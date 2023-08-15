Восхождение на Актру
Благодаря хорошо организованной инфраструктуре и великолепной природе ущелье Актру стало центром притяжения альпинистов со всей России.
Поэтому на один из самых доступных четырехтысячников России ежегодно поднимаются сотни туристов, решивших открыть для себя альпинизм.
июн
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд в альплагерь
Переезд Горно-Алтайск (Бийск) – пос. Курай на заказном трансфере.
Заброска от Курая до альплагеря "Актру" на транспорте повышенной проходимости.
Ночевка в домиках в альплагере.
Акклиматизационный выход, занятия
Выход до ледника Малый Актру, ледово-снежные занятия, обучение передвижению в связках, хождению в кошках, работе с ледорубом.
Возвращение в лагерь, ночевка в домиках.
Восхождение на «Купол Трех озер»
Восхождение на вершину “Купол Трех озер”, 3 556 м, по маршруту 1Б, категории сложности, либо на перевал Учитель, 3100, в зависимости от подготовки группы и метеоусловий.
Возвращаемся на ночевку в альплагерь.
Переход в Штурмовой лагерь
Переход около 10 км с рюкзаками до штурмового лагеря на Голубом озере, находящегося в зоне ледников.
Устройство лагеря, ночевка в палатках.
День отдыха
День отдыха в лагере на Голубом озере + занятия (повторение технических приёмов).
При желании и не в ущерб восхождению на Актру, можно сходить на вершину Юбилейную, у подножия которой находится штурмовой лагерь, по маршруту 1Б категории сложности.
Штурм вершины
Восхождение на Актру по маршруту 2А, 2Б либо 3А категории трудности (в зависимости от подготовки и пожелания группы).
Запасной день на случай непогоды
Запасной день, вечером спуск в альплагерь, ночевка в домиках.
Возвращение в Горно-Алтайск
Переезд альплагерь Актру – пос. Курай.
Возвращение в Бийск (Горно-Алтайск).
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках в альплагере "Актру" (4 ночи) и в палатке на маршруте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|21.06.24-28.06.24
|85 000
|02.08.24-09.08.24
|75 000
Варианты проживания
Альплагерь «Актру»
Проживание в домиках в альплагере "Актру".
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска (Бийска) до альплагеря «Актру» и обратно
- Проживание в домиках в альплагере «Актру» (4 ночи по программе)
- Аренда альпинистского снаряжения
- Аренда бивачного снаряжения (палатка, горелка, посуда для готовки)
- Обеды и ужины в столовой в альплагеря «Актру»
- Продукты питания для приготовления пищи в лагере на Голубом озере
- Групповая аптечка
- Работа гида
- Спутниковая связь и GPS-навигация
- Фирменный сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска (Бийска)
- Питание в придорожных кафе во время трансфера
- Питание и проживание в альплагере Актру (не по программе)
- Альпинистская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь:
- горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантом под кошки);
- трекинговые ботинки;
- легкие тапочки (для лагеря);
- Снаряжение походное:
- рюкзак экспедиционный (для мужчин 80-90 литров, для девушек 50-70 литров);
- накидка на рюкзак (на случай дождя);
- снегозащитные бахилы;
- спальный мешок (температура комфорта: -20 °C);
- 2 пенополиуретановых коврика (на двух ковриках спать теплее);
- хоба (пенополиуретановая сидушка);
- палки треккинговые (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
- фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
- спички, зажигалка (в герметичной упаковке);
- емкость для воды (термос, гидратор, бутылка 0.5-1 литра);
- Одежда:
- ветрозащитная куртка (Мембрана: gore tex или аналог);
- ветрозащитные брюки (Мембрана: gore tex или аналог);
- пуховка с капюшоном (Пух или синтетика. Можно заменить жилеткой);
- утепленные штаны (Softshell, windblock, windstopper);
- утепленная кофта (Softshell, windblock, windstopper);
- теплое термобелье;
- 2 пары варежек (Polartec, флис);
- ветрозащитные краги;
- шапка (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
- балаклава (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
- термотрусы;
- 2 пары термоносков (термоноски быстрее сохнут чем обычные);
- легкие брюки;
- 2 майки/футболки;
- 2 комплекта нижнего белья;
- 2 пары х/б носков;
- Личные вещи:
- кружка, тарелка, ложка (пластик или нержавейка);
- складной нож;
- солнцезащитные очки (ВАЖНО! С UV фильтром. Уровень защиты ≥ 3);
- крем, помада от загара (С фактором защиты не менее 50);
- щетка, паста, полотенце (из быстросохнущих материалов);
- банные принадлежности (если пойдете в баню в альплагере «Актру»;
- пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
- аптечка + витамины (от «любимых болезней»);
- туалетная бумага (1 рулон);
- Документы:
- паспорт РФ;
- полис ОМС;
- наличные деньги на личные расходы и непредвиденные обстоятельства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько гидов работают в случае набора группы в 15 человек?
В случае, если группа большая, на маршруте работают 2-3 гида.