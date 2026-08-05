Мои заказы

День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика

Экскурсия по винодельне, дегустация вин и улиток, отдых у инфинити-бассейна
Всего час езды — и вы в русской Тоскане.

В виноградниках на склонах Колдуна вы попробуете гравитационные вина с эскарго из улиток местной фермы — такой дуэт делает вкусы и ароматы объёмнее.

А остаток дня проведёте у бассейна с панорамой гор и моря — здесь легко потерять счёт времени, и в этом вся прелесть.
День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика
День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика
День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика

Описание экскурсии

Дорога в обе стороны (2 ч)

По пути вы познакомитесь с историей виноделия на Кубани. Узнаете легенды о горе Колдун и виноградниках, которым больше века. Поймёте, почему местный терруар сравнивают с Бордо и называют русской Тосканой. Получите советы, как выбрать лучшее вино.

Прогулка по территории (1 ч)

Погрузитесь в прошлое, культуру, быт Кубани и рассмотрите ретроавтомобили. Сделаете фото на фоне виноградников и моря.

Экскурсия и дегустация (2 ч)

Изучите гравитационную винодельню — 5-уровневое каскадное производство без насосов, где вино движется самотёком от дробления до розлива. Погуляете среди виноградников на склонах горы Колдун, узнаете о сортах, особенностях почвы, микроклимата и их влиянии на вкус напитков. Посетите ферму, где выращивают бургундских улиток, и поймёте, чем их кормят и зачем им глубокая ограда. И конечно, попробуете локальные вина и деликатесы.

Отдых у бассейна (5 ч)

Организационные детали

  • Едем на кроссовере GAC GS8
  • Отдельно оплачиваются экскурсия с дегустацией (на выбор), вход в бассейн (полотенце и антискользящие тапочки включены в стоимость)
  • Билет на виноградники и улиточную ферму обязателен для детей старше 3 лет. Билет на винодельню — только для детей от 6 лет. Для детей 3–5 лет вход в бассейн бесплатный
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экскурсия с дегустацией 6 сортов вин (18+) и улиток — 3300 ₽
  • Экскурсия с дегустацией лимонада и улиток — 3000 ₽
  • Экскурсия с дегустацией лимонада и печенья — 2700 ₽
  • Билет в бассейн (взрослые и дети старше 12 лет) — 2500 ₽
  • Билет в бассейн (дети 6–11 лет) — 1000 ₽
  • Питание — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1776 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
читать дальшеуменьшить

не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать. Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон. А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии на «День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика»

Мысхако «+» Шато Пино
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мысхако «+» Шато Пино
Отправиться в путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края - из Геленджика
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 15 400 ₽ за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
На машине
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу южной романтики, отправившись к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Вдохновляющие виды и история ждут вас
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика
Понять философию частного хозяйства и оценить европейский размах «замка на склоне»
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
3 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Винные легенды Черноморского побережья: знакомство и дегустация
Начало: Начало экскурсии вы утверждаете с организатором до...
Расписание: По субботам в 17:00
8 авг в 17:00
15 авг в 17:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике
-5%
до 29 августа
от 13 775 ₽ за экскурсию