Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы побываем в самом сердце Горного Алтая, проедем по Чуйскому тракту через два главных горных перевала Семинский и Чике-Таман, постоим у слияния горных рек и насладимся шумом и стремительностью мощного порога на Катуни.



А еще мы увидим последствия древнего катаклизма и полюбуемся долиной великолепной реки Катунь и причудливыми песчаными столбами.

Андрей Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 12 900 ₽ выгода 1290 ₽ 11 610 ₽ за человека 11 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Первую остановку мы сделаем на берегу реки Катунь, где полюбуемся Манжерокскими порогами, познакомимся поближе и отправимся в путешествие. Мы остановимся в кафе на перекус, а после отправимся к вершине первого горного перевала Семинский, где на высоте более 1700 метров над уровнем моря сможем полюбоваться трёхсотлетними кедрами и подышать свежим горным воздухом. После переезда мы непременно остановимся на вершине второго горного перевала Чике-Таман, где в обе стороны от перевала открываются завораживающие виды на горы. Мы побываем у впадения реки Большой Ильгумень в Катунь и насладимся шумом и стремительностью мощного Ильгуменского порога на Катуни. Также увидим последствия древнего катаклизма — разрушения высокогорного моря ледникового происхождения и старинный Ининский (Цаплинский, Дембельский) мост, положивший начало новой мировой технологии строительства мостов. С разных локаций полюбуемся долиной великолепной реки Катунь, отвесных скал (Бомов), подпирающих полотно Чуйского тракта, и причудливыми песчаными столбами.

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