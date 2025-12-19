Мои заказы

Ретрит-тур для женщин в Уймонской долине: духовные практики и экскурсии (мини-группы)

Посетить Мультинские озёра, помедитировать под поющие чаши и восстановиться на природе Алтая
Это путешествие откроет пространство Уймонской долины — место, где горы и тишина создадут естественный фон для внутреннего восстановления. На базе «Теректа» пройдут мягкие практики и арт-занятия, помогающие почувствовать гармонию с
собой.

Маршрут к Мультинским озёрам подарит встречу с первозданной природой Алтая, а знакомство с наследием Николая Рериха и экспозицией Музея камня позволит прикоснуться к культурной составляющей региона. В завершении предусмотрены баня и массажные процедуры, помогающие телу отдохнуть. Турлидер Екатерина будет вашим проводником. За ее плечами более 5 лет практики в массаже и проведении творческих встреч.

Она не только дипломированный специалист, но и женщина, которая прошла свой путь к внутреннему балансу и спокойствию.

Катя проведет вас через практики, основанными на ее личном опыте и интуиции, которые помогают раскрыть женскую энергию и обрести гармонию.

Описание тура

Организационные детали

Одежда: куртка, штаны, шорты, кофта (флиска), футболки, кепка (панама), купальник.
Обувь: ботинки (кроссовки) с протектором, тапочки (шлёпанцы) — сменная обувь.
Чемодан среднего размера, документы, паспорт, деньги (и карта), телефон, медицинская страховка, лекарства, крем от солнца, обезболивающее, индивидуальные препараты.
Личная гигиена: гигиеническая помада, зубная щётка, зубная паста.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Уймонскую долину

Встреча путешественников в аэропорту или уютном отеле Горно-Алтайска станет первым шагом на пути к внутреннему обновлению.

Предстоит захватывающий переезд длиной около 350 км по живописным серпантинам, где каждый поворот открывает новые, вдохновляющие виды. Комфорт обеспечит минивэн бизнес-класса Kia Carnival с опытным водителем, прекрасно знающим все изгибы алтайских дорог.

Духовный проводник Екатерина станет надёжной спутницей в поиске внутреннего равновесия и поможет настроиться на ритм природы.

К вечеру дорога приведёт к базе, уютно расположенной в самом сердце Уймонской долины. Здесь, среди тишины и величия гор, начнётся новая глава путешествия.

2 день

Вводные практики и конная прогулка

Утро начнётся с практики «Открытие пути» — первого шага к осознанному проживанию ретрита. После завтрака запланировано арт-путешествие под руководством Екатерины, где образы и впечатления сольются в единое творческое полотно.

Днём — обед и время для отдыха, чтобы восстановить силы и насладиться покоем. После перерыва — конная прогулка по живописным тропам Алтая, позволяющая прочувствовать гармонию с землёй и дыханием ветра.

Вечером участников ждёт ужин и свободное время для размышлений и мягкого завершения дня.

3 день

Путь к Мультинским озёрам: дыхание первозданной природы

Новый день встретит звуками поющих чаш — утренняя медитация наполнит пространство светлой энергией. После завтрака начнётся путешествие к Мультинским озёрам — месту, где природа сохранила свою первозданную красоту.

Величественные горы, прозрачная вода и тихие тропы помогут прочувствовать единство с окружающим миром. К вечеру, наполненные впечатлениями и лёгкой усталостью, вернёмся на базу, где вас ждёт ужин и заслуженный отдых.

4 день

Сила земли и культурные открытия

День начнётся с вдохновляющей практики «Дар земли», которую проведёт мастер Екатерина. Простые, но совершенные дары природы помогут ощутить глубинную связь с миром и внутреннюю устойчивость.

После завтрака запланирована культурная программа: знакомство с наследием Николая Рериха, бытом старообрядцев и экспозицией Музея Камня, где раскрываются тайны минералогического искусства. В середине дня предусмотрен обед и отдых.

По возвращении на базу расслабимся в бане и на профессиональных массажных процедурах, а завершением дня станет ужин.

5 день

Женский ритуал, Зубровый питомник и возвращение в Горно-Алтайск

Утро подарит особенное пробуждение — женский ритуал гармонии наполнит тело лёгкостью и внутренним светом. После завтрака начнётся путь домой, но путешествие продолжится знакомством с удивительным миром алтайской природы. По дороге предусмотрена остановка в Зубровом питомнике, где можно покормить этих редких и величественных животных с рук. Здесь же откроется возможность увидеть марала — живой символ Горного Алтая, воплощение силы и благородства.

Около 18:00 доберёмся до города и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги турлидера-проводника и гида-водителя
  • Экскурсии, практики, развлечения по программы
  • Входные билеты на достопримечательности по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ваш отель в Горно-Алтайске, 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Горно-Алтайске
Всем привет! Меня зовут Максим. Всю свою жизнь (39 лет) живу в Республике Алтай. Увлекаюсь мото- и велоспортом, сноубордом и горными лыжами. Последние 5 лет занимаюсь организацией туров и экскурсий по Горному Алтаю, как однодневных, так и многодневных.

