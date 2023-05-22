Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе

Погулять по Марсу, увидеть гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
За 3 дня увидим максимум природных локаций: Марсианские горы, Семинский перевал, гейзерное озеро с узорами на поверхности, слияние Катуни и Чуи, ледники Северо-Чуйского хребта, неприступную скалу «Белый Бом» и ещё не менее десятка живописных видов. С комфортом и в мини-группе до 7 человек отдохнём среди алтайских гор.

Посетим священные места и уникальный водоём, аналог которого есть только в Йеллоустонском парке в США.

Восхитимся просторами Курайской степи, что недалеко от Монголии, и узнаем о происхождении ландшафта, похожего на слоёный пирог.
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Влюбиться в Алтай за выходные: насыщенное путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
26
мая
2
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
11
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 16:00
Завершение: г. Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Г
22 мая 2023
Андрей-удивительный гид,водитель и человек! За время путешествия узнали много нового и интересного, с подробностями. Длинный путь ехали с комфортом,проживали в интересных местах,Андрей максимально внимателен ко всем просьбам и пожеланиям! Имея большой туристический опыт,были приятно удивлены такому отношению гида к своему делу!!!
Хочется вернуться на Алтай!!!

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