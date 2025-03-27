Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику: исторические места и живописные локации
Фотоэкскурсия по Геленджику - уникальная возможность познакомиться с городом и его историей, запечатлев самые красивые моменты на фото
Начало: На Маячной улице
Завтра в 09:30
4 июл в 09:30
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
Погрузиться в атмосферу курортного города и сориентироваться на местности
4 июл в 08:00
7 июл в 08:00
2800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропами Геленджика: сердце курорта
Откройте для себя Геленджик с его богатой историей и живописными видами. Прогулка, полная легенд и удивительных открытий, ждёт вас
Начало: На Маячной улице
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана27 марта 2025Геленджик - первая встречаМного раз были в Геленджике, но первый раз решили взять пешеходную экскурсию и не пожалели. Экскурсовод грамотно рассказал историю возникновения
- ЕЕлена22 августа 2024Прекрасная экскурсия, много красивых фотографий получилось. Зашли в прекрасное тематическое кафе, попили вкусный кофе со свежими пирожными, сделали памятные фото.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2025
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