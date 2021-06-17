Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Новый взгляд на Евпаторию

Необычная обзорная экскурсия с визуализацией фото- и видеоматериалов на стены Старого города

5
1 отзыв
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Приглашаю оценить нестандартный, суперсовременный формат прогулки по Евпатории! Вы не только увидите знаковые места исторического центра и услышите занимательные рассказы, но и рассмотрите связанные с ними архивные и современные фото и фрагменты фильмов и интервью.

И все это — на большом «экране», которым станут сами стены Старого города.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

3 250 ₽ за всё до 20 чел.

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Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию

Что вас ожидает

Магия вечерней Евпатории
С наступлением сумерек вы отправитесь на прогулку 👣 по Старой Евпатории, погружаясь с помощью моих рассказов и современной видеотехники в ее прошлое и настоящее. В программе экскурсии:

  • Собор Святого Николая — вы узнаете, как он выглядел сто лет назад, и увидите архивные видеокадры визита в него императора в 1916 году. А также по желанию оцените внутреннее убранство храма, рассмотрите лики святых и провидцев и раскроете, где стоят певчие во время богослужения.
  • Текие дервишей — вы увидите видеофрагменты дервишского кружения и узнаете о об удивительных способностях средневековых странников-философов и о современном суфизме в Евпатории.
  • Ворота дровяного рынка — я покажу, как они выглядели изначально, и помогу сравнить оригинал с современной копией.
  • Синагога — вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости, узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. А также увидите, как проходят танцы 💃 с Торой.

В конце прогулки небольшой сюрприз — вы сможете сделать оригинальное фото с гербом Евпатории, которое будет напоминать о нашем чудесном курорте!

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит в вечернее время, с использованием портативного видеопроектора.

🚩 Начало и место завершения: у собора Святого Николая
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Новый взгляд на Евпаторию
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
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1 реальный отзыв

Д
17 июн 2021
Игорь, спасибо за прекрасный вечер! Не расстраивайтесь так из-за отзывов не на "5 звезд", люди все разные, кто-то свои комплексы так реализует, у кого-то просто плохое настроение, а кто-то забыл, что сам был инициатором того явления, о котором оставляет негативный отзыв. Кроме того, традиционно на сайтах больше отрицательных отзывов, чем положительных, потому что люди склонны чаще жаловаться, чем хвалить. Вы - редкое исключение, у вас почти все отзывы на пять баллов! Желаю вам больше благодарных клиентов и поменьше форс-мажоров! Всем рекомендую ваши экскурсии!

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Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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