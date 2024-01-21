4 день

Лунная долина - р. Ложа

В это день предстоит довольно экстремальный переход через «живое» болото.

Путь весьма сложный и извилистый, тропа по болоту может меняться по нескольку раз за лето, потому даже инструктор иногда может «ударить в грязь лицом», однако, не пугайтесь – болото несмотря на экстремальность прохождения, совершенно не опасно.

После болота – пеший спуск в ущелье реки Ложа и долгожданный отдых.

Вечером обязательно нужно успеть прогуляться до одного из самых красивых водопадов в данной местности – он находится совсем рядом и много сил и времени прогулка не займет, зато впечатлений будет масса!

Особо он будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив – съемка в вечернее время предполагает потрясающие кадры!

А любителям созерцания – говорливые потоки струящихся вод дадут возможность расслабиться после напряженного конного перехода.

Расстояние: ~20 км, 4 часа.