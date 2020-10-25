2 отзыва оставили туристы

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Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории

Горы, море, храм-маяк и водопад: влюбиться в красоты Алуштинского региона Крыма

5
2 отзыва
Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
Мы обогнем «сердце Крыма» и отправимся к выразительным скалам и ландшафтам южного побережья.

Здесь вас встретят мифы Долины привидений и горы ⛰️ Демерджи, древняя крепость Фуна и храм-маяк с чудесной морской панорамой, шумный водопад Джур-Джур с природным лагунами и секретная инста-точка Крыма — скрытая от любопытных глаз Сырная скала.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории

Что вас ожидает

Крепость Фуна и Долина привидений
Преодолев Ангарский перевал, мы очутимся в окутанной легендами и живописной Долине привидений. Разгадав секреты причудливых скал, отправимся к восточному форпосту княжества Феодоро — крепости Фуна. А по дороге отыщем на склоне горы ⛰️ Демерджи «Маленького Мука», «Сфинкса», «Голову Екатерины», пройдем через «расколотое сердце» и полюбуемся Никулинским орехом.

Видовая площадка у храма-маяка
Теперь наш путь лежит в приморский посёлок Малореченское: на его восточной окраине вы увидите уникальный храм-маяк во имя Св. Николая Чудотворца, самый высокий на полуострове 🏝️. Со смотровой площадки храма вам откроется впечатляющая панорама побережья — от мыса Меганом на востоке до горы ⛰️ Аю-Даг на западе.

Фотогеничная Сырная скала
У западной окраины Малореченского вы познакомитесь с местной природной достопримечательностью 🏛️ — скалой Тузлух, которую жители и гости Крыма знают под названием «Сырная скала». Почему так — вы поймёте, когда увидите её лично! И, конечно, отсюда просто невозможно уехать без оригинальных и эффектных фотографий.

Деревянная тропинка к водопаду Джур-Джур
Попрощавшись с побережьем, мы поедем в сторону гор ⛰️, к селу Генеральское. Затем пешком или на внедорожнике мы доберемся до оборудованной тропы и направимся в ущелье Хапхал. Здесь перед вами предстанет самый полноводный водопад Крыма — Джур-Джур, который не пересыхает даже засушливым летом. Выше по течению реки образовались несколько живописный природных ванн, в которых вы сможете освежиться после знойного побережья.

Организационные детали

Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, поскольку нам предстоит ходить по тропам, возьмите с собой головной убор и питьевую воду — летом в Крыму это предметы первой необходимости. Можно взять с собой перекус или пообедать в кафе.

Дополнительные расходы

  • Экскурсия ⛳ авто-пешехоная, проводится на автомобиле 🚘 путешественников или арендованном транспорте с водителем. Ориентировочная стоимость аренды: 5000 — 7000 руб.
  • Аренда УФЗа для путешествия в Долину привидений — ориентировочно 1500 руб. за машину на 6 пассажиров
  • Входные билеты 🎫 в крепость Фуна: взрослый 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно. Билеты 🎫 с экскурсионным сопровождением: взрослый 150 руб., детский 75 руб.
  • Аренда внедорожника в Генеральском: 200 руб. с человека (при условии, что в машину садятся 6 человек) или договорная
Начало и место завершения
🚩 Трамвайное кольцо
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории
Сырная скала и водопад Джур-Джур — путешествие из Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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2 отзыва оставили туристы

Вячеслав
25 окт 2020
Большое спасибо Оксане за интересное и увлекательное путешествие. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Оксана интересный рассказчик, знает много легенд и исторических фактов о Крыме, его флоре и фауне, с ней приятно общаться. Экскурсия прекрасно спланирована и, хотя длится целый день, проходит на одном дыхании, оставляя самые положительные впечатления. Очень рекомендуем Оксану, как профессионала своего дела.
23 июн 2020
Сегодня мы семьёй и ещё с ребёнком 5 лет провели чудесный экскурсионный день. Незабываемое путешествие. Замки, водопады, скалы, храм все было интересно. Гид Оксана прекрасно провела экскурсию, человек ч огромной отдачей и с огромным багажом знаний, любящий то чем занимается.

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