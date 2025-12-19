Встреча путешественников в аэропорту или уютном отеле Горно-Алтайска станет первым шагом на пути к внутреннему обновлению.

Предстоит захватывающий переезд длиной около 350 км по живописным серпантинам, где каждый поворот открывает новые, вдохновляющие виды. Комфорт обеспечит минивэн бизнес-класса Kia Carnival с опытным водителем, прекрасно знающим все изгибы алтайских дорог.

Духовный проводник Екатерина станет надёжной спутницей в поиске внутреннего равновесия и поможет настроиться на ритм природы.

К вечеру дорога приведёт к базе, уютно расположенной в самом сердце Уймонской долины. Здесь, среди тишины и величия гор, начнётся новая глава путешествия.