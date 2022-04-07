Об экскурсии

Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая и отправимся к Телецкому озеру — самому крупному водному объекту Горного Алтая, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия включает посещение Алтайского природного биосферного заповедника и катерную прогулку по водопадам Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште и знаменитому Чоодору, каждый из которых необычно красив и притягателен.

Не менее интересной частью экскурсии станет наше посещение п. Яйлю, а именно центральной усадьбы Алтайского заповедника. Яйлю в переводе с алтайского означает «летнее пастбище». Вы познакомитесь с разнообразием природных ландшафтов Яйлинской террасы, работой метеостанции, особенностями высокогорного растительного и животного мира, в том числе с видами, занесенными в Красную книгу.

В Яйлю вы увидите фруктовые сады «летнего пастбища», памятник первой паровой яхте на Телецком озере, реликты и эндемики Алтайского заповедника, кедровые, пихтовые, лиственничные породы деревьев, а также посмотрите, какова жизнь в заповедном, отдаленном от цивилизации месте? А еще капитан покажет вам камень любви и Хозяина тайги.