Исходя из вашего опыта, данных и характера, инструктор подберёт для вас
Описание тура
Организационные детали
Обращаем ваше внимание:
- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.
- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.
- На базе проживают пушистые котики.
На маршруте в составе группы всадники передвигаются исключительно шагом.
При подборе и бронировании тура, мы обязательно уточним из какого города вы будете добираться и проработаем индивидуально для вас удобный вариант дороги. Вам останется только приобрести билеты по предложенным нами вариантам.
Если вы прибываете в Барнаул / Новосибирск: самостоятельно на автобусе (Новосибирск/Барнаул — Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал). Необходимо выйти на остановке «У заправки Ника» или заказать у нас трансфер из города прибытия до с. Элекмонар.
Программа тура по дням
Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом
Встретим вас в аэропорту или на автовокзале в Горно-Алтайске в 10:00 и отправимся в село Элекмонар. Дорога займёт около 1 часа. По прибытии разместимся на базе, позавтракаем и выйдем на поляну, где нас уже ждут заседланные лошадки для инструктажа. Устроим первый ознакомительный выезд верхом: сначала пройдём вдоль села, а затем уйдём вглубь гор и доберёмся до смотровой площадки. Нам откроется вид на хребты, плато Барантал, устье реки Элекмонар и извилистую Катунь.
Устроим чаепитие у костра, а затем у вас будет время, чтобы пофотографироваться. Назад вернёмся по живописной тропе, полной цветов маральника. Вечером заглянем в национальное алтайское жилище — аил, где познакомимся и поделимся впечатлениями.
Киндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маяк
После завтрака оседлаем лошадей и отправимся к Киндерлинской пещере. Путь наш пройдёт по мосту через Катунь, а ещё мы увидим Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих из-под воды. Дальше свернём в поле и уйдём в горы по лесной тропе. Постепенно будем набирать высоту, к самой пещере доехать на лошади не получится. Поэтому оставим наших спутников и последние 300 метров преодолеем пешком.
Полюбуемся впечатляющей своими размерами пещерой, а ещё поднимемся к старинному маяку и восхитимся панорамой цветущих склонов, горных вершин и полян. Затем вновь сядем на лошадей и поедем обратно. На базе нас уже ждёт затопленная банька. А инструктор расскажет увлекательные истории про таёжную жизнь.
Протяжённость маршрута верхом: 20 км. Продолжительность: 6-7 часов.
Голубые озёра, обед у костра и баня
Встанем в 8:00, позавтракаем и поскорее выйдем на маршрут — нам важно добраться до Голубых озёр в момент, когда солнечные лучи будут освещать водную гладь и придавать ей необыкновенный цвет. Обед устроим прямо на берегу, уютно расположившись у костра. Желающие смогут окунуться в бодрящую воду. Кстати, увидеть озёра можно только в мае, затем их скроет Катунь из-за половодья.
Если нам не повезёт с погодой или Катунь уже заполнит водоёмы собой, мы совершим кольцевую конную прогулку через вершины Элекмонара, речки Сулда и Куюм.
Вечером снова попаримся в баньке после насыщенного дня.
Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6-7 часов.
Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро
Сегодня вас ждёт автомобильная экскурсия. Путешествовать будем по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог мира. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбуетесь слиянием Чуи и Катуни, восхититесь Катунскими террасами и просторами Курайской степи. Ещё сделаем фото на фоне Северо-Чуйского хребта с вершиной Актру и прогуляемся к гейзерному озеру Мёны необычного молочно-голубого цвета.
За день проедем около 700 км.
Отъезд
Утром микроавтобус заберёт вас и доставит в аэропорт Горно-Алтайска к 8:00. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, поможем сесть на автобус до города.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 человека в зависимости от количества участников)
- Рекреационные сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Посещение бани
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула до села Элекмонар, если вы прилетаете не в Горно-Алтайск