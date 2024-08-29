Первое знакомство с Алтаем. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или заберём из вашего отеля. Поедем на остров Патмос с необычным подвесным мостиком и живописным видом на храм и скалу. Прогуляемся до Чемальской ГЭС и увидим Катунские террасы — это природные виды на на реку, высотой до 200 метров над уровнем моря, крутые берега, сложенные как будто из нескольких слоев.

Лошади и скальный маршрут. Еще нас ждут две активности: виа-феррата и конная прогулка. Виа-феррата — это скальный маршрут со страховкой, который сможет пройти каждый, специальная физическая подготовка не нужна. Идешь вдоль скалы и наслаждаешься видами — красота! А потом покатаемся на лошадях по лесным тропинкам.

Пчелы и маралы. Вечером заедем на пасеку, попробуем настоящий алтайский мёд и сделаем медовые запасы для себя, друзей и близких. А потом посетим мараловую ферму и покормим этих милых алтайских оленей, которые водятся только здесь. Маралы свободно разгуливают на специальных огороженных полях, а вечером часто спускаются к кормушкам — это отличная возможность увидеть их совсем близко.