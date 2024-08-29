Другой Алтай в долине Актру: треккинг, рафтинг и восхождение в мини-группе

Погулять на высоте 3500 м, исколесить степь до Монголии и сходить в баню среди вершин и ледников
Алтай заряжает красотой природы и гор: и чем дальше забираешься, тем больше этой энергии. Мы отправимся на внедорожниках сначала в ущелье Актру, а потом в степи на границе с Монголией.
Будем гулять в алтайских аилах и смотреть на уникальные кадры с фотоловушек.

Совершим восхождение на вершину больше 3400 метров над уровнем моря, треккинги к водопадам и озёрам и сплав на рафтах по горной реке.

Для любителей экстрима есть скальный маршрут (виа-феррата) с фантастическими панорамами! А вечером нас будет ждать баня и тысячи звёзд на небе.

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой теплую одежду и подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, легкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Программа тура по дням

1 день

Остров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулки

Первое знакомство с Алтаем. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из вашего отеля. Поедем на остров Патмос с необычным подвесным мостиком и живописным видом на храм и скалу. Прогуляемся до Чемальской ГЭС и увидим Катунские террасы — это природные виды на на реку, высотой до 200 метров над уровнем моря, крутые берега, сложенные как будто из нескольких слоев.

Лошади и скальный маршрут. Еще нас ждут две активности: виа-феррата и конная прогулка. Виа-феррата — это скальный маршрут со страховкой, который сможет пройти каждый, специальная физическая подготовка не нужна. Идешь вдоль скалы и наслаждаешься видами — красота! А потом покатаемся на лошадях по лесным тропинкам.

Пчелы и маралы. Вечером заедем на пасеку, попробуем настоящий алтайский мёд и сделаем медовые запасы для себя, друзей и близких. А потом посетим мараловую ферму и покормим этих милых алтайских оленей, которые водятся только здесь. Маралы свободно разгуливают на специальных огороженных полях, а вечером часто спускаются к кормушкам — это отличная возможность увидеть их совсем близко.

2 день

Чуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и Катуни

После завтрака собираем вещи и едем по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту. Преодолеем легендарный Семинский перевал, насладимся панорамой перевала Чике-Таман и сделаем остановку у слияния рек Катуни и Чуи. Ещё исследуем древний петроглифы в комплексе Калбак-Таш и доберемся до села Курай. Здесь хорошая дорога заканчивается, дальше пересядем на внедорожники и доберёмся до ущелья Актру.

3 день

Треккинг к леднику Большой Актру или перевалу Учитель

Прогулки в горах. И вот мы среди гор в местах, далеких от цивилизации! В ближайшие дни у нас будет много пеших прогулок. Можно выбрать маршрут по своим силам: отправиться к леднику Большой Актру (2-3 часа) или подняться на перевал Учитель (4-6 часов). Специальной физической подготовки для этих маршрутов не требуется, но обязательно надевайте удобную обувь и захватите с собой треккинговые палки, чтобы не нагружать ноги (палки можно взять напрокат). А вечером нас будет ждать баня.

4 день

Восхождение на вершину 3400 метров

Треккинг к Голубому озеру и дальше. Программа будет зависеть от погоды и настроя команды. Как минимум, пройдём до Голубого озера — это несложный и при этом очень красивый маршрут. Если будут силы, то совершим восхождение на вершину Юбилейная на высоту 3400 м. Подъем может быть крутой и потребует сил, но, поверьте, подняться туда стоит — виды открываются невероятные!

Вечером посидим у костра и расслабимся в бане.

5 день

Алтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилах

Марсианские пейзажи. Позавтракаем, соберём вещи и поедем в село Чаган-Узун, а оттуда на Алтайский Марс. Земля в этом месте окрашена в необычный красно-оранжевый цвет: кажется, будто ты на другой планете. Если будут силы и хорошая погода, доберёмся до Марса-2 — это около 40 минут пешком по ущелью. Людей там меньше, а виды открываются фантастические!

На границе с Монголией. Затем отправимся через Чуйскую степь в село Кош-Агач. Отсюда совсем близко до границы с Монголией, летом тут достаточно жарко и температура может достигать +40 градусов. Доберемся на УАЗах нацпарка до урочища Чаган-Бургазы.

Фотоловушки на звериных тропах. Прогуляемся по степи, найдём верблюдов и яков, а ещё посмотрим фотоловушки в урочище Чаган-Бургазы. Фотоловушки сотрудники нацпарка специально ставят на звериных тропах, в объектив попадают зайцы, лисы, архары, аргали, алтайские улары и куницы — у нас будет уникальная возможность увидеть эти снимки первыми. После прогулки вернёмся в аилы, поужинаем и отдохнем.

6 день

Гейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домой

Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем и выдвигаемся в сторону Горно-Алтайска. По пути заедем к Гейзерному озеру с необычными узорами на дне, затем посмотрим памятник строителям Чуйского тракта и остановимся у водопада Ширлак. Ещё у вас будет возможность докупить на местном рынке всё, что не успели: мёд, алтайские травы, шаманскую атрибутику, магниты. Мы довезём вас до аэропорта Горно-Алтайска — выбирайте вечерние рейсы, чтобы точно успеть. По договорённости возможен трансфер в Барнаул или Новосибирск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник59 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (завтраки, ужины, 2 обеда, походные перекусы с горячим чаем)
  • Экскурсии, переезды между локациями
  • Заброски внедорожным транспортом
  • Работа гидов
  • Общественное снаряжение
  • Медицинская страховка с покрытием «активный отдых»
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Билет на самолет/поезд до Горно-Алтайска/Новосибирска
  • Проживание
  • Обеды в кафе в дороге - 5 раз по 300-400 ₽
  • Завтрак в 1-й день и ужин в последний
  • Виа-Феррата (скальный маршрут - по желанию) - 1500 ₽ и/или конная прогулка (по желанию) - 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2790 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!

Г
Лучшая поездка и тур из всех, которые у нас были. Нам невероятно повезло с гидом, потому что Костя это тот человек, с которым ты готов идти вообще куда угодно и
в любое время. До этого я никогда не поднималась на гору пешком, так что плюс новый опыт в копилку - не без сложностей, но с огромным количеством крутых эмоций и чëтким пониманием, что это того стоило. Про вкус чая и бутерброда на горе я вообще молчу) Подъëм не быстрый, никто никого никуда не торопит и есть возможность отдыхать хоть на каждом втором камне, так что подготовка здесь нужна разве что моральная) Но активностей и событий в этой поездке и без возхождения хватит года на пол. Ощущение после тура, что вы съездили куда-то с людьми, которых знаете очень давно, и не важно, что знакомы до этого вы не были. Ну и отдельный бонус, что после рассказов Кости, про Алтай я теперь как будто знаю больше, чем даже про Москву. А ещё это очень удобный формат для тех кто никогда не ходил в походы, потому что за тебя подумали примерно обо всём, вплоть до воды в будылках в дорогу. Так что… Сюда определëнно стоит съездить именно в таком формате, а мы точно вернëмся

Наталья
Удивительный тур по Алтаю в сопровождении Константина прошел с незабываемыми и яркими эмоциями и впечатлениями.
ТЫ - в окружении величественных гор, ощущение мощи и силы, красоты и гармонии.
И, естественно, охватывает радость
за себя, когда через сложности, страх и терпение, преодолев отметку 3000м высоты, понимаешь чего это стоит - необъятная красота природы перед глазами.
Благодаря Константину наш отдых в горах Алтая, это путешествие с высокой оценкой качества.
Безопасность и уверенность в каждом шаге, в каждом движении.
Благодарность за организацию и за интересное общение на протяжении всего времени.
Опыт восхождений Константина имеют важное значение в туре. Не только знает, но и понимает, как оно бывает на самом деле, какие "сюрпризы" могут преподнести горы.
До новых встреч.

Алина
Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его
историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку.
У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой.
Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки.
Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином.

PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

