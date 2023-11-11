Абрау-Дюрсо — уникальное место Краснодарского края. Живописный ландшафт, уютная атмосфера и целебный воздух привлекают сюда множество туристов.
Вместе с гидом вы прогуляетесь по набережной озера Абрау, увидите главные достопримечательности, познакомитесь с историей поселка.
Желающие также могут посетить местный винодельный завод и остаться посмотреть вечернее шоу фонтанов.
Вместе с гидом вы прогуляетесь по набережной озера Абрау, увидите главные достопримечательности, познакомитесь с историей поселка.
Желающие также могут посетить местный винодельный завод и остаться посмотреть вечернее шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Винодельный завод
- Озеро Абрау
- Набережная с достопримечательностями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один день в Абрау-ДюрсоЭкскурсия Абрау-Дюрсо включает в себя проезд на комфортабельном автомобиле из Геленджика в Новороссийск. Поездка проходит в сопровождении гида, который расскажет о самых значимых достопримечательностях города. Например, о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, самом большом предприятии по производству цемента и пр. Далее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Важная информация Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
7.00,12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Посещение поселка Абрау-Дюрсо
- Услуга гида
- Что не входит
- Экскурсия по заводу с дегустацией — 1700 руб.
- Экскурсия без дегустации — 1200 руб.
- Обед
- Место начала и завершения?
- Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7.00,12.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Групповая автомобильная экскурсия.
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
- Продолжительность — 7 часов.
- Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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