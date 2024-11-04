На 8 Марта – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Горно-Алтайске, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
На машине
29 отзывов
3 дня
Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 9:00 и Горно-Алтайск д...
10 дек в 08:00
13 дек в 08:00
34 900 за человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
59 900 за человека
Тур-погружение в алтайскую зиму: снегоходы, собачьи упряжки, сноуборды и лыжи
На машине
На снегоходах
6 дней
Тур-погружение в алтайскую зиму: снегоходы, собачьи упряжки, сноуборды и лыжи
Покорить снежные склоны, согреться травяным чаем и сделать милые фотографии с хаски
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
66 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    4 ноября 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
    Эту трехдневную экскурсию мы провели с Татьяной и, пожалуй, это были лучшие три дня из нашего недельного тура на Алтае!
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    Количество природных красот, которые Татьяна, с ее чутьем фотографа, нам приоткрыла, просто зашкаливает! В поездке мы повстречали огромное количество всевозможной живности - заезжали к маралам и зубрам, наблюдали за греющимися на солнце пищухами, караулили выдру на гейзерном озере, кормили с рук коня, сгоняли с дороги коров и овец, наблюдали, как кони "копытят" траву из-под снега на горном перевале и даже "спасались" от верблюда, который преследовал нас с требованием еды) Татьяна, с ее личным туристическим опытом, поведала нам массу интереснейших фактов об Алтае, местной флоре и фауне и заразила нас своей любовью к Алтаю!

  • Н
    Натали
    3 ноября 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
    Лучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажется абсолютно все. Сотни километров в дороге прошли физически не заметно. Море впечатлений и желания снова сюда вернуться!
    Лучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажетсяЛучший выбор для знакомства с Алтаем. Гид Алексей до кончиков пальцев пропитан Алтаем и знает кажется
  • О
    Ольга
    7 октября 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
    Это был мой лучший групповой тур по России! Сначала сомневалась насчёт погоды, но нам повезло - за 3 дня увидели
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    Алтай во всех его проявлениях: туман, снег и солнце! Путешествие в мини-группе было отличным, мы смотрели красивые места и останавливались, где нам нравилось. Проживание и питание было хорошими. Огромное спасибо нашему гиду Татьяне! Именно её заслуга, что тур получился таким кайфовым. Она рассказала много интересного об этих местах, могла ответить на любой вопрос.

    Это был мой лучший групповой тур по России! Сначала сомневалась насчёт погоды, но нам повезло -Это был мой лучший групповой тур по России! Сначала сомневалась насчёт погоды, но нам повезло -Это был мой лучший групповой тур по России! Сначала сомневалась насчёт погоды, но нам повезло -
  • Л
    Лия
    30 декабря 2022
    Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
    Ожившая зимняя сказка - освобождайте память телефона - захочется фотографировать каждый момент) виды завораживают Очень комфортная поездка в плане проживания (парк-отель
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    Манжерок и "У Расула") и логистики. Наталья - организатор тура - всегда все подскажет и быстро ответит на все вопросы. Гид Алексей - человек, который откроет вам все сокровища Алтая, проведет нехоженными тропами, напоит вкуснейшим чаем и подарит вам мифы и предания древнего Алтая, в общем однозначно - да - рекомендую! Особенно всем, кто устал от каменных джунглей и кому нужна перезагрузка.

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтайские чудеса: водопады, горы, озёра и марсианские пейзажи
  2. Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
  3. Тур-погружение в алтайскую зиму: снегоходы, собачьи упряжки, сноуборды и лыжи
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
  6. Чемал
  7. Марсианские горы
  8. Телецкое озеро
  9. Петроглифы
  10. Каракольские озёра
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в декабре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 66 700. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на 8 марта, 30 ⭐ отзывов, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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