Вас ожидают: Каракольские озера, Ай-рыкские озера, Ак-каинское озеро, озеро Виктории, Вероники, Байюкские озера, озера Альбагана, озера Балыктусы, а также, посещение Муихтинского водопада, прогулка к водопаду Балыкту, Каракокшинская пещера и многие-многие другие красоты. Другие даты в туре по запросу для групп от 4-х человек.
июн
июн
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в начало маршрута. Знакомство
Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):
- из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;
- из г. Барнаул – в день начала тура в 07:30;
- из г. Горно-Алтайск – в день начала в 9-10:30;
Встреча всех участников конного тура состоится в селе Элекмонар до 15 часов.
Затем, двухчасовой подъем в горы по бездорожью к базе.
По приезду – инструктаж по технике безопасности, знакомство у костра, баня, ночлег в палаточном лагере.
База - р. Кылай
Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному».
Выйдя из густого леса к широким цветочным полянам, будем уверенно пробираться к Высокогорью с видами на горные заснеженные хребты и альпийские луга.
Впитав увиденное, спускаемся к Кедровым полянам у подножия горы Кылай.
Расстояние: ~20 км, 3 – 4 часа.
р. Кылай - Байюкские озера - урочище Уул - Лунная долина
Сегодня утром сворачиваем лагерь и выдвигаемся к урочищу Айрык, с алтайского – Лунная долина.
Наш путь будет пролегать через урочище Уул с одноименным перевалом, откуда открывается перспектива уже на первые озера, а именно, на озеро Виктории с одноименным водопадом у истока.
Далее Вашему взору откроются Байюкские озера, цепь которых растянулась на порядочные пять километров.
После – спуск в Лунную долину, где нас ждем уютная стоянка у реки Каракокша.
После обеденного перерыва желающие смогут совершить пеший выход к Каракокшинской пещере.
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.
Лунная долина - р. Ложа
В это день предстоит довольно экстремальный переход через «живое» болото.
Путь весьма сложный и извилистый, тропа по болоту может меняться по нескольку раз за лето, потому даже инструктор иногда может «ударить в грязь лицом», однако, не пугайтесь – болото несмотря на экстремальность прохождения, совершенно не опасно.
После болота – пеший спуск в ущелье реки Ложа и долгожданный отдых.
Вечером обязательно нужно успеть прогуляться до одного из самых красивых водопадов в данной местности – он находится совсем рядом и много сил и времени прогулка не займет, зато впечатлений будет масса!
Особо он будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив – съемка в вечернее время предполагает потрясающие кадры!
А любителям созерцания – говорливые потоки струящихся вод дадут возможность расслабиться после напряженного конного перехода.
Расстояние: ~20 км, 4 часа.
Верхняя Ложа. Дневка, радиальная прогулка
Сегодня наши лошадки отдыхают, мы же совершаем пешую прогулку к озерам в верховьях реки Ложа, расположенных на плато под великолепной горой Альбаган.
Непродолжительный переход – в одну сторону около часа и у ваших ног небесно-голубые озера ледникового происхождения, вода в которых предельно холодна и пригодна для купания только для самых отчаянных!
По возвращению в лагерь – отдых, ужин.
Расстояние: 2 – 3 часа пешком.
Река Ложа - ущелье Балыкту
Короткий и не очень сложный конный переход, но не менее красочный и живописный в сравнении с предыдущими.
Проходя по ложбине, поросшей лиственным лесом, спускаемся к реке.
Попутчицей нашей она будет недолго, т. к. сразу уходим вверх к перевалу от которого путь лежит прямиком к стоянке на берегу озера Балыкту.
После обеденного перерыва – пеший выход к верхним озерам Балыктусы, водопадами и посещению обзорного камня, с которого открывается великолепный вид на все ущелье!
Странно то, что Балыкту в переводе с алтайского языка означает «рыбная река», но рыбы в этих водных артериях нет вовсе.
Видимо, только когда-то давным-давно ее здесь было в изобилии!
Расстояние: ~17 км, 3 – 4 часа.
Урочище Балыкту - Стоянка нижнего течения реки Ложа
В этот день не спеша собираемся, т. к. переход предстоит не очень длинный, но изрядно живописный!
Со стоянки выходим на затяжной перевал Балыкту!
О, это одно из любимых мест на маршруте у наших бывалых туристов – виды гор, как на ладони!
Далее преодолеваем перевал Безымянный и падаем в Листвяный лог – это место каким то чудом все поросло лиственницей, столь редкой для хоебта Иолго!
Пройдя меж лиственниц снова выходим на возвышенность, откуда видно все «живое болото», которое группа конного тура уже прошла на пути к Альбагану!
Крутой пеший спуск к реке Ложа, но на это раз мы делаем лагерь зничительно ниже по течению реки, чем несколько дней до этого.
Здесь, дорогие путешественники, уникальная вода – река глубока, песчаный пляж, а камни на дне реки кажутся истинными самоцветами!
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.
Стоянка нижнего течения реки Ложа - озеро Ашпагач - Сурдинские озера - Лунная долина
Завтракаем, вьючим лошадей и выходим на маршрут.
Открываются виды на долины рек с бескрайними цветочными лугами, перевалы с заснеженными скалами и кедровый сказочный лес.
Пройдя конной тропой у самой кромки озера Ашпагач, выходим на одноименный перевал, с которого нам будет видно и только что пройденное озеро и перспектива на Сурдинские озера, притаившиеся в кедровых перелесках.
Спуск к Сурдинским озерам и делаем привал.
В жаркую погоду можно искупаться в одном из озер – вода здесь допустимо тёплая, а если же погода не радует, то просто утроим обеденный перерыв.
Затем углубляемся в сказочный кедровый лес, который будет служить нашим проводником к лунной долине – Айрык.
Расстояние: ~25 км, 4-5 часов.
Урочище Айрык - лог Муихта
Все ближе и ближе к дому, все быстрее и быстрее шагают лошадки.
Наш путь пролегает по Лунной долине Айрык и выходит на Ак-каинское плато.
Сегодня мы преодолеем Айрыкский перевал, а затем и Ак-каинский.
Если посчастливится и будет ясная погода – увидим с высоты озеро Вероники.
Стоянка в урочище Муихта завершает этот день, а баня дедушки Толи (с ним будет необходимо договориться за отдельную плату), расположенная здесь станет отличным дополнением сегодняшнего вечера.
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 ч.
Лог Муихта - замки Горных духов - Каракольские озера
Муихтинский водопад красив собой, а ущелье, по которому он пустил свои воды – просто впечатляет!
Это глубочайший разлом в горах, оглядывая который с высоты – не видно дна!
После утренней прогулки подъем к перевалу Багаташ, проезжаем Замки горных Духов и выходим к великолепной картине – Каракольские озера с высоты птичьего полета!
На ночлег останавливаемся спустившись с перевала недалеко от озер.
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.
Каракольские озера - урочище Сортеш
Конный поход подходит к завершающей стадии.
По пути можно увидеть Куюмкие «Провалы» – воронки, попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера.
По приезду на базу туристов ждет баня, прощальный ужин и вечер у костра.
Ночевка в палатках – крайний раз.
Расстояние: ~25 км, 4 – 6 часов.
Долина Сортеш - с. Элекмонар
Покидаем конную базу в 7 утра, 2 часа бездорожья, чтобы к 9 быть в селе.
Кто куда – кому на автобус, а кто продолжит свое путешествие.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает ночевки в двух-трехместных туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно (только в день заезда и день выезда)
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Аренда снаряжения
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск и обратно
- Билеты на автобус от г. Новосибирск/Барнаул до с. Элекмонар и обратно
- Проживание на базе до начала тура и после его окончания (600 руб. /чел. Размещение в комнатах по 2-3 чел. Удобства на 5 комнат: душ, туалет, столовая, комната отдыха. Необходимо уточнять наличие мест)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
Обувь:
- резиновые сапоги (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки.
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки в поход;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
- специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.
Важно! Рюкзак более 5 литров будет мешать всаднику комфортно сидеть в седле, исходя из техники безопасности.
Какое выдается специальное снаряжение на маршрут?
- Аптечка
- Общегрупповой набор посуды
- Топор
- Пила
- Тент
- Палатка
- Спальник
- Полиуретановый коврик
- Личная посуда
- ОЗК (резиновый плащ от дождя)
- Герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза)
- Драйбег - гермомешок
Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
Трансфер из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1200 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~900 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч;
Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Как добраться шаг за шагом?
Через г. Горно-Алтайск:
- По прилету в г. Горно-Алтайск звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Трансфер включен в стоимость тура.
- Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
- Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал.
- Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
- Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Горно-Алтайск (~650 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
- Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал.
- Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
- Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
- Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Горно-Алтайск (~ 900 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
ИЛИ:
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.).
- На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.).
- Едете ~ 3 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
ИЛИ:
- Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.), едете ~ 5 часов.
- На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 400 р.).
- На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
- Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
- Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
- Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
- Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Как защитить себя от укуса клеща?
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Каковы требования к подготовке участников тура?
Данный тур больше подходит для подготовленных всадников или походников. Но, если Вы чувствуете в себе силы, огромное желание, если Вы не боитесь и любите лошадей - мы с радостью примем Вас в состав группы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Какая нас ожидает погода на маршруте?
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.
На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Какие необходимо соблюдать правила безопасности на маршруте?
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
- предупреждать инструктора/конюха о вашем отлучении на стоянке (если собираетесь пойти гулять, фотографировать и т. д.) - на какое время, куда, в какую сторону вы уходите;
- обязательно выполнять указания инструктора/конюха во время конного перехода;
- не обижаться/сердиться на инструктора/конюха, когда он дает объективные рекомендации;
- конюх/инструктор – ваш друг и помощник, берегите его.
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади;
- не ездить через кусты;
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Арчимаки – сумки, которые прикрепляются к седлу, в них ваши вещи и продукты. Сумки (арчимаки) упаковывать равномерно по весу – для баланса, чтобы во время перехода одна другую не перевешивала. Мягкие вещи в сумках кладутся с внутренней стороны – чтобы не было жестко спине коня.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода. Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2-3 м, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- На стоянке первым делом привязать лошадь, расслабить все завязки, снять сумки (арчимаки), потом седло и всё остальное, позвать инструктора, чтобы всё проверил и спутал лошадь. Никогда не отпускать коня неспутанным, иначе лошадь убегает домой, а турист идёт оставшееся время пешком сам со своими сумками.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Когда идет дождь либо вечером когда выпадает роса, амуницию необходимо накрывать плащом. Сухая амуниция – здоровье коня.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д.
Как организовано питание на маршруте?
Консервы:
- тушенка свиная;
- тушенка говяжья;
- килька в томате;
- горбуша;
- сайра;
- шпроты.
Крупы:
- овсянка;
- манка;
- рис;
- гречка;
- пшено;
- перловка;
- макароны;
- кукуруза.
Питье:
- какао;
- чай;
- кофе растворимый;
- кисель;
- компот.
Сладкое:
- сливки;
- сгущенка;
- джем;
- шоколад;
- ириски;
- пряники;
- вафли;
- вареная сгущенка;
- какао.
Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):
- огурцы;
- помидоры;
- яблоки;
- апельсины;
- капуста;
- картошка;
- свекла;
- лук;
- морковь;
- чеснок.
Остальное:
- сыр;
- колбаса сырокопченая/полу копчёная;
- сыр плавленый;
- сыр колбасный;
- сухарики;
- сливки;
- сухофрукты курага/чернослив/ ананас;
- хлеб.
И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!