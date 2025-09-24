Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Горно-Алтайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Горно-Алтайске, цены от 6500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
«Впереди у нас интересный тандем объектов: памятник индустриальной стройки советской эпохи и храм Ионна Богослова, построенный на островке посреди Катуни в 2000-е гг»
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
На машине
8 часов
15 отзывов
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
«Село Чемал, остров Патмос, храм Иоанна Богослова»
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6500 ₽ за человека
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска
На машине
8 часов
-
10%
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа
Увлекательное путешествие по Горному Алтаю, где каждый найдёт что-то особенное. Посетите Зубы Дракона, остров Патмос и Козью тропу в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«На нём расположен православный храм Иоанна Богослова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6750 ₽7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    24 сентября 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Мне все понравилось!
    Галина приятная, общительная, интересно рассказывает обо всем.
    Самые хорошие впечатления от экскурсии!
  • М
    Маркова
    23 сентября 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Спасибо большое экскурсоводу Галине, она интересовалась нашими предпочтениями, максимально их удовлетворила, очень много рассказывала, мы получили огромное удовольствие от путешествия
  • В
    Вера
    3 сентября 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Экскурсия в Чемал и зачемалье была просто супер! 👍 несмотря на погоду, -неповторимые виды, удобные подъезды, не устали хотя экскурсия
    читать дальше

    оказалась более продолжительный чем было заявлено. Но зато больше узнали и увидели, гид Галина не только кладезь знаний, но и народные сказания знает, и местные мудрости… Кроме экскурсии помогла в личных вопросах, проконтролировала всех по обращениям… Очень красивые необычные места, видно индивидуальный экслюзивный подход и работу с любовью к родному краю! Спасибо большое! Думаю что вернусь еще раз чтобы увидеть неаовиоиию природу Алтая 🙏 даже захотелось переехать в Чемал

  • А
    Анастасия
    1 августа 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик, который горит своим делом
    читать дальше

    и приятный человек. Места потрясающие, везде были достаточное время, чтобы насладиться красотами в полной мере, никто никуда не торопил. Всё было очень душевно и классно, мы провели отличный день

    Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчикЕздили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик
  • Г
    Геннадий
    27 июля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций.
    Галина все рассказывала очень интересно, с отличным знанием истории края, отвечала
    читать дальше

    на все вопросы.
    Обстановка во время экскурсии была доброжелательная и легкая.
    Очень интересный и удобный маршрут, было несколько остановок, ко время которых мы могли насладиться атмосферой, отдохнуть от дороги. Была остановка на обед в очень живописном месте.
    Нам очень понравилась экскурсия, гид - профессионал, очень компетентная и хорошая женщина. Спасибо!

    Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоцийЭкскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоцийЭкскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Спасибо за классную экскурсию и фантастические виды. Галина знает много разных легенд и особенностей Горного Алтая.
  • О
    Ольга
    14 июля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Очень содержательная экскурсия! Много локаций за один день! Достаточно времени, чтобы сделать фото. Галина рассказала интересные легенды. Гид и обед организовала (манты у Ольги очень вкусные). Обед с видом на горы и красавицу Катунь.
  • R
    Roman
    7 июля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Галина показала и рассказала о достопримечательностях. Несмотря на то, что экскурсия планировалась на 8 часов, фактически она шла около 10 часов. Нас, экскурсантов никто не подгонял. В любом месте локации мы находились достаточно времени. Спасибо за интересную экскурсию.
  • Д
    Дарима
    3 июля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Экскурсию оцениваю с точки зрения гида с 20-летним стажем. Организация хорошая, программа насыщенная.
    Галине немного не хватает опыта. Обилие легенд - но мало фактажа. Для фургончика голоса без усилителя не хватает.
  • А
    Александр
    2 июля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Хороший тур, горы и воды в полном объеме. Ну и отлетевшая пасека под занавес, для возвращения в безумный мир.
  • С
    Серёжа
    27 июня 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Галина очень любит свой родной край и передаёт эту любовь туристам 💓 Спасибо за замечательный тур!
  • Д
    Дмитрий
    14 июня 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Экскурсия понравилась. Проходила в непринужденной атмосфере, с юмором. Получилось индивидуальной для нас двоих. Харизматичный гид Галина. Сопровождал спокойный, вежливый водитель.
    читать дальше

    По пути следования было много остановок в красивых местах. Нас никуда не торопили, времени было достаточно все рассмотреть, сфотографировать. Мы оказались всем довольны. Эмоции, впечатления, заряд энергии добавило посещение пасеки в конце экскурсии. Очень уютное, интересное место. К посещению экскурсию рекомендуем. Эмоции, впечатления, заряд энергии обеспечены.

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Великолепная экскурсия в удобном формате небольшой группой! Столько красот и панорамных видов в одной экскурсии 😍. Спасибо огромное Галине за яркие впечатления и эмоции!
  • З
    Зинаида
    1 мая 2025
    Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска
    Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!
    Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том числе упоминая легенды. Нам
    читать дальше

    повезло с небольшим составом группы, т. к. всего было четыре человека. Программа выстроена последовательно и начали мы с самой дальней точки - Ороктойского моста, а оттуда уже посещали остальные точки маршрута. Водитель спокойно вел машину, не гнал и в дороге никого не укачало (есть места, где асфальт заканчивается). Обедали в кафе «Алтай/Азия» в Чемале - очень сытно и доступно по бюджету.

    Отмечу, что гид сразу вышла на связь после того, как я забронировала экскурсию. Однозначно рекомендую!

    Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в томОтличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том
  • В
    Виктория
    21 января 2025
    Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
    Все прошло хорошо, Галина показала достопримечательности Чемала)
    Все прошло хорошо, Галина показала достопримечательности Чемала)

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
  2. Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
  3. Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 12 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 25 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль