Актру – Мекка сибирского альпинизма. Потрясающее по своей красоте ущелье горного узла Биш-Иирду. Именно здесь, на Северо-Чуйском хребте Горного Алтая, начал свою работу в 1938 г. один из первых альплагерей Советского Союза.



Благодаря хорошо организованной инфраструктуре и великолепной природе ущелье Актру стало центром притяжения альпинистов со всей России.



Поэтому на один из самых доступных четырехтысячников России ежегодно поднимаются сотни туристов, решивших открыть для себя альпинизм.