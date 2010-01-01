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Собор св. Николая - духовный центр города.

Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Собор св. Николая - духовный центр города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 200 ₽ за человека

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Собор св. Николая - духовный центр города.
Собор св. Николая - духовный центр города.

Что вы увидите

  • Собор святого Николая
  • церковь св. пророка Илии (с колокольни собора)
  • панораму старого города
  • Каламитский залив.
Во время нашей встречи вы узнаете об истории 📖 собора.
Колокольный звон, возвещающий о начале богослужения, пронизывает насвозь и дарит незабываемые ощущения и эмоции, которые испытаете и вы во время эксклюзивной экскурсии 🧭, не имеющей аналогов в городе.
А ещё я расскажу о внутренней росписи, о классическом устройстве православных храмов.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ул. Тучина, 2.
Собор св. Николая - духовный центр города.
Собор св. Николая - духовный центр города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игорь
Игорь
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Игорь проводит ещё 4 экскурсии

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