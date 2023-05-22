За 3 дня увидим максимум природных локаций: Марсианские горы, Семинский перевал, гейзерное озеро с узорами на поверхности, слияние Катуни и Чуи, ледники Северо-Чуйского хребта, неприступную скалу «Белый Бом» и ещё не менее десятка живописных видов. С комфортом и в мини-группе до 7 человек отдохнём среди алтайских гор.



Посетим священные места и уникальный водоём, аналог которого есть только в Йеллоустонском парке в США.



Восхитимся просторами Курайской степи, что недалеко от Монголии, и узнаем о происхождении ландшафта, похожего на слоёный пирог.