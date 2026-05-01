Алтай, удивляй: путешествие по природным достопримечательностям и активный отдых

Прокатиться на моторафте, устроить пикник у Мультинских озёр и увидеть водопад Куркуре
Готовы ли вы оставить суету города позади и отправиться туда, где время замедляет ход, а природа говорит с вами на своём языке? Этот тур — путешествие в мир первозданной красоты,
читать дальше

могучих гор и древних легенд.

Мы начнём с погружения в культуру кочевых народов, попробуем традиционные блюда и узнаем, почему Белуха считается священной горой.

Преодолеем перевалы, проедем по знаменитому Чуйскому тракту и увидим, как природа меняется от густых лесов до ландшафтов, похожих на марсианские пейзажи.

Нас ждут бирюзовые воды Мультинских озёр, величественный Кату-Ярык, водопад Куркуре и экстремальный подъём на высоту 3000 метров на джипах. Сделаем сотни впечатляющих кадров, чтобы сохранить воспоминания о поездке.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит профессиональный гид Республики Алтай с большим опытом работы.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, кроме 3 обедов и ужина в последний день.

Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Предусмотрены несложные треккинги до 5 км. Специальная физическая подготовка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с культурой края, Уймонская долина

Мы встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска до 11:00 и отправляемся в традиционное алтайское жилище — аил. Гостеприимная хозяйка познакомит нас с историей кочевых народов, их культурой и обычаями. Далее — дегустация местных блюд, многие из которых станут для вас настоящим открытием.

После этого мы отправимся в автопутешествие по живописным дорогам Алтая. Наш путь лежит в село Усть-Кокса, расположенное в уникальной Уймонской долине. Это один из самых удалённых и живописных уголков Алтая, где природа сохранилась в первозданном виде. Именно эти горы вдохновляли художника Николая Рериха, а Белуха — высшая точка Сибири — считается местом силы.

По дороге мы пересечём три перевала: Семинский, Ябоганский и Громотуха, каждый из которых откроет перед нами новые захватывающие пейзажи. Мы побываем в селе Усть-Кан, где увидим быт алтайцев и поднимемся на панорамную смотровую площадку.

Во второй половине дня заселимся в отель и сможем отдохнуть.

Расстояние за день: 330 км
Время в дороге: 5 часов

2 день

Мультинские озёра

Сегодня нас ждёт путешествие к одному из самых красивых природных чудес Алтая — Мультинским озёрам. Сначала мы два часа будем ехать на мощных вездеходах ГАЗ-66, а затем отправимся в треккинг к одному из озёр. Здесь устроим пикник, наслаждаясь потрясающими видами и кристально чистой гладью водоёма.

Вечером вернёмся на базу и будем отдыхать в банном комплексе.

Время в дороге: 3,5 часа

3 день

Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Мы отправляемся в путь по знаменитому Чуйскому тракту, направляясь на юг, ближе к границе с Монголией. Сегодня мы увидим один из самых зрелищных перевалов — Чике-Таман, на вершине которого находится ярмарка с сувенирами.

Далее нас ждёт место слияния двух рек — Чуи и Катуни. Здесь мы сможем просто помолчать, наблюдая за стремительными потоками воды, а затем освежиться, прокатившись на моторафте.

В этот день мы также увидим древние петроглифы и узнаем больше о народах, которые жили здесь тысячи лет назад.

Вечером мы заселимся на комфортную турбазу в селе Акташ, где проведём ближайшие три ночи.

Расстояние: 400 км
Время в дороге: 5,5 часов

4 день

Космические пейзажи Алтая

После завтрака отправимся к высокогорному озеру Джангы-Коль, которое в ясную погоду превращается в гигантское зеркало, отражая Северо-Чуйский хребет и снежные вершины Актру.

Затем нас ждёт прогулка по алтайскому Марсу — уникальному месту с красными, жёлтыми и розовыми склонами. Мы прогуляемся по песчаным каньонам и почувствуем себя героями фантастического фильма.

Ближе к вечеру мы остановимся на самом красивом участке Чуйского тракта — вас ждут потрясающие кадры и незабываемые эмоции!

Расстояние: 250 км
Время в дороге: 5 часов

5 день

Кату-Ярык и водопад Куркуре

Сегодня мы отправимся к одному из самых живописных мест Алтая — перевалу Кату-Ярык. По пути мы будем наблюдать, как меняется природа: от густой тайги до безжизненной тундры с множеством ледниковых озёр.

На перевале нас ждёт захватывающий вид на Чулышманскую долину. Мы спустимся вниз по серпантину и отправимся к водопаду Куркуре, который поражает своей мощью и красотой.

К вечеру возвращаемся на базу, чтобы отдохнуть после насыщенного дня.

Расстояние за день: 200 км
Время в дороге: 4 часа

6 день

Джипинг к Акташскому ретранслятору

Мы отправляемся в экстремальное путешествие на внедорожниках к Акташскому ретранслятору — одной из лучших смотровых площадок региона. По дороге нас ждут крутые подъёмы, снежные вершины и панорамные виды, от которых захватывает дух.

После покорения высоты возвращаемся в Горно-Алтайск. По пути сделаем несколько остановок, чтобы увидеть редкие природные объекты, включая загадочные песчаные столбы.

Вечером заселяемся в отель и отправляемся в ресторан, чтобы отметить окончание нашего путешествия праздничным ужином.

Расстояние: 355 км
Время в дороге: 2 часа на джипах + 5 часов на авто

7 день

Окончание тура

После завтрака отправляемся в аэропорт. Если вы хотите задержаться, мы с радостью подскажем, какие ещё места стоит посетить.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник98 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме 3 обедов и ужина в последний день)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и все активности по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Повышение класса отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, до 11:00
Завершение: Горно-Алтайск, 8:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный
читать дальше

на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!

