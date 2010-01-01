Когда знойная жара сменяется вечерней прохладой, когда дневной шум стихает, а по улочкам старого города перестают ездить авто, мы совершим нашу уютную дружескую прогулку 👣 включает в себя посещение собора св. Николая с рассказом внутри храма.
Во время экскурсии 🧭 используется портативное проекционное оборудование, которое позволяет дополнять рассказ фото- и видеоматериалами, визуализирующими повествование гида.
В рамках экскурсии проходит бесплатная мини-фотосессия на Ваш фотоаппарат/телефон на фоне атрибутики Евпатории (герба и флага).
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 ул. Тучина, 2
Место завершения
🏁 ул. Караева, 13 а.
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.