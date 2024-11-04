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Количество природных красот, которые Татьяна, с ее чутьем фотографа, нам приоткрыла, просто зашкаливает! В поездке мы повстречали огромное количество всевозможной живности - заезжали к маралам и зубрам, наблюдали за греющимися на солнце пищухами, караулили выдру на гейзерном озере, кормили с рук коня, сгоняли с дороги коров и овец, наблюдали, как кони "копытят" траву из-под снега на горном перевале и даже "спасались" от верблюда, который преследовал нас с требованием еды) Татьяна, с ее личным туристическим опытом, поведала нам массу интереснейших фактов об Алтае, местной флоре и фауне и заразила нас своей любовью к Алтаю!