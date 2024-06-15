Отправляйтесь в автопутешествие по уникальным локациям Алтая вместе с аудиоэкскурсией в приложении! Вы посетите достопримечательности из числа знаковых точек притяжения путешественников в Республике Алтай и полюбуетесь видами, которые навсегда останутся в вашей памяти. Аудиогид рассчитан для использования автотуристами и будет будет полезен как самостоятельным путешественникам, так и людям путешествующим группой. Аудиопутешествие начинается в селе Акташ, где вы познакомитесь с традициями и обычаями алтайского народа. Поднявшись на гору к Акташскому горно-металлургическому предприятию, вы узнаете историю добычи «живого серебра» и насладитесь панорамой Северо-Чуйского хребта. Далее вы поднимитесь на высоту 3000 м, где увидите знаменитый ретранслятор и озеро горных духов, окутанное легендами и тайнами. Вас ждет река Чуя, где вы узнаете, что такое Чуйские меандры и посетите обзорную площадку, а также Чуйская ГЭС и уникальное Гейзеровое озеро. В конце маршрута вы вернетесь в село Акташ. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Что желательно взять с собой на акташский ретранслятор?