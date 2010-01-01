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Прогулка по вечерней Евпатории

4.9
11 отзывов
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 650 ₽ за человека

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Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории

Что вы увидите

  • Собор св. Николая
  • Ханскую мечеть
  • Турецкие бани
  • Ремесленную синагогу
  • Купеческую синагогу
  • Текие дервишей
Когда знойная жара сменяется вечерней прохладой, когда дневной шум стихает, а по улочкам старого города перестают ездить авто, мы совершим нашу уютную дружескую прогулку 👣 включает в себя посещение собора св. Николая с рассказом внутри храма.
Во время экскурсии 🧭 используется портативное проекционное оборудование, которое позволяет дополнять рассказ фото- и видеоматериалами, визуализирующими повествование гида.
В рамках экскурсии проходит бесплатная мини-фотосессия на Ваш фотоаппарат/телефон на фоне атрибутики Евпатории (герба и флага).
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 ул. Тучина, 2
Место завершения
🏁 ул. Караева, 13 а.
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игорь
Игорь
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11 отзывов оставили туристы

Игорь проводит ещё 4 экскурсии

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