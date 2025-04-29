Мои заказы

Сказочный Алтай: местные промыслы и природные достопримечательности

Услышать шум Камышлинского водопада, увидеть слияние Чуи и Катуни и погулять по острову Патмос
Мы составили программу так, чтобы вы смогли насладиться красотами Алтая не только в группе, но и самостоятельно.

На протяжении недели вас ждут потрясающие пейзажи, интересные истории и легенды, а ещё релакс в бане! Погуляем по Горно-Алтайскому ботаническому саду, увидим Голубые озёра и побываем в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь». Вы узнаете, как на Алтае изготавливают мёд, и познакомитесь с шедеврами «деревни мастеров».
5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ботаническому саду села Камлак

Встречаемся в селе Усть-Сема и отправляемся в село Камлак, где заселимся в гостиницу. После небольшого отдыха направимся в Горно-Алтайский ботанический сад. Там собрана огромная коллекция растений из разных природно-климатических зон Алтая и других регионов России и мира. Вы сможете пройтись по экотропе вдоль реки Семы, насладиться моментом в беседках и изучить экспозиции.

2 день

Остров Патмос

В этот день первым делом отправимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы Зубы дракона. Также осмотрим скалу Баатыр-Таш.

3 день

Камышлинский водопад и село Аскат

Программа сегодняшнего дня варьируется в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий. Мы сможем посетить живописный Камышлинский водопад. Зимой предлагаем отдать предпочтение уникальным Голубым озёрам, которые также именуют «глазами Катуни». В холода они не покрываются льдом.

Затем посетим Аскат — местечко, получившее звание «деревни мастеров». Здесь живут очень творческие люди. За дополнительную плату у вас будет возможность посетить музей-усадьбу семьи Головань. Самое время закупаться сувенирами!

Завершим насыщенный день походом в баню. Попаримся с берёзовыми вениками и скрабами, изготовленными самостоятельно из натуральных продуктов.

4 день

Красоты Чуйского тракта

Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии National Geographic. Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой.

5 день

Добро пожаловать в «Бирюзовую Катунь»

Посетим комплекс экстремального и природного туризма «Бирюзовая Катунь». На его территории находятся Тавдинские пещеры, через которые проходит маршрут «Долина гротов». Также вы сможете зайти в Парк деревянных скульптур и полюбоваться творениями мастеров разных стран.

Заглянем на семейную пасеку «Мёдом в ухо» и узнаем особенности работы с пчёлами и целебные свойства продуктов пчеловодства. Затем доберёмся до горнолыжного комплекса «Манжерок», где вы сможете подняться на гору Синюха по канатной дороге и насладиться видами на Катунь.

6 день

Свободный день

Сегодня предлагаем вам составить программу дня самостоятельно. Вы сможете отправиться на конную прогулку, на экскурсию в село Дьектиек, чтобы увидеть маралов, пятнистых оленей и осликов (все экскурсии оплачиваются отдельно). Желающие могут просто отдохнуть в отеле.

7 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Самостоятельный трансфер в аэропорт. До новых алтайских встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Дети до 14 лет33 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Баня
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер от Горно-Алтайска (в одну сторону - от 2500 ₽) или проезд от Барнаула (Новосибирска) на рейсовом автобусе до с. Усть-Сема от 1500 ₽
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Мастер-классы и экскурсии по выбору
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усть-Сема, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Усть-Сема, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на
читать дальше

конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
29 апр 2025
Тур нам оооочень понравился, с погодой повезло, было много солнечных дней, программа тура составлена насыщенно, но при этом достаточно было времени посмотреть все красоты и никуда не торопиться, спокойно погулять
читать дальше

и поделать фотографии)
Проживали в гостевом доме Луга Алтая, отдельная благодарность Ольге за теплый прием, вкусные и сытные завтраки, иногда обеды и ужины!
Тур начался 14 апреля, как раз местами началось цветение маральника, удалось запечатлеть)
Ольга все подробно рассказала об окрестностях и локациях, куда ездили в рамках программы и также про дополнительные варианты отдыха - ездили на конную 2-х часовую прогулку, по холмам очень здорово!
В целом отличный тур, если вы планируете приехать на Алтай впервые, рекомендуем!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

