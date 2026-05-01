Выезжаем из Горно-Алтайска. Наш путь пройдёт по одной из самых живописных дорог мира — Чуйскому тракту. Первые остановки сделаем на высоте 1717 метров (Семинский перевал) и 1295 метров (Чике-Таман). Совсем скоро увидим склон горы, полностью покрытый маральником.

Полюбуемся знаковыми участками Катуни — Ильгуменскими порогами и местом слияния с Чуей. Вдыхая свежий воздух, услышим любопытную легенду о водопаде Ширлак.

Вечером доберёмся до посёлка Акташ, где рекомендуем бронировать жильё на всё время выезда. Туда мы будем возвращаться каждый день.