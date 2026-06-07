Я устрою для вас глубокое погружение в атмосферу края, который не зря сравнивают с Тосканой. Вы увидите, как рождается вино, и услышите истории людей, вложивших в него свою душу. Насладитесь панорамами, где горные хребты встречаются с лазурью моря, и попробуете продукцию, вкус которой будет напоминать вам об этой поездке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Геленджике

Описание экскурсии

Основа программы — знакомство с лучшими винодельнями Черноморского побережья. Но на этом не заканчивается. Я помогу спланировать и организовать ваш идеальный день, наполненный:

искусством виноделия: от солнечных виноградников до прохладных погребов

гастрономическими открытиями: от сыроварни до улиточной фермы

активным отдыхом: от конной прогулки до пеших прогулок с видами на море и горы

Сначала мы посетим 2–3 винодельни из списка:

прославленные Абрау-Дюрсо и Мысхако

уютные Шато Пино и Шато Андрэ

частные усадьбы Гай-Кодзор, Скалистый берег, Тристория или Владимирская

А после знакомства с винами разнообразим впечатления. На выбор предлагаю:

визит на сыроварню с дегустацией козьих сыров

конную прогулку по предгорьям или вдоль морского побережья

неспешную прогулку по знаменитым тропам Абрау-Дюрсо

Организационные детали