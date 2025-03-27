Мои заказы

Увидеть самое главное в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Геленджике, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фотоэкскурсия по Геленджику
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику: исторические места и живописные локации
Фотоэкскурсия по Геленджику - уникальная возможность познакомиться с городом и его историей, запечатлев самые красивые моменты на фото
Начало: На Маячной улице
Завтра в 09:30
4 июл в 09:30
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
Погрузиться в атмосферу курортного города и сориентироваться на местности
4 июл в 08:00
7 июл в 08:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Тропами Геленджика: сердце курорта
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропами Геленджика: сердце курорта
Откройте для себя Геленджик с его богатой историей и живописными видами. Прогулка, полная легенд и удивительных открытий, ждёт вас
Начало: На Маячной улице
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    27 марта 2025
    Геленджик - первая встреча
    Много раз были в Геленджике, но первый раз решили взять пешеходную экскурсию и не пожалели. Экскурсовод грамотно рассказал историю возникновения
    читать дальше

    города, познакомил с архитектурой, узнали новой интересной и познавательной информации. Бонусом была фотосессия по локациям на набережной. Выражаем благодарность Алику за отлично проведенное время. Рекомендуем пешеходную экскурсию, как взрослым, так и детям

    Много раз были в Геленджике, но первый раз решили взять пешеходную экскурсию и не пожалели. ЭкскурсоводМного раз были в Геленджике, но первый раз решили взять пешеходную экскурсию и не пожалели. Экскурсовод
  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Фотоэкскурсия по Геленджику
    Прекрасная экскурсия, много красивых фотографий получилось. Зашли в прекрасное тематическое кафе, попили вкусный кофе со свежими пирожными, сделали памятные фото.
    читать дальше

    Погуляли по тонкому мысу, не были там, хотя уже была экскурсия по г. Геленджику. Завершили наше прибывание замечательной красивой экскурсией. Фото получили, все довольны. Спасибо большое Екатерине.

    Прекрасная экскурсия, много красивых фотографий получилось. Зашли в прекрасное тематическое кафе, попили вкусный кофе со свежимиПрекрасная экскурсия, много красивых фотографий получилось. Зашли в прекрасное тематическое кафе, попили вкусный кофе со свежимиПрекрасная экскурсия, много красивых фотографий получилось. Зашли в прекрасное тематическое кафе, попили вкусный кофе со свежими

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия по Геленджику
  2. Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
  3. Тропами Геленджика: сердце курорта
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Шато де Талю
  3. Дольмены Жане
  4. Водопады Жане
  5. Створный маяк
  6. Район Толстого Мыса
  7. Грозовые ворота
  8. Пшадские водопады
  9. Можжевеловая роща
  10. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2025 год по теме «Самое главное», 1 ⭐ отзыв, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь