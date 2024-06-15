Отправляйтесь в автопутешествие по уникальным локациям Алтая с аудиоэкскурсией, начиная в селе Акташ, где познакомитесь с традициями алтайского народа.
Вы подниметесь на гору к Акташскому горно-металлургическому предприятию, увидите ретранслятор, озеро горных духов и насладитесь панорамой Северо-Чуйского хребта. Завершив маршрут у Чуйской ГЭС и Гейзерового озера, вы вернетесь в село Акташ.
Вы подниметесь на гору к Акташскому горно-металлургическому предприятию, увидите ретранслятор, озеро горных духов и насладитесь панорамой Северо-Чуйского хребта. Завершив маршрут у Чуйской ГЭС и Гейзерового озера, вы вернетесь в село Акташ.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Акташский ретранслятор
- Озеро горных духов
- Недостроенная Чуйская (Акташская) ГЭС
- Гейзерное озеро
- Ртутный рудник
Описание аудиогида
Отправляйтесь в автопутешествие по уникальным локациям Алтая вместе с аудиоэкскурсией в приложении! Вы посетите достопримечательности из числа знаковых точек притяжения путешественников в Республике Алтай и полюбуетесь видами, которые навсегда останутся в вашей памяти. Аудиогид рассчитан для использования автотуристами и будет будет полезен как самостоятельным путешественникам, так и людям путешествующим группой. Аудиопутешествие начинается в селе Акташ, где вы познакомитесь с традициями и обычаями алтайского народа. Поднявшись на гору к Акташскому горно-металлургическому предприятию, вы узнаете историю добычи «живого серебра» и насладитесь панорамой Северо-Чуйского хребта. Далее вы поднимитесь на высоту 3000 м, где увидите знаменитый ретранслятор и озеро горных духов, окутанное легендами и тайнами. Вас ждет река Чуя, где вы узнаете, что такое Чуйские меандры и посетите обзорную площадку, а также Чуйская ГЭС и уникальное Гейзеровое озеро. В конце маршрута вы вернетесь в село Акташ. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Что желательно взять с собой на акташский ретранслятор?
- Термос с чаем, напитки, еду. Если погода облачная, то хребты могут то открываться, то закрываться и виды будут эпичными и переменчивыми.
- Теплую одежду: ветровку, шапку.
- Удобную и прочную обувь, если вам вдруг захочется забраться на скалу или погулять по курумнику.
- Защитный крем от загара. На такой высоте за несколько часов можно загореть как за день на солнце в Сочи.
- Фотоаппаратуру, бинокли, штатив.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акташский ретранслятор
- Озеро горных духов
- Недостроенная Чуйская (Акташская) ГЭС
- Гейзерное озеро
- Ртутный рудник
Что включено
- "Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip", "Захватывающие истории от местного жителя", " Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит в цену
- Транспорт не включен - аудиоэкскурсия для самостоятельного аудиопутешествия
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Чай, воду и вкусняшки возьмите с собой
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ulitsa Lenina, 48, Aktash, Respúblika Altáy, Russi
Завершение: Ulitsa Lenina, 48, Aktash, Respúblika Altáy, Russia, 649743
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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