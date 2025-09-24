А Анна Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Мне все понравилось!

Галина приятная, общительная, интересно рассказывает обо всем.

Самые хорошие впечатления от экскурсии!

М Маркова Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Спасибо большое экскурсоводу Галине, она интересовалась нашими предпочтениями, максимально их удовлетворила, очень много рассказывала, мы получили огромное удовольствие от путешествия

Экскурсия в Чемал и зачемалье была просто супер! 👍 несмотря на погоду, -неповторимые виды, удобные подъезды, не устали хотя экскурсия оказалась более продолжительный чем было заявлено. Но зато больше узнали и увидели, гид Галина не только кладезь знаний, но и народные сказания знает, и местные мудрости… Кроме экскурсии помогла в личных вопросах, проконтролировала всех по обращениям… Очень красивые необычные места, видно индивидуальный экслюзивный подход и работу с любовью к родному краю! Спасибо большое! Думаю что вернусь еще раз чтобы увидеть природу Алтая 🙏 даже захотелось переехать в Чемал

А Анастасия Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска читать дальше и приятный человек. Места потрясающие, везде были достаточное время, чтобы насладиться красотами в полной мере, никто никуда не торопил. Всё было очень душевно и классно, мы провели отличный день Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик, который горит своим делом

Очень интересный и удобный маршрут, было несколько остановок, ко время которых мы могли насладиться атмосферой, отдохнуть от дороги. Была остановка на обед в очень живописном месте.

Нам очень понравилась экскурсия, гид - профессионал, очень компетентная и хорошая женщина. Спасибо! Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций.Галина все рассказывала очень интересно, с отличным знанием истории края, отвечала

Е Елена Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Спасибо за классную экскурсию и фантастические виды. Галина знает много разных легенд и особенностей Горного Алтая.

О Ольга Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Очень содержательная экскурсия! Много локаций за один день! Достаточно времени, чтобы сделать фото. Галина рассказала интересные легенды. Гид и обед организовала (манты у Ольги очень вкусные). Обед с видом на горы и красавицу Катунь.

R Roman Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Галина показала и рассказала о достопримечательностях. Несмотря на то, что экскурсия планировалась на 8 часов, фактически она шла около 10 часов. Нас, экскурсантов никто не подгонял. В любом месте локации мы находились достаточно времени. Спасибо за интересную экскурсию.

Д Дарима Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Экскурсию оцениваю с точки зрения гида с 20-летним стажем. Организация хорошая, программа насыщенная.

Галине немного не хватает опыта. Обилие легенд - но мало фактажа. Для фургончика голоса без усилителя не хватает.

А Александр Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Хороший тур, горы и воды в полном объеме. Ну и отлетевшая пасека под занавес, для возвращения в безумный мир.

С Серёжа Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Галина очень любит свой родной край и передаёт эту любовь туристам 💓 Спасибо за замечательный тур!

Д Дмитрий Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска читать дальше По пути следования было много остановок в красивых местах. Нас никуда не торопили, времени было достаточно все рассмотреть, сфотографировать. Мы оказались всем довольны. Эмоции, впечатления, заряд энергии добавило посещение пасеки в конце экскурсии. Очень уютное, интересное место. К посещению экскурсию рекомендуем. Эмоции, впечатления, заряд энергии обеспечены. Экскурсия понравилась. Проходила в непринужденной атмосфере, с юмором. Получилось индивидуальной для нас двоих. Харизматичный гид Галина. Сопровождал спокойный, вежливый водитель.

Ю Юлия Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска Великолепная экскурсия в удобном формате небольшой группой! Столько красот и панорамных видов в одной экскурсии 😍. Спасибо огромное Галине за яркие впечатления и эмоции!

З Зинаида Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!

Е Екатерина Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска читать дальше повезло с небольшим составом группы, т. к. всего было четыре человека. Программа выстроена последовательно и начали мы с самой дальней точки - Ороктойского моста, а оттуда уже посещали остальные точки маршрута. Водитель спокойно вел машину, не гнал и в дороге никого не укачало (есть места, где асфальт заканчивается). Обедали в кафе «Алтай/Азия» в Чемале - очень сытно и доступно по бюджету.



Отмечу, что гид сразу вышла на связь после того, как я забронировала экскурсию. Однозначно рекомендую! Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том числе упоминая легенды. Нам