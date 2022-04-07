«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением п. Яйлю

Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая

Групповая
Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая и отправимся к Телецкому озеру — самому крупному водному объекту Горного Алтая, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия включает посещение Алтайского природного биосферного заповедника и катерную прогулку по водопадам Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште и знаменитому Чоодору, каждый из которых необычно красив и притягателен.
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением п. Яйлю
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением п. Яйлю
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением п. Яйлю
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением п. Яйлю
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением п. Яйлю

Что вас ожидает 🤩

  • Телецкое озеро
  • Водопады: Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште, Чоодор
  • П. Яйлю, центральная усадьба Алтайского заповедника

Об экскурсии

Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая и отправимся к Телецкому озеру — самому крупному водному объекту Горного Алтая, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия включает посещение Алтайского природного биосферного заповедника и катерную прогулку по водопадам Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште и знаменитому Чоодору, каждый из которых необычно красив и притягателен.
Не менее интересной частью экскурсии станет наше посещение п. Яйлю, а именно центральной усадьбы Алтайского заповедника. Яйлю в переводе с алтайского означает «летнее пастбище». Вы познакомитесь с разнообразием природных ландшафтов Яйлинской террасы, работой метеостанции, особенностями высокогорного растительного и животного мира, в том числе с видами, занесенными в Красную книгу.
В Яйлю вы увидите фруктовые сады «летнего пастбища», памятник первой паровой яхте на Телецком озере, реликты и эндемики Алтайского заповедника, кедровые, пихтовые, лиственничные породы деревьев, а также посмотрите, какова жизнь в заповедном, отдаленном от цивилизации месте? А еще капитан покажет вам камень любви и Хозяина тайги.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Cтраховка от клеща
  • Рекреационный взнос на водопады Корбу, Эстюбе и Чоодор (300 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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