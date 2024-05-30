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Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!!