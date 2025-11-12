Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
11 апр в 09:30
20 апр в 09:30
81 800 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
-
10%
Автопутешествие по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, покорить перевалы и увидеть максимум природных достопримечательностей
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
74 025 ₽
82 250 ₽ за человека
