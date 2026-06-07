Я устрою для вас глубокое погружение в атмосферу края, который не зря сравнивают с Тосканой. Вы увидите, как рождается вино, и услышите истории людей, вложивших в него свою душу.
Насладитесь панорамами, где горные хребты встречаются с лазурью моря, и попробуете продукцию, вкус которой будет напоминать вам об этой поездке.
Насладитесь панорамами, где горные хребты встречаются с лазурью моря, и попробуете продукцию, вкус которой будет напоминать вам об этой поездке.
Описание экскурсии
Основа программы — знакомство с лучшими винодельнями Черноморского побережья. Но на этом не заканчивается. Я помогу спланировать и организовать ваш идеальный день, наполненный:
- искусством виноделия: от солнечных виноградников до прохладных погребов
- гастрономическими открытиями: от сыроварни до улиточной фермы
- активным отдыхом: от конной прогулки до пеших прогулок с видами на море и горы
Сначала мы посетим 2–3 винодельни из списка:
- прославленные Абрау-Дюрсо и Мысхако
- уютные Шато Пино и Шато Андрэ
- частные усадьбы Гай-Кодзор, Скалистый берег, Тристория или Владимирская
А после знакомства с винами разнообразим впечатления. На выбор предлагаю:
- визит на сыроварню с дегустацией козьих сыров
- конную прогулку по предгорьям или вдоль морского побережья
- неспешную прогулку по знаменитым тропам Абрау-Дюрсо
Организационные детали
- В стоимость входит путешествие на автомобиле гида, предварительная организация маршрута и путевые рассказы о регионе и посещаемых местах
- Отдельно оплачиваются экскурсии на самих винодельнях и фермах (проводятся только местными гидами), дегустации, катание на лошадях, питание в пути
- Строго 18+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Моя сфера интересов — сельский туризм в России и мире. За последнее время он трансформировался от простой потребности купить натуральные продукты к экологичным способам ведения сельского хозяйства. С 2025 года помогаю людям создавать индивидуальные маршруты и сама вожу небольшие группы по местам агротуризма в Краснодарском крае и Центральной России. Потому что сама получаю от таких поездок большое удовольствие.
Входит в следующие категории Геленджика
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