Игорь проводит ещё 5 экскурсий

Современная Евпатория Я провезу вас по новым кварталам и улицам, где вы познакомитесь с молодыми, по меркам 25-векового города, достопримечательностями 🏛️. Я немного расскажу о военном периоде возле мемориала «Красная горка» — здесь же вы откроете прекрасную смотровую площадку. Покажу столетние театр и библиотеку — украшения Евпатории начала 20 века. Также вы прикоснетесь к атмосфере бальнеологического курорта — увидите городской бювет, морской порт и яхтенную стоянку. И, конечно, не обойдем вниманием церковь ⛪ пророка Илии в греко-византийском стиле — одну из архитектурных доминант города.
Старый город 🏙️ — Малый Иерусалим
У Текие дервишей вы узнаете, можно ли было доверять информации, которую слышали дервиши, закружившись до состояния транса.
Откроете малоизвестные интересные факты о суфиях, поймёте, что у них общего с мусульманами-ортодоксами, а что рознит их.
Поговорим об особенностях армянской православной церкви и непростой истории 📖 храма Сурб-Никогайос.
У мечети вы услышите о муэдзинах и михрабах, а также об обрядовых особенностях инаугурации крымских ханов в средневековой Евпатории.
А возле синагоги посмотрите видеоматериалы, отображающие традиции, связанные с иудейскими праздниками, и увидите местную Стену плача.
Организационные детали
Женщинам необходимо взять с собой головные уборы для посещения собора и церкви пророка Илии. Посещение по желанию.
Экскурсию ⛳ также можно провести на вашем транспорте. В этом случае стоимость уменьшится на 1000 руб.
Начало и место завершения
🚩 у собора св. Николая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.