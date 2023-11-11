Добро пожаловать в место, где природа раскрывает перед нами все свои тайны — Грозовые ворота в Геленджике.
Это место уникально своей красотой и величием — горные обрывы и водопады, сосны и кипарисы, незабываемый вид на Черное море. По пути мы прогуляемся по живописным тропам, увидим таинственные дольмены и водопады.
Это место уникально своей красотой и величием — горные обрывы и водопады, сосны и кипарисы, незабываемый вид на Черное море. По пути мы прогуляемся по живописным тропам, увидим таинственные дольмены и водопады.
Ближайшие даты:
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Обзорные площадки
- Дольмены
- Водопады
- Крепость «Грозовые ворота»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальная энергетика и история «Грозовых ворот»«Грозовые ворота» — место, которое завораживает своей красотой и загадочностью. Если вы видели фильм с одноименным названием, то сразу узнаете его атмосферу. Но даже если не смотрели, посетив это место, вы не сможете устоять перед его очарованием и силой. Экскурсия начинается с поездки, во время которой путешественники смогут насладиться видом нескольких водопадов и зарядиться энергией дольмена, который несет в себе множество тайн. Пройдя по живописным тропам, вы сможете насладиться удивительными пейзажами Кавказского хребта. Главным пунктом экскурсии является крепость «Грозовые ворота». Построенная на вершине горы, она возвышается над величественным Черным морем и впечатляет своими размерами. Со стен крепости открываются захватывающие виды на побережье и город Геленджик. Вдохновляющая атмосфера и неповторимый колорит крепости заставят вас перенестись на несколько веков назад. Но это не единственное «место силы», которое стоит увидеть во время экскурсии. Вас ждут множество загадочных мест, каждое из которых имеет свою уникальную энергетику и историю. Посетив «Грозовые ворота» в Геленджике, вы окунетесь в мир загадочных легенд и историй, насладитесь удивительными пейзажами и зарядитесь энергией, которую дарит эта местность. Важная информация Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
8.00,13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00,13.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой: удобную обувь
- Солнцезащитные очки
- Головной убор и деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика
Групповые
Пешеходные
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Дольмены
Долина реки Жане
Грозовые ворота
Популярные места
Туры из Геленджика
Похожие туры из Геленджика
Групповая
5 часов
На джипах в горы к Грозовым воротам
Ваш отель в Геленджике
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
1 800₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
По договоренности
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
2 300₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
По договорённости
Сегодня
Завтра
13 ноя
14 ноя
1 600₽ за человека