Когда Алтай оживает: цветение маральника, озёра и перевалы Чуйского тракта (мини-группа)

Увидеть отражение Курайского хребта в Киделю, встретить весну на Чике-Тамане и выйти на Марсе
Дни становятся длиннее, птицы радуются пробуждению природы — весна пришла! В эту пору на Алтае распускается маральник — у вас есть всего 2 недели, чтобы увидеть известные локации в лиловом
облаке. Сквозь Красные ворота мы проследуем к озеру Киделю — зеркалу Курайского хребта. Полюбуемся узорами Гейзерного озера и цветущими склонами перевалов Семинский и Чике-Таман. Послушаем легенду водопада Ширлак и уловим эхо скифских завоеваний у Пазырыкского могильника.

Перенесёмся на алые Марсовые поля, а когда будем пить чай у обрыва Кату-Ярык — загадаем вернуться на священные земли. Путешествуем с комфортом — в небольшой компании — и никуда не спешим.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите тёплую одежду и непромокаемую обувь.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту: перевалы, слияние рек и водопад Ширлак

Выезжаем из Горно-Алтайска. Наш путь пройдёт по одной из самых живописных дорог мира — Чуйскому тракту. Первые остановки сделаем на высоте 1717 метров (Семинский перевал) и 1295 метров (Чике-Таман). Совсем скоро увидим склон горы, полностью покрытый маральником.

Полюбуемся знаковыми участками Катуни — Ильгуменскими порогами и местом слияния с Чуей. Вдыхая свежий воздух, услышим любопытную легенду о водопаде Ширлак.

Вечером доберёмся до посёлка Акташ, где рекомендуем бронировать жильё на всё время выезда. Туда мы будем возвращаться каждый день.

2 день

Гейзерное озеро, виды Курайской степи и отправление на Марс

Начнём день с прогулки по таинственному лесу. В его глубине таится Гейзерное озеро, впечатляющее рисунками на дне. Они постоянно меняются — настоящее чудо природы!

Далее едем к смотровой Северо-Чуйского хребта, где открываются головокружительные панорамы Курайской степи и ощущается прохлада высокогорья. Финальная точка на сегодня — Марсовые поля (Марс-1 и Марс-2). В этих атмосферных ландшафтах почувствуем себя космическими странниками.

3 день

Здесь время замирает: Красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкский могильник, Кату-Ярык

Маршрут начинается с Красных ворот, после чего отдохнём у высокогорного озера Киделю. Полюбуемся, как на поверхности воды отражаются белоснежные вершины Курайского хребта.

Далее посетим Пазырыкский могильник — историческое место. Здесь хоронили вождей, знать и рядовых членов кочевого скифского племени.

Заключительная локация — перевал Кату-Ярык, где можно посидеть над обрывом с горячим чаем.

4 день

Обратный путь

Снова остановимся на перевалах и у слияния рек Чуя и Катунь, чтобы закрепить впечатления от путешествия. Вернёмся в Горно-Алтайск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы, включая от/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь Горно-Алтайска, 8:00. Можем забрать вас от аэропорта или гостиницы в радиусе 50 км от Горно-Алтайска
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00 или другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, писал научные статьи. Имею аттестат гида по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные программы — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные. Мои выезды подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.

45 000 ₽ за человека