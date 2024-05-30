Ночные прогулки и экскурсии Горно-Алтайска

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Горно-Алтайске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске для комфортного путешествия
Удобный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до вашего отеля. Комфортабельный автомобиль, опытные водители и живописные виды на пути
Начало: В аэропорту
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
7 500 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа
Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 00:00
7 500 за всё до 6 чел.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Чуйский тракт из Горно-Алтайска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая
Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
34 000 за всё до 5 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼￼тать￼￼￼яна
    30 мая 2024
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
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    интересную, комфортную поездку и красивые локации. Рассказывал много интересного, но в то же время не перегружал скучной теорией. Опасения, что поездка будет сложной, не подтвердились, было легко и весело, благодаря Максиму. Благодарность и самые наилучшие пожелания!

  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Нас встречал Дмитрий. Он влюблен в этот край и готов делиться этой любовью. Экскурсия получилась интересной, полностью подстроннной под наши
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    пожелания, и, кроме того, мы получили ответы на множество наших вопросов. Ну и уже сейчас задумались о новых вариантах поездки в будущем.

  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
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    Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!!

    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет
  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
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    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске
    Очень доволен встречей в аэропорту, трансфером и рассказом Дмитрия во время поездки 👍 Видно, что Дмитрий очень любит Алтай и с удовольствием делится этой любовью) Машина идеально чистая, красивая, с логотипами, с водой и зарядкой для телефона, всё супер 🙌
  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
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    отметить безопасное вождение по очень непредсказуемом Чуйском тракте, Николай профессионал! Все три дня пролетели в дружеской атмосфере, масса впечатлений и воспоминаний. Благодарим от души! А наши дети больше всего запомнили катание на лодке и на УАЗе)))

    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас
  • И
    Ирина
    18 февраля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Манжерок»
    Очень удобная форма начать знакомство с новым местом - заказать трансфер из аэропорта, совмещённый с краткой экскурсией. Воспользовались такой услугой
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    при прилете в Горно-Алтайск. Нас встретили в аэропорту на подходящем автомобиле (для нас это было важно, учитывая большой багаж с лыжами). Водитель-гид Дмитрий - очень интересный и знающий человек. Рассказал нам по дороге в отель множество интересного об Алтае. Очень удобно!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Ночные»

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Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
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  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
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