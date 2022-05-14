Преимущества этого путешествия:
Встреча в Горно-Алтайске.
Обед.
Небольшая подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом.
Упаковка вещей в сани и на снегоходы.
На снегоходах начинаем подъем на Кылайскую гриву.
Причудливые пейзажи лиственного леса, пихтовой тайги, высокогорных гольцов и, наконец, кедрового леса будут сменять друг друга.
К вечеру прибываем на Каракольские озера.
Сегодня насыщенный день.
Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.
Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, множество больших и малых озер спрятанных под толщей льда и снега.
Одна из самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая (в переводе с алтайского языка белая вершина) поднимается на высоту 2385 м, наш маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.
Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык (в переводе с алтайского языка раздвоенный, поделенный) – широкую высокогорную равнину, по краям которой растет густой кедр, летом заболоченную, являясь водоразделом бассейнов рек Катунь и Бия.
Пересекаем большое высокогорное плато поднимаясь на очередной перевал откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты еще бескрайнее.
Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.
Ночлег.
Этот день очень красив. Сегодня, в зависимости от погоды, мы либо едем к горе Альбаган и Ашпагачским озерам, либо на плато Сарысаз, к Каракокшинским пещерам и озерам Байоюк.
Ночевать вернемся в тот же замечательный кедровый дом, где ночевали в первый вечер.
Сегодня опять у нас длинный пробег.
Мы возвращаемся на Каракольские озера.
По дороге заедем на заснеженные Сурдинские озера, сделаем замечательные фотоснимки и далее к Караколам, теплой избе и бане.
Сегодня заключительный день маршрута.
Едем по опять же знакомой дороге с остановками, на прощальные фотоснимками в высокогорье.
После обеда спускаемся к месту финиша, где нас ждет машина, которая увезет нас обратно в цивилизацию.
Обратный билет нужно брать на следующий день после окончания тура, так как тур закончится вечером.
Заключительная ночевка перед вылетом в Горно-Алтайске в стоимость не входит.
В туре предусмотрено проживание на таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
|2 человека на снегоходе
|1 человек на снегоходе
|48 500
|76 500
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.