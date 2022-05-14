Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая

Что такое «Снегоходное сафари»

4.4
3 отзыва
Что такое "Снегоходное сафари"? Это охота за впечатлениями и неутомимый азарт приключений. Вокруг будут бескрайние снежные просторы Горного Алтая, пейзажи будут сменяться и удивлять не раз. Вы только представьте, что будете пробираться в непроходимых и нетронутых дебрях алтайской тайги. Возможно, вы почувствуете себя полярником в бурю, в снежной пустыне. Готовы сразиться с зимней стихией?!
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Снегоходное сафари к вершинам Северо-Восточного Алтая
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • промчимся на снегоходах по диким таежным просторам;
  • покорим горные перевалы и скованные льдом озера;
  • увидим необъятную красоту алтайских гор;
  • будем ночевать в таежных зимовьях.

Программа тура по дням

1 день
Начало маршрута на снегоходах от Кылайской гривы до Каракольских озер

Встреча в Горно-Алтайске. 

Обед. 

Небольшая подготовка к маршруту: инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом. 

Упаковка вещей в сани и на снегоходы.

На снегоходах начинаем подъем на Кылайскую гриву.

Причудливые пейзажи лиственного леса, пихтовой тайги, высокогорных гольцов и, наконец, кедрового леса будут сменять друг друга.

К вечеру прибываем на Каракольские озера. 

2 день
Снегоходный маршрут через перевалы хребта Иолго

Сегодня насыщенный день.

Ранний подъем, выезд на маршрут и через несколько минут нас ждут бескрайние горизонты алтайских гор и снежные шапки вершин.

Снегоходный маршрут будет пролегать через перевалы и заснеженные альпийские луга, множество больших и малых озер спрятанных под толщей льда и снега.

Одна из самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая (в переводе с алтайского языка белая вершина) поднимается на высоту 2385 м, наш маршрут будет пролегать рядом с этой белоснежной красавицей.

Подъем на очередной перевал и спуск в урочище Айрык (в переводе с алтайского языка раздвоенный, поделенный) широкую высокогорную равнину, по краям которой растет густой кедр, летом заболоченную, являясь водоразделом бассейнов рек Катунь и Бия. 

Пересекаем большое высокогорное плато поднимаясь на очередной перевал откуда открывается вид на вторую половину хребта Иолго, где горизонты еще бескрайнее. 

Спуск с перевала по заброшенной лесовозной дороге к таежному приюту.

Ночлег.

3 день
Радиальный выезд к горе Альбаган или на плато Сарысаз

Этот день очень красив. Сегодня, в зависимости от погоды, мы либо едем к горе Альбаган и Ашпагачским озерам, либо на плато Сарысаз, к Каракокшинским пещерам и озерам Байоюк.

Ночевать вернемся в тот же замечательный кедровый дом, где ночевали в первый вечер.

4 день
Сурдинские озера

Сегодня опять у нас длинный пробег.

Мы возвращаемся на Каракольские озера.

По дороге заедем на заснеженные Сурдинские озера, сделаем замечательные фотоснимки и далее к Караколам, теплой избе и бане.

5 день
Возвращение в Горно-Алтайск. Отъезд

Сегодня заключительный день маршрута.

Едем по опять же знакомой дороге с остановками, на прощальные фотоснимками в высокогорье.

После обеда спускаемся к месту финиша, где нас ждет машина, которая увезет нас обратно в цивилизацию.

Обратный билет нужно брать на следующий день после окончания тура, так как тур закончится вечером.

Заключительная ночевка перед вылетом в Горно-Алтайске в стоимость не входит.

Проживание

В туре предусмотрено проживание на таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
2 человека на снегоходе 1 человек на снегоходе
48 500 76 500
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
  • Аренда снегохода и бензин
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
  • Проживание на таежных базах
  • Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак и обед)
  • Услуги гидов
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой (спальники, коврики, посуда и т. д.)
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня
  • Аренда костюма и чуни – 3 000 руб. /тур
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
  2. Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
  3. Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  4. Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
  5. Термобелье, можно пару комплектов.
  6. Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
  7. Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
  9. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
  10. Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
  11. Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
  12. Эластичные наколенники или эластичные бинты.
  13. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
  14. Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
  15. Зажигалку или спички.
  16. Карманный складной нож.
  17. Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
  18. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
  19. Термос для чая – желателен, но необязателен.

Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:

  • Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
  • Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
  • Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
  • Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Особенности маршрута

Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.

Каковы особенности тура?

Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.

Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.
А
10 авг 2021
Все хорошо.
Пожелание: в машине или у инструктора неплохо бы иметь аптечку первой помощи.

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