Трипстер рекомендует – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Трипстер рекомендует» в Горно-Алтайске, цены от 74 025 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
На машине
7 дней
4 отзыва
Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
11 апр в 09:30
20 апр в 09:30
81 800 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
На машине
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
Автопутешествие по знаковым местам Алтая
На машине
7 дней
-
10%
33 отзыва
Автопутешествие по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, покорить перевалы и увидеть максимум природных достопримечательностей
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
74 025 ₽82 250 ₽ за человека

