Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Начало: Место проживания эказчика
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Абрау-Дюрсо - царство игристых вин
Начало: Ваше место проживания в Геленджике
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Абрау Дюрсо
Начало: Ваш адрес в пределах Геленджика и его окрестностей
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 15:00.
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
3000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Кипарисовое озеро»
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