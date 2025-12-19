Описание тура
Организационные детали
Одежда: куртка, штаны, шорты, кофта (флиска), футболки, кепка (панама), купальник.
Обувь: ботинки (кроссовки) с протектором, тапочки (шлёпанцы) — сменная обувь.
Чемодан среднего размера, документы, паспорт, деньги (и карта), телефон, медицинская страховка, лекарства, крем от солнца, обезболивающее, индивидуальные препараты.
Личная гигиена: гигиеническая помада, зубная щётка, зубная паста.
Программа тура по дням
Дорога в Уймонскую долину
Встреча путешественников в аэропорту или уютном отеле Горно-Алтайска станет первым шагом на пути к внутреннему обновлению.
Предстоит захватывающий переезд длиной около 350 км по живописным серпантинам, где каждый поворот открывает новые, вдохновляющие виды. Комфорт обеспечит минивэн бизнес-класса Kia Carnival с опытным водителем, прекрасно знающим все изгибы алтайских дорог.
Духовный проводник Екатерина станет надёжной спутницей в поиске внутреннего равновесия и поможет настроиться на ритм природы.
К вечеру дорога приведёт к базе, уютно расположенной в самом сердце Уймонской долины. Здесь, среди тишины и величия гор, начнётся новая глава путешествия.
Вводные практики и конная прогулка
Утро начнётся с практики «Открытие пути» — первого шага к осознанному проживанию ретрита. После завтрака запланировано арт-путешествие под руководством Екатерины, где образы и впечатления сольются в единое творческое полотно.
Днём — обед и время для отдыха, чтобы восстановить силы и насладиться покоем. После перерыва — конная прогулка по живописным тропам Алтая, позволяющая прочувствовать гармонию с землёй и дыханием ветра.
Вечером участников ждёт ужин и свободное время для размышлений и мягкого завершения дня.
Путь к Мультинским озёрам: дыхание первозданной природы
Новый день встретит звуками поющих чаш — утренняя медитация наполнит пространство светлой энергией. После завтрака начнётся путешествие к Мультинским озёрам — месту, где природа сохранила свою первозданную красоту.
Величественные горы, прозрачная вода и тихие тропы помогут прочувствовать единство с окружающим миром. К вечеру, наполненные впечатлениями и лёгкой усталостью, вернёмся на базу, где вас ждёт ужин и заслуженный отдых.
Сила земли и культурные открытия
День начнётся с вдохновляющей практики «Дар земли», которую проведёт мастер Екатерина. Простые, но совершенные дары природы помогут ощутить глубинную связь с миром и внутреннюю устойчивость.
После завтрака запланирована культурная программа: знакомство с наследием Николая Рериха, бытом старообрядцев и экспозицией Музея Камня, где раскрываются тайны минералогического искусства. В середине дня предусмотрен обед и отдых.
По возвращении на базу расслабимся в бане и на профессиональных массажных процедурах, а завершением дня станет ужин.
Женский ритуал, Зубровый питомник и возвращение в Горно-Алтайск
Утро подарит особенное пробуждение — женский ритуал гармонии наполнит тело лёгкостью и внутренним светом. После завтрака начнётся путь домой, но путешествие продолжится знакомством с удивительным миром алтайской природы. По дороге предусмотрена остановка в Зубровом питомнике, где можно покормить этих редких и величественных животных с рук. Здесь же откроется возможность увидеть марала — живой символ Горного Алтая, воплощение силы и благородства.
Около 18:00 доберёмся до города и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги турлидера-проводника и гида-водителя
- Экскурсии, практики, развлечения по программы
- Входные билеты на достопримечательности по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения вне программы