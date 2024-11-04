3 дня
Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 9:00 и Горно-Алтайск д...
10 дек в 08:00
13 дек в 08:00
34 900₽ за человека
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
59 900₽ за человека
6 дней
Тур-погружение в алтайскую зиму: снегоходы, собачьи упряжки, сноуборды и лыжи
Покорить снежные склоны, согреться травяным чаем и сделать милые фотографии с хаски
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
66 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр4 ноября 2024Эту трехдневную экскурсию мы провели с Татьяной и, пожалуй, это были лучшие три дня из нашего недельного тура на Алтае!
- ННатали3 ноября 2024Лучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажется абсолютно все. Сотни километров в дороге прошли физически не заметно. Море впечатлений и желания снова сюда вернуться!
- ООльга7 октября 2024Это был мой лучший групповой тур по России! Сначала сомневалась насчёт погоды, но нам повезло - за 3 дня увидели
- ЛЛия30 декабря 2022Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 8 Марта»
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