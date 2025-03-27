Геленджик - первая встреча

читать дальше города, познакомил с архитектурой, узнали новой интересной и познавательной информации. Бонусом была фотосессия по локациям на набережной. Выражаем благодарность Алику за отлично проведенное время. Рекомендуем пешеходную экскурсию, как взрослым, так и детям

Много раз были в Геленджике, но первый раз решили взять пешеходную экскурсию и не пожалели. Экскурсовод грамотно рассказал историю возникновения