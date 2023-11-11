Описание

Уникальная энергетика и история «Грозовых ворот»«Грозовые ворота» — место, которое завораживает своей красотой и загадочностью. Если вы видели фильм с одноименным названием, то сразу узнаете его атмосферу. Но даже если не смотрели, посетив это место, вы не сможете устоять перед его очарованием и силой. Экскурсия начинается с поездки, во время которой путешественники смогут насладиться видом нескольких водопадов и зарядиться энергией дольмена, который несет в себе множество тайн. Пройдя по живописным тропам, вы сможете насладиться удивительными пейзажами Кавказского хребта. Главным пунктом экскурсии является крепость «Грозовые ворота». Построенная на вершине горы, она возвышается над величественным Черным морем и впечатляет своими размерами. Со стен крепости открываются захватывающие виды на побережье и город Геленджик. Вдохновляющая атмосфера и неповторимый колорит крепости заставят вас перенестись на несколько веков назад. Но это не единственное «место силы», которое стоит увидеть во время экскурсии. Вас ждут множество загадочных мест, каждое из которых имеет свою уникальную энергетику и историю. Посетив «Грозовые ворота» в Геленджике, вы окунетесь в мир загадочных легенд и историй, насладитесь удивительными пейзажами и зарядитесь энергией, которую дарит эта местность. Важная информация Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.