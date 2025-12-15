Знаковые места Чуйского и Чемальского трактов: главное в Горном Алтае
Полюбоваться водопадами и реками, погулять по Марсу и ущельям и заглянуть на пасеку
Начало: Новосибирск (площадь Ленина) в 6:00/Барнаул в 9:30...
«Мы исследуем ущелье Че-Чкыш и долину Чулышмана, покорим головокружительные перевалы и полюбуемся панорамами заснеженных гор и долин»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
165 000 ₽ за человека
К ледникам: треккинг налегке в ущелье Актру с проживанием на турбазе
Увидеть снежные Малый и Большой Актру, выпить чай у высокогорных озёр и взойти на перевал
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт и центр города, 9:30-10:00
«Путешествие для ценителей долгих прогулок на природе, впечатляющих панорам, тишины, уединения и активного отдыха — вас ждёт недельная перезагрузка в труднодоступном ущелье Актру с проживанием в уютных деревянных домах на турбазе»
5 июл в 09:30
25 июл в 09:30
93 000 ₽ за человека
13%
Треккинг на Алтай. Ущелье Актру
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Большую часть нашего отдыха проведем высоко в горах, в ущелье Актру»
5 июл в 10:00
25 июл в 10:00
93 000 ₽
107 000 ₽ за человека
15%
Горный лагерь на Алтае. Ущелье Актру
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«В этом туре мы покажем одно из самых уютных и живописных мест Алтая – ущелье Актру»
5 июл в 10:00
25 июл в 10:00
53 550 ₽
63 000 ₽ за человека
11%
Новый год в горах Алтая: основы альпинизма в ущелье Актру, 7 дней
Теория, практика и восхождения на вершины (1Б, 2А к. т.) Алтайских гор
«Здесь, среди величественных ледников и трёх- четырёхтысячников, мы пройдём по самым живописным тропам ущелья»
30 дек в 10:00
от 88 377 ₽
99 300 ₽ за человека
