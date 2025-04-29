На протяжении недели вас ждут потрясающие пейзажи, интересные истории и легенды, а ещё релакс в бане! Погуляем по Горно-Алтайскому ботаническому саду, увидим Голубые озёра и побываем в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь». Вы узнаете, как на Алтае изготавливают мёд, и познакомитесь с шедеврами «деревни мастеров».
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.
Программа тура по дням
Прогулка по Ботаническому саду села Камлак
Встречаемся в селе Усть-Сема и отправляемся в село Камлак, где заселимся в гостиницу. После небольшого отдыха направимся в Горно-Алтайский ботанический сад. Там собрана огромная коллекция растений из разных природно-климатических зон Алтая и других регионов России и мира. Вы сможете пройтись по экотропе вдоль реки Семы, насладиться моментом в беседках и изучить экспозиции.
Остров Патмос
В этот день первым делом отправимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы Зубы дракона. Также осмотрим скалу Баатыр-Таш.
Камышлинский водопад и село Аскат
Программа сегодняшнего дня варьируется в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий. Мы сможем посетить живописный Камышлинский водопад. Зимой предлагаем отдать предпочтение уникальным Голубым озёрам, которые также именуют «глазами Катуни». В холода они не покрываются льдом.
Затем посетим Аскат — местечко, получившее звание «деревни мастеров». Здесь живут очень творческие люди. За дополнительную плату у вас будет возможность посетить музей-усадьбу семьи Головань. Самое время закупаться сувенирами!
Завершим насыщенный день походом в баню. Попаримся с берёзовыми вениками и скрабами, изготовленными самостоятельно из натуральных продуктов.
Красоты Чуйского тракта
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии National Geographic. Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой.
Добро пожаловать в «Бирюзовую Катунь»
Посетим комплекс экстремального и природного туризма «Бирюзовая Катунь». На его территории находятся Тавдинские пещеры, через которые проходит маршрут «Долина гротов». Также вы сможете зайти в Парк деревянных скульптур и полюбоваться творениями мастеров разных стран.
Заглянем на семейную пасеку «Мёдом в ухо» и узнаем особенности работы с пчёлами и целебные свойства продуктов пчеловодства. Затем доберёмся до горнолыжного комплекса «Манжерок», где вы сможете подняться на гору Синюха по канатной дороге и насладиться видами на Катунь.
Свободный день
Сегодня предлагаем вам составить программу дня самостоятельно. Вы сможете отправиться на конную прогулку, на экскурсию в село Дьектиек, чтобы увидеть маралов, пятнистых оленей и осликов (все экскурсии оплачиваются отдельно). Желающие могут просто отдохнуть в отеле.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Самостоятельный трансфер в аэропорт. До новых алтайских встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
|Дети до 14 лет
|33 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Баня
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер от Горно-Алтайска (в одну сторону - от 2500 ₽) или проезд от Барнаула (Новосибирска) на рейсовом автобусе до с. Усть-Сема от 1500 ₽
- Остальное питание
- Входные билеты
- Мастер-классы и экскурсии по выбору