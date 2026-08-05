Экскурсия по винодельне, дегустация вин и улиток, отдых у инфинити-бассейна
Всего час езды — и вы в русской Тоскане.
В виноградниках на склонах Колдуна вы попробуете гравитационные вина с эскарго из улиток местной фермы — такой дуэт делает вкусы и ароматы объёмнее.
А остаток дня проведёте у бассейна с панорамой гор и моря — здесь легко потерять счёт времени, и в этом вся прелесть.
Описание экскурсии
Дорога в обе стороны (2 ч)
По пути вы познакомитесь с историей виноделия на Кубани. Узнаете легенды о горе Колдун и виноградниках, которым больше века. Поймёте, почему местный терруар сравнивают с Бордо и называют русской Тосканой. Получите советы, как выбрать лучшее вино.
Прогулка по территории (1 ч)
Погрузитесь в прошлое, культуру, быт Кубани и рассмотрите ретроавтомобили. Сделаете фото на фоне виноградников и моря.
Экскурсия и дегустация (2 ч)
Изучите гравитационную винодельню — 5-уровневое каскадное производство без насосов, где вино движется самотёком от дробления до розлива. Погуляете среди виноградников на склонах горы Колдун, узнаете о сортах, особенностях почвы, микроклимата и их влиянии на вкус напитков. Посетите ферму, где выращивают бургундских улиток, и поймёте, чем их кормят и зачем им глубокая ограда. И конечно, попробуете локальные вина и деликатесы.
Отдых у бассейна (5 ч)
Организационные детали
Едем на кроссовере GAC GS8
Отдельно оплачиваются экскурсия с дегустацией (на выбор), вход в бассейн (полотенце и антискользящие тапочки включены в стоимость)
Билет на виноградники и улиточную ферму обязателен для детей старше 3 лет. Билет на винодельню — только для детей от 6 лет. Для детей 3–5 лет вход в бассейн бесплатный
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Экскурсия с дегустацией 6 сортов вин (18+) и улиток — 3300 ₽
Экскурсия с дегустацией лимонада и улиток — 3000 ₽
Экскурсия с дегустацией лимонада и печенья — 2700 ₽
Билет в бассейн (взрослые и дети старше 12 лет) — 2500 ₽
Билет в бассейн (дети 6–11 лет) — 1000 ₽
Питание — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1776 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём читать дальшеуменьшить
не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать.
Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion.
Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон.
А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!
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