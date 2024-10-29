1 день

Ущелье Актру

09:30 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Сегодня нас ждет длинный переезд в село Курай (390 км, в пути около 6-7 часов).

Будем ехать по очень живописному Чуйскому тракту, вокруг горы, лес и порой мелькнет за окном игривая река Катунь.

Затем пересаживаемся на транспорт повышенной проходимости (ЗИЛ или УАЗики) и едем в ущелье Актру (в пути около 2 часов).

К вечеру будем в горах.

Активная часть: пешком 1 км.