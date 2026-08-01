Мы побываем в самом сердце Горного Алтая, проедем по Чуйскому тракту через два главных горных перевала Семинский и Чике-Таман, постоим у слияния горных рек и насладимся шумом и стремительностью мощного порога на Катуни.
А еще мы увидим последствия древнего катаклизма и полюбуемся долиной великолепной реки Катунь и причудливыми песчаными столбами.
А еще мы увидим последствия древнего катаклизма и полюбуемся долиной великолепной реки Катунь и причудливыми песчаными столбами.
Описание экскурсииПервую остановку мы сделаем на берегу реки Катунь, где полюбуемся Манжерокскими порогами, познакомимся поближе и отправимся в путешествие. Мы остановимся в кафе на перекус, а после отправимся к вершине первого горного перевала Семинский, где на высоте более 1700 метров над уровнем моря сможем полюбоваться трёхсотлетними кедрами и подышать свежим горным воздухом. После переезда мы непременно остановимся на вершине второго горного перевала Чике-Таман, где в обе стороны от перевала открываются завораживающие виды на горы. Мы побываем у впадения реки Большой Ильгумень в Катунь и насладимся шумом и стремительностью мощного Ильгуменского порога на Катуни. Также увидим последствия древнего катаклизма — разрушения высокогорного моря ледникового происхождения и старинный Ининский (Цаплинский, Дембельский) мост, положивший начало новой мировой технологии строительства мостов. С разных локаций полюбуемся долиной великолепной реки Катунь, отвесных скал (Бомов), подпирающих полотно Чуйского тракта, и причудливыми песчаными столбами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манжерокские пороги на реке Катунь
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Слияние реки Катунь и Большой Ильгумень
- Ильгуменский порог
- Песчаные стены и Катунские террасы
- Звенящий бом и село Малый Яломан с яблоневыми садами
- Старый Ининский (Цаплинский, Дембельский) мост
- Песчаные столбы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Парк Победы (парковка со стороны проспекта Коммунистический)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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