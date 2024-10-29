Затем спустимся пониже, в район селений Чибит и Акташ, чтобы увидеть любопытнейшее Гейзерное озеро и разноцветный Алтайский Марс. Актру –
Программа тура по дням
Ущелье Актру
09:30 по местному времени (московское время + 4 часа) – сбор группы в аэропорту г. Горно-Алтайск.
Сегодня нас ждет длинный переезд в село Курай (390 км, в пути около 6-7 часов).
Будем ехать по очень живописному Чуйскому тракту, вокруг горы, лес и порой мелькнет за окном игривая река Катунь.
Затем пересаживаемся на транспорт повышенной проходимости (ЗИЛ или УАЗики) и едем в ущелье Актру (в пути около 2 часов).
К вечеру будем в горах.
Активная часть: пешком 1 км.
Ледник Малый Актру
Свое знакомство с потрясающим ущельем Актру начнем с треккинга к Малому леднику Актру!
Возле нашей турбазы раскинулись кедровые леса, также здесь многие из Вас впервые увидят необычное хвойное дерево лиственницу, которая на зиму скидывает свои иголки.
Именно по такому прекрасному лесу и пойдем на треккинг!
Сегодня будет несложный день, тропа очень плавно поднимется по ущелью и приведет нас поближе к горе Кара-Таш.
В этот день будет оооочень много шикарных фотолокаций, готовьтесь!
Перейдя по мостику речку, отправимся к леднику Малый Актру.
Этот ледник скромно выглядывает из-за спины огромной, черной горы Кара-Таш. На ледник мы смотрим с безопасного расстояния (!!).
Также сегодня увидим небольшой водопадик и вдали покажется Большой ледник Актру, в гости к которому мы пойдем чуть позже.
Активная часть: 5,2 км, перепад высот 2150-2300 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Перевал Учитель
Сегодня пойдем дальше и гораздо выше!
Выйдя с нашей турбазы, пересечем по мосту речку Актру.
Мост надежный, по нему даже машины ездят!
Далее пройдем мимо старого альплагеря Актру и на указателе «Перевал Учитель» повернем в лес направо.
В конце июня в этих местах наш глаз порадуют цветущие жарки, водосборы и даже большие, розовые пионы!
Подъем на перевал Учитель вначале будет достаточно крутой, тропа резко набирает высоту.
Поднявшись к солнечным батареям, тропа становится более пологой и далее продолжается по камням.
Здесь Вы скажете себе спасибо, что взяли треккинговые ботинки, которые берегут Ваши ноги.
Поднимаемся выше, выше и еще немного выше!
С высоты увидим наш лагерь, соседние горные хребты и такую далекую Курайскую степь, по которой мы совсем недавно ехали в Актру.
Активная часть: 6,8 км, перепад высот 2150-3050 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Лес Гномов и долина реки Актру
Сегодня легкий и визуально красивый день.
Сначала пойдем на треккинг в Лес гномов.
Гномы в ущелье Актру облюбовали себе один небольшой лес и поселились здесь.
В лесу огромные кедры, обычно стоит тишина, безветрие и здесь всегда чуть теплее, чем возле лагеря.
Гномы в лесу любят прятаться и каждая наша группа пытается их найти.
Мы с Вами тоже их поищем!
Затем отправимся на треккинг в нижнюю часть долины реки Актру.
Тропа пройдет по лесу, мимо цветочных полян.
Спустившись в долину Актру, сделаем красивые снимки: именно в этом месте долина на глазах расширяется и ее венчает уже полюбившаяся нам гора Кара-Таш.
В приятном и живописном месте остановимся на обед, отдохнем, полежим на травке, полюбуемся на горы.
Сегодня можно никуда не спешить!
И потом вернемся в лагерь.
Активная часть: 13,2 км, перепад высот 2150-2060-2150 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Ледник Большой Актру и Голубое озеро
Долгий, яркий и очень эффектный день!
Давным-давно в этих местах лежал один огромный ледник Актру, но со временем он начал таять и теперь у нас появился малый ледник Актру, Большой Правый и Левый ледники Актру.
Поверьте, ледник Большой Актру способен вызвать восхищение у любого туриста!
Как обычно, свой путь начнем из лагеря, по уже знакомой тропе поднимемся по кедровому лесу, а затем тропинка поведет нас за собой в правую часть ущелья.
Вскоре покажется Большой Правый ледник, а затем огромные бараньи лбы, которые когда-то были полностью покрыты ледником.
В этом месте будет продолжительный и достаточно крутой подъем.
Под ногами мелкие, сыпучие камни и Вы снова скажете спасибо своим треккинговым ботинкам!
Преодолев подъем, мы окажемся в совершенно другой части долины.
Здесь нам встретится парочка скромных озер и совсем скоро окажемся у подножия ледника Большой Левый Актру!
Обходим ледник по каменистой тропе и далее уже прямой путь к нашей цели – Голубому озеру!
В конце июня счастливчики еще смогут застать здесь льдинки.
Озеро большое, красивое!
Чаще всего оно имеет зеленоватый цвет, но называется Голубое озеро.
На этом мы не останавливаемся!
Поднимемся еще немножко выше, на совершенно невероятную смотровую площадку!
Любите, когда ваше сердце замирает в горах?
Готовьтесь, это будет здесь!
Со смотровой посмотрим сверху на огромнейший ледник Большой Актру.
Ребята, здесь виды просто до мурашек.
Активная часть: 16,4 км, перепад высот 2150-2970 м, продолжительность треккинга 8-10 часов.
Озеро Джангысколь
Покидаем любимый лагерь Актру и спускаемся вниз, в Курайскую степь Алтая.
По пути заедем на озеро Джангысколь, которое раскинулось среди цветочных лугов.
А на заднем плане как обычно, красивые, снежные горы!
Затем спускаемся в долину и приезжаем на нашу турбазу, где проведем 2 ночи.
Активная часть: 2 км.
Гейзерное озеро и Марс-1
Сегодня прогулочный день с небольшими элементами треккинга.
Увидим две локации Алтая, каждая из которых по-настоящему уникальна!
Гейзерное озеро – это настоящее чудо Алтая!
Посреди леса местные жители однажды обнаружили зеленое озеро с потрясающими, голубыми узорами!
Приехав сюда, Вы обязательно узнаете, как рождаются эти необыкновенные узоры на дне.
Едем дальше на Марс!
Совершенно удивительно, но среди зеленого, лесного Алтая есть практически пустыня, имя которой Кызыл-Чин.
Здесь находятся разноцветные, радужные горы Алтая!
Ваш глаз порадует смесь желтых красных, оранжевых оттенков.
Марс – именно такое имя туристы придумали для этой местности.
Активная часть: 7,3 км, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Возвращение в Горно-Алтайск
Покидаем нашу уютную турбазу и возвращаемся в город.
16:00-17:00 Прибытие в г. Горно-Алтайск.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.
Варианты проживания
Горный центр «Актру»
Проживание в новом горном центре "Актру". Двух-, трехместные номера. Туалеты на улице, в одном из корпусов есть туалет и умывальник на этаже. В отдельном здании есть платный душ. Дорогие туристы, в ущелье Актру еще не построили турбазы с удобствами в номерах). Отопление в номерах включают на ночь, электричество подается с 7 до 23 часов. На территории базы есть платный вайфай. Турбаза находится вдали от цивилизации, могут быть перебои с электроэнергией. 4 раза (день 2-5) посещение вечером душа (10-15 минут на человека). В номере полотенец нет, следует взять свое небольшое; для посещения душа полотенце выдают.
Турбаза «Кочевник» или аналогичная
Двух-, трехместные номера, удобства в номере. Полотенца выдают, есть вайфай.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ЗИЛ или УАЗик)
- Проживание в новом горном центре «Актру» (день 1 - 5)
- Проживание на турбазе Кочевник или турбазе аналогичного типа (день 6… день 8)
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-8) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Экскурсия на Гейзерное озеро и Марс-1, входные билеты в указанные локации
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 8-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 400-600 руб
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере
- Платный вайфай на территории горного центра Актру (300 руб. на 1 день, 700 руб. на 3 дня)
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +28С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день);
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник (пригодится только для бани или купания в горном озере, температура около +5С);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО; При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- полотенце. В горном центре Актру полотенце выдают только для посещения душа. Поэтому следует взять свое небольшое полотенце, чтобы вытирать руки, лицо после умывания;
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. Кружка нужна, чтобы во время обеда пить чай, приготовленный инструктором. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки (30 шт.). В горном центре Актру нет душа в номере, поэтому пригодятся влажные салфетки.
- нитка, иголка;
- наличные деньги;
- рюкзак для треккинга (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем;
- фактор защиты SPF50 и выше;
- гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: пластырь;
- шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно;
- налобный фонарик. Пригодится, чтобы сходить вечером в туалет на территории горного центра Актру.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь, магазины, аптеки, банкоматы?
Мобильная связь по маршруту: день 1 до 16:00, день 2… 5 - мобильной связи нет (есть платный вайфай), день 6 - связь после 14:00, день 7, 8 - связь есть.
Инфраструктура. Маленькие магазины по пути в день 1, день 8 Аптек, банкоматов нет.