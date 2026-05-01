Описание тура
Организационные детали
Тур проводит профессиональный гид Республики Алтай с большим опытом работы.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, кроме 3 обедов и ужина в последний день.
Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Предусмотрены несложные треккинги до 5 км. Специальная физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
Знакомство с культурой края, Уймонская долина
Мы встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска до 11:00 и отправляемся в традиционное алтайское жилище — аил. Гостеприимная хозяйка познакомит нас с историей кочевых народов, их культурой и обычаями. Далее — дегустация местных блюд, многие из которых станут для вас настоящим открытием.
После этого мы отправимся в автопутешествие по живописным дорогам Алтая. Наш путь лежит в село Усть-Кокса, расположенное в уникальной Уймонской долине. Это один из самых удалённых и живописных уголков Алтая, где природа сохранилась в первозданном виде. Именно эти горы вдохновляли художника Николая Рериха, а Белуха — высшая точка Сибири — считается местом силы.
По дороге мы пересечём три перевала: Семинский, Ябоганский и Громотуха, каждый из которых откроет перед нами новые захватывающие пейзажи. Мы побываем в селе Усть-Кан, где увидим быт алтайцев и поднимемся на панорамную смотровую площадку.
Во второй половине дня заселимся в отель и сможем отдохнуть.
Расстояние за день: 330 км
Время в дороге: 5 часов
Мультинские озёра
Сегодня нас ждёт путешествие к одному из самых красивых природных чудес Алтая — Мультинским озёрам. Сначала мы два часа будем ехать на мощных вездеходах ГАЗ-66, а затем отправимся в треккинг к одному из озёр. Здесь устроим пикник, наслаждаясь потрясающими видами и кристально чистой гладью водоёма.
Вечером вернёмся на базу и будем отдыхать в банном комплексе.
Время в дороге: 3,5 часа
Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
Мы отправляемся в путь по знаменитому Чуйскому тракту, направляясь на юг, ближе к границе с Монголией. Сегодня мы увидим один из самых зрелищных перевалов — Чике-Таман, на вершине которого находится ярмарка с сувенирами.
Далее нас ждёт место слияния двух рек — Чуи и Катуни. Здесь мы сможем просто помолчать, наблюдая за стремительными потоками воды, а затем освежиться, прокатившись на моторафте.
В этот день мы также увидим древние петроглифы и узнаем больше о народах, которые жили здесь тысячи лет назад.
Вечером мы заселимся на комфортную турбазу в селе Акташ, где проведём ближайшие три ночи.
Расстояние: 400 км
Время в дороге: 5,5 часов
Космические пейзажи Алтая
После завтрака отправимся к высокогорному озеру Джангы-Коль, которое в ясную погоду превращается в гигантское зеркало, отражая Северо-Чуйский хребет и снежные вершины Актру.
Затем нас ждёт прогулка по алтайскому Марсу — уникальному месту с красными, жёлтыми и розовыми склонами. Мы прогуляемся по песчаным каньонам и почувствуем себя героями фантастического фильма.
Ближе к вечеру мы остановимся на самом красивом участке Чуйского тракта — вас ждут потрясающие кадры и незабываемые эмоции!
Расстояние: 250 км
Время в дороге: 5 часов
Кату-Ярык и водопад Куркуре
Сегодня мы отправимся к одному из самых живописных мест Алтая — перевалу Кату-Ярык. По пути мы будем наблюдать, как меняется природа: от густой тайги до безжизненной тундры с множеством ледниковых озёр.
На перевале нас ждёт захватывающий вид на Чулышманскую долину. Мы спустимся вниз по серпантину и отправимся к водопаду Куркуре, который поражает своей мощью и красотой.
К вечеру возвращаемся на базу, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.
Расстояние за день: 200 км
Время в дороге: 4 часа
Джипинг к Акташскому ретранслятору
Мы отправляемся в экстремальное путешествие на внедорожниках к Акташскому ретранслятору — одной из лучших смотровых площадок региона. По дороге нас ждут крутые подъёмы, снежные вершины и панорамные виды, от которых захватывает дух.
После покорения высоты возвращаемся в Горно-Алтайск. По пути сделаем несколько остановок, чтобы увидеть редкие природные объекты, включая загадочные песчаные столбы.
Вечером заселяемся в отель и отправляемся в ресторан, чтобы отметить окончание нашего путешествия праздничным ужином.
Расстояние: 355 км
Время в дороге: 2 часа на джипах + 5 часов на авто
Окончание тура
После завтрака отправляемся в аэропорт. Если вы хотите задержаться, мы с радостью подскажем, какие ещё места стоит посетить.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|98 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме 3 обедов и ужина в последний день)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и все активности по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Повышение класса отеля