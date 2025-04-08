Экскурсии на Кипарисовое озеро

Найдено 3 экскурсии в категории «Кипарисовое озеро» в Геленджике, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Начало: Место проживания эказчика
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Абрау-Дюрсо - царство игристых вин
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Абрау-Дюрсо - царство игристых вин
Начало: Ваше место проживания в Геленджике
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
3500 ₽ за человека
Путешествие в Абрау Дюрсо
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Абрау Дюрсо
Начало: Ваш адрес в пределах Геленджика и его окрестностей
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
3000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Кипарисовое озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
  2. Абрау-Дюрсо - царство игристых вин
  3. Путешествие в Абрау Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Грозовые ворота
  4. Дольмены Жане
  5. Водопады Жане
  6. Створный маяк
  7. Пшадские водопады
  8. Район Толстого Мыса
  9. Можжевеловая роща
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Кипарисовое озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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