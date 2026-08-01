Сердце Горного Алтая: перевалы Семинский и Чике-Таман и пороги реки Катунь

Сердце Горного Алтая
Мы побываем в самом сердце Горного Алтая, проедем по Чуйскому тракту через два главных горных перевала Семинский и Чике-Таман, постоим у слияния горных рек и насладимся шумом и стремительностью мощного порога на Катуни.

А еще мы увидим последствия древнего катаклизма и полюбуемся долиной великолепной реки Катунь и причудливыми песчаными столбами.
Сердце Горного Алтая: перевалы Семинский и Чике-Таман и пороги реки Катунь
Сердце Горного Алтая: перевалы Семинский и Чике-Таман и пороги реки Катунь
Сердце Горного Алтая: перевалы Семинский и Чике-Таман и пороги реки Катунь

Описание экскурсии

Первую остановку мы сделаем на берегу реки Катунь, где полюбуемся Манжерокскими порогами, познакомимся поближе и отправимся в путешествие. Мы остановимся в кафе на перекус, а после отправимся к вершине первого горного перевала Семинский, где на высоте более 1700 метров над уровнем моря сможем полюбоваться трёхсотлетними кедрами и подышать свежим горным воздухом. После переезда мы непременно остановимся на вершине второго горного перевала Чике-Таман, где в обе стороны от перевала открываются завораживающие виды на горы. Мы побываем у впадения реки Большой Ильгумень в Катунь и насладимся шумом и стремительностью мощного Ильгуменского порога на Катуни. Также увидим последствия древнего катаклизма — разрушения высокогорного моря ледникового происхождения и старинный Ининский (Цаплинский, Дембельский) мост, положивший начало новой мировой технологии строительства мостов. С разных локаций полюбуемся долиной великолепной реки Катунь, отвесных скал (Бомов), подпирающих полотно Чуйского тракта, и причудливыми песчаными столбами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манжерокские пороги на реке Катунь
  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Слияние реки Катунь и Большой Ильгумень
  • Ильгуменский порог
  • Песчаные стены и Катунские террасы
  • Звенящий бом и село Малый Яломан с яблоневыми садами
  • Старый Ининский (Цаплинский, Дембельский) мост
  • Песчаные столбы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Парк Победы (парковка со стороны проспекта Коммунистический)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «Сердце Горного Алтая: перевалы Семинский и Чике-Таман и пороги реки Катунь»

Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
28 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
На автобусе
7 часов
28 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Оказаться среди удивительных пейзажей загадочного края
Начало: На улице Ч. Гуркина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
6000 ₽ за человека
Джип-путешествие к священному озеру Манас
На машине
Джиппинг
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие к священному озеру Манас
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
На машине
7.5 часов
282 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
Начало: В селе Манжерок
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
-10%
12 900 ₽
11 610 ₽ за человека