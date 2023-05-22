Погулять по Марсу, увидеть гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
За 3 дня увидим максимум природных локаций: Марсианские горы, Семинский перевал, гейзерное озеро с узорами на поверхности, слияние Катуни и Чуи, ледники Северо-Чуйского хребта, неприступную скалу «Белый Бом» и ещё не менее десятка живописных видов. С комфортом и в мини-группе до 7 человек отдохнём среди алтайских гор.
Посетим священные места и уникальный водоём, аналог которого есть только в Йеллоустонском парке в США.
Восхитимся просторами Курайской степи, что недалеко от Монголии, и узнаем о происхождении ландшафта, похожего на слоёный пирог.
Посетим священные места и уникальный водоём, аналог которого есть только в Йеллоустонском парке в США.
Восхитимся просторами Курайской степи, что недалеко от Монголии, и узнаем о происхождении ландшафта, похожего на слоёный пирог.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
2
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
11
авг
авг
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даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 16:00Завершение: г. Горно-Алтайск, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Горно-Алтайске
Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях, полевых практиках. Обожаю путешествовать, люблю дорогу, ценю интересных попутчиков! Под ключ организовывал и проводил туры для групп от 2 до 50 человек. Исходя из многолетнего опыта организации туров, выбрал именно трёхдневный формат. Это идеальное соотношение цены и качества: вы сможете увидеть всё за небольшие деньги.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
22 мая 2023
Андрей-удивительный гид,водитель и человек! За время путешествия узнали много нового и интересного, с подробностями. Длинный путь ехали с комфортом,проживали в интересных местах,Андрей максимально внимателен ко всем просьбам и пожеланиям! Имея большой туристический опыт,были приятно удивлены такому отношению гида к своему делу!!!
Хочется вернуться на Алтай!!!
Хочется вернуться на Алтай!!!
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