Мы встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска до 11:00 и отправляемся в традиционное алтайское жилище — аил. Гостеприимная хозяйка познакомит нас с историей кочевых народов, их культурой и обычаями. Далее — дегустация местных блюд, многие из которых станут для вас настоящим открытием.

После этого мы отправимся в автопутешествие по живописным дорогам Алтая. Наш путь лежит в село Усть-Кокса, расположенное в уникальной Уймонской долине. Это один из самых удалённых и живописных уголков Алтая, где природа сохранилась в первозданном виде. Именно эти горы вдохновляли художника Николая Рериха, а Белуха — высшая точка Сибири — считается местом силы.

По дороге мы пересечём три перевала: Семинский, Ябоганский и Громотуха, каждый из которых откроет перед нами новые захватывающие пейзажи. Мы побываем в селе Усть-Кан, где увидим быт алтайцев и поднимемся на панорамную смотровую площадку.

Во второй половине дня заселимся в отель и сможем отдохнуть.

Расстояние за день: 330 км

Время в дороге: 5 часов