Описание тура
Организационные детали
Берите с собой теплую одежду и подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, легкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.
Программа тура по дням
Остров Патмос, скальный маршрут, маралы и конные прогулки
Первое знакомство с Алтаем. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из вашего отеля. Поедем на остров Патмос с необычным подвесным мостиком и живописным видом на храм и скалу. Прогуляемся до Чемальской ГЭС и увидим Катунские террасы — это природные виды на на реку, высотой до 200 метров над уровнем моря, крутые берега, сложенные как будто из нескольких слоев.
Лошади и скальный маршрут. Еще нас ждут две активности: виа-феррата и конная прогулка. Виа-феррата — это скальный маршрут со страховкой, который сможет пройти каждый, специальная физическая подготовка не нужна. Идешь вдоль скалы и наслаждаешься видами — красота! А потом покатаемся на лошадях по лесным тропинкам.
Пчелы и маралы. Вечером заедем на пасеку, попробуем настоящий алтайский мёд и сделаем медовые запасы для себя, друзей и близких. А потом посетим мараловую ферму и покормим этих милых алтайских оленей, которые водятся только здесь. Маралы свободно разгуливают на специальных огороженных полях, а вечером часто спускаются к кормушкам — это отличная возможность увидеть их совсем близко.
Чуйский тракт, петроглифы Калбак-Таш и слияние рек Чуи и Катуни
После завтрака собираем вещи и едем по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту. Преодолеем легендарный Семинский перевал, насладимся панорамой перевала Чике-Таман и сделаем остановку у слияния рек Катуни и Чуи. Ещё исследуем древний петроглифы в комплексе Калбак-Таш и доберемся до села Курай. Здесь хорошая дорога заканчивается, дальше пересядем на внедорожники и доберёмся до ущелья Актру.
Треккинг к леднику Большой Актру или перевалу Учитель
Прогулки в горах. И вот мы среди гор в местах, далеких от цивилизации! В ближайшие дни у нас будет много пеших прогулок. Можно выбрать маршрут по своим силам: отправиться к леднику Большой Актру (2-3 часа) или подняться на перевал Учитель (4-6 часов). Специальной физической подготовки для этих маршрутов не требуется, но обязательно надевайте удобную обувь и захватите с собой треккинговые палки, чтобы не нагружать ноги (палки можно взять напрокат). А вечером нас будет ждать баня.
Восхождение на вершину 3400 метров
Треккинг к Голубому озеру и дальше. Программа будет зависеть от погоды и настроя команды. Как минимум, пройдём до Голубого озера — это несложный и при этом очень красивый маршрут. Если будут силы, то совершим восхождение на вершину Юбилейная на высоту 3400 м. Подъем может быть крутой и потребует сил, но, поверьте, подняться туда стоит — виды открываются невероятные!
Вечером посидим у костра и расслабимся в бане.
Алтайский Марс, фотоловушки и жизнь в аилах
Марсианские пейзажи. Позавтракаем, соберём вещи и поедем в село Чаган-Узун, а оттуда на Алтайский Марс. Земля в этом месте окрашена в необычный красно-оранжевый цвет: кажется, будто ты на другой планете. Если будут силы и хорошая погода, доберёмся до Марса-2 — это около 40 минут пешком по ущелью. Людей там меньше, а виды открываются фантастические!
На границе с Монголией. Затем отправимся через Чуйскую степь в село Кош-Агач. Отсюда совсем близко до границы с Монголией, летом тут достаточно жарко и температура может достигать +40 градусов. Доберемся на УАЗах нацпарка до урочища Чаган-Бургазы.
Фотоловушки на звериных тропах. Прогуляемся по степи, найдём верблюдов и яков, а ещё посмотрим фотоловушки в урочище Чаган-Бургазы. Фотоловушки сотрудники нацпарка специально ставят на звериных тропах, в объектив попадают зайцы, лисы, архары, аргали, алтайские улары и куницы — у нас будет уникальная возможность увидеть эти снимки первыми. После прогулки вернёмся в аилы, поужинаем и отдохнем.
Гейзерное озеро, водопад Ширлак и дорога домой
Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем и выдвигаемся в сторону Горно-Алтайска. По пути заедем к Гейзерному озеру с необычными узорами на дне, затем посмотрим памятник строителям Чуйского тракта и остановимся у водопада Ширлак. Ещё у вас будет возможность докупить на местном рынке всё, что не успели: мёд, алтайские травы, шаманскую атрибутику, магниты. Мы довезём вас до аэропорта Горно-Алтайска — выбирайте вечерние рейсы, чтобы точно успеть. По договорённости возможен трансфер в Барнаул или Новосибирск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|59 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтраки, ужины, 2 обеда, походные перекусы с горячим чаем)
- Экскурсии, переезды между локациями
- Заброски внедорожным транспортом
- Работа гидов
- Общественное снаряжение
- Медицинская страховка с покрытием «активный отдых»
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Билет на самолет/поезд до Горно-Алтайска/Новосибирска
- Проживание
- Обеды в кафе в дороге - 5 раз по 300-400 ₽
- Завтрак в 1-й день и ужин в последний
- Виа-Феррата (скальный маршрут - по желанию) - 1500 ₽ и/или конная прогулка (по желанию) - 1000 ₽
ТЫ - в окружении величественных гор, ощущение мощи и силы, красоты и гармонии.
И, естественно, охватывает радость