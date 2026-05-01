Когда Алтай оживает: цветение маральника, озёра и перевалы Чуйского тракта (мини-группа)
Увидеть отражение Курайского хребта в Киделю, встретить весну на Чике-Тамане и выйти на Марсе
Дни становятся длиннее, птицы радуются пробуждению природы — весна пришла! В эту пору на Алтае распускается маральник — у вас есть всего 2 недели, чтобы увидеть известные локации в лиловом читать дальшеуменьшить
облаке. Сквозь Красные ворота мы проследуем к озеру Киделю — зеркалу Курайского хребта. Полюбуемся узорами Гейзерного озера и цветущими склонами перевалов Семинский и Чике-Таман. Послушаем легенду водопада Ширлак и уловим эхо скифских завоеваний у Пазырыкского могильника.
Перенесёмся на алые Марсовые поля, а когда будем пить чай у обрыва Кату-Ярык — загадаем вернуться на священные земли. Путешествуем с комфортом — в небольшой компании — и никуда не спешим.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите тёплую одежду и непромокаемую обувь.
Программа тура по дням
1 день
По Чуйскому тракту: перевалы, слияние рек и водопад Ширлак
Выезжаем из Горно-Алтайска. Наш путь пройдёт по одной из самых живописных дорог мира — Чуйскому тракту. Первые остановки сделаем на высоте 1717 метров (Семинский перевал) и 1295 метров (Чике-Таман). Совсем скоро увидим склон горы, полностью покрытый маральником.
Полюбуемся знаковыми участками Катуни — Ильгуменскими порогами и местом слияния с Чуей. Вдыхая свежий воздух, услышим любопытную легенду о водопаде Ширлак.
Вечером доберёмся до посёлка Акташ, где рекомендуем бронировать жильё на всё время выезда. Туда мы будем возвращаться каждый день.
2 день
Гейзерное озеро, виды Курайской степи и отправление на Марс
Начнём день с прогулки по таинственному лесу. В его глубине таится Гейзерное озеро, впечатляющее рисунками на дне. Они постоянно меняются — настоящее чудо природы!
Далее едем к смотровой Северо-Чуйского хребта, где открываются головокружительные панорамы Курайской степи и ощущается прохлада высокогорья. Финальная точка на сегодня — Марсовые поля (Марс-1 и Марс-2). В этих атмосферных ландшафтах почувствуем себя космическими странниками.
3 день
Здесь время замирает: Красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкский могильник, Кату-Ярык
Маршрут начинается с Красных ворот, после чего отдохнём у высокогорного озера Киделю. Полюбуемся, как на поверхности воды отражаются белоснежные вершины Курайского хребта.
Далее посетим Пазырыкский могильник — историческое место. Здесь хоронили вождей, знать и рядовых членов кочевого скифского племени.
Заключительная локация — перевал Кату-Ярык, где можно посидеть над обрывом с горячим чаем.
4 день
Обратный путь
Снова остановимся на перевалах и у слияния рек Чуя и Катунь, чтобы закрепить впечатления от путешествия. Вернёмся в Горно-Алтайск.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Групповые трансферы, включая от/до аэропорта
Услуги гида
Экскурсии по программе
Входные билеты
Экологические сборы
Что не входит в цену
Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь Горно-Алтайска, 8:00. Можем забрать вас от аэропорта или гостиницы в радиусе 50 км от Горно-Алтайска
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00 или другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору до бронирования.
Роман — ваш гид в Горно-Алтайске
Я коренной житель Алтая. Окончил аспирантуру по археологии, писал научные статьи. Имею аттестат гида по Республике Алтай. Предлагаю разнообразные и увлекательные программы — археологические, семейные, комбинированные, индивидуальные. Мои выезды подойдут для всех категорий путешественников — от ценителей активных приключений до любителей спокойного отдыха.
