Приглашаем на Алтай в самое волшебное время, когда всё вокруг покрывает лиловая дымка цветущего маральника. Исследовать красоты региона будем верхом.Исходя из вашего опыта, данных и характера, инструктор подберёт для вас

лошадь, которая станет вашим верным спутником на следующие дни. Сидя в седле, мы доберёмся до Киндерлинской пещеры, поражающей своими масштабами, увидим старинный маяк, полюбуемся горными пейзажами и отдохнём на берегу Голубых озёр, которые появляются только в мае. Один день посвятим автомобильной экскурсии: прокатимся по Чуйскому тракту, полюбуемся слиянием Чуи и Катуни, перевалами Семинский и Чике-Таман. Тур подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт верховой езды. В стоимость уже включено трёхразовое питание, проживание и все активности.

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание:

- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.

- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.

- На базе проживают пушистые котики.

На маршруте в составе группы всадники передвигаются исключительно шагом.

При подборе и бронировании тура, мы обязательно уточним из какого города вы будете добираться и проработаем индивидуально для вас удобный вариант дороги. Вам останется только приобрести билеты по предложенным нами вариантам.

Если вы прибываете в Барнаул / Новосибирск: самостоятельно на автобусе (Новосибирск/Барнаул — Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал). Необходимо выйти на остановке «У заправки Ника» или заказать у нас трансфер из города прибытия до с. Элекмонар.