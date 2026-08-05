Всего час езды — и вы в русской Тоскане. В виноградниках на склонах Колдуна вы попробуете гравитационные вина с эскарго из улиток местной фермы — такой дуэт делает вкусы и ароматы объёмнее. А остаток дня проведёте у бассейна с панорамой гор и моря — здесь легко потерять счёт времени, и в этом вся прелесть.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога в обе стороны (2 ч)

По пути вы познакомитесь с историей виноделия на Кубани. Узнаете легенды о горе Колдун и виноградниках, которым больше века. Поймёте, почему местный терруар сравнивают с Бордо и называют русской Тосканой. Получите советы, как выбрать лучшее вино.

Прогулка по территории (1 ч)

Погрузитесь в прошлое, культуру, быт Кубани и рассмотрите ретроавтомобили. Сделаете фото на фоне виноградников и моря.

Экскурсия и дегустация (2 ч)

Изучите гравитационную винодельню — 5-уровневое каскадное производство без насосов, где вино движется самотёком от дробления до розлива. Погуляете среди виноградников на склонах горы Колдун, узнаете о сортах, особенностях почвы, микроклимата и их влиянии на вкус напитков. Посетите ферму, где выращивают бургундских улиток, и поймёте, чем их кормят и зачем им глубокая ограда. И конечно, попробуете локальные вина и деликатесы.

Отдых у бассейна (5 ч)

Организационные детали

Едем на кроссовере GAC GS8

Отдельно оплачиваются экскурсия с дегустацией (на выбор), вход в бассейн (полотенце и антискользящие тапочки включены в стоимость)

Билет на виноградники и улиточную ферму обязателен для детей старше 3 лет. Билет на винодельню — только для детей от 6 лет. Для детей 3–5 лет вход в бассейн бесплатный

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы