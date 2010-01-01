Что вы увидите
- Собор святого Николая
- церковь св. пророка Илии (с колокольни собора)
- панораму старого города
- Каламитский залив.
Во время нашей встречи вы узнаете об истории 📖 собора.
Колокольный звон, возвещающий о начале богослужения, пронизывает насвозь и дарит незабываемые ощущения и эмоции, которые испытаете и вы во время эксклюзивной экскурсии 🧭, не имеющей аналогов в городе.
А ещё я расскажу о внутренней росписи, о классическом устройстве православных храмов.
Начало и место завершения
🚩 ул. Тучина, 2.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игорь
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