопроектора.
🚩 Начало и место завершения: у собора Святого Николая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Игорь, спасибо за прекрасный вечер! Не расстраивайтесь так из-за отзывов не на "5 звезд", люди все разные, кто-то свои комплексы так реализует, у кого-то просто плохое настроение, а кто-то забыл, что сам был инициатором того явления, о котором оставляет негативный отзыв. Кроме того, традиционно на сайтах больше отрицательных отзывов, чем положительных, потому что люди склонны чаще жаловаться, чем хвалить. Вы - редкое исключение, у вас почти все отзывы на пять баллов! Желаю вам больше благодарных клиентов и поменьше форс-мажоров! Всем рекомендую ваши экскурсии!
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